【人情世故】不爭執糾纏、不介意做凸　磨掉稜角才會懂的6個道理

揮別了菜鳥時代，掐指一算，進入社會的大染缸中也將近 10 年了。說也奇怪，這麼長的時間裡，不管是外在、內在，想必都有些改變，但每回與「老友們」見面時，大家總說：「天啊，你完全沒變！」

30 歲的你又是如何看待「工作態度」這件事呢？（《我要準時下班》劇照）

而我們所感覺的「變化」，到底是什麼呢？10 年中的載浮載沉、酸甜苦辣，怎有辦法能用一句話來說明？相信對許多人而言，這份「改變的自覺」多數是出於職場，充滿不同文化且形形色色的環境中，造就了今天的自我個體。如今，30 歲的你又是如何看待「工作態度」這件事呢？

1. 顧全大局不是犧牲，是為了更好的效率

面對同一件事，每個人本來就會有不一樣的看法，許多時候，我們必須放下心中的堅持，配合做不屬於自己「理想內」的事物，導致心情大受影響。經過了無數次的經驗後便會發現，其實自己的提案並不糟糕，只是可能不適用於這個案子，又或者礙於時間與資金的限制，必須「顧全大局」而捨棄掉，放下心中的那股不甘，才能順利且有效率的將事情完成，也不見得是件壞事吧！

許多時候，我們必須放下心中的堅持，配合做不屬於自己「理想內」的事物（日劇《世上沒有輕鬆的工作》劇照）

2. 做事方式不一樣沒差，結果圓滿就好了

說到做事方法，這世上沒有人是完全相同的！如果很看不慣某位同事，自然就會對他的所作所為充滿意見，在頻頻的「誤會」下，恐怕只會讓雙方的關係更加惡劣。只要最後的結果是圓滿、沒有差錯的，過程中沒有傷害到事情本身，在事前干涉其他人是如何操作的，就顯得多餘了。

3. 把爭論對錯的時間，拿來做事不好嗎？

人是健忘的，某些時期感到憤恨難耐的事，往往換了一個環境後就會忘得一乾二淨。回過頭來，看著過去自己常常與主管、同事們爭論對錯，或是一直抱怨，真的有種「虛度光陰」的懊悔感，如果把這些時間統統拿來做事，不是很好嗎？

如果很看不慣某位同事，自然就會對他的所作所為充滿意見。（日劇《繼母和女兒的藍調》劇照）

4. 沒辦法改變是事實，別錯過成長的機會

剛進入職場，都會對未來抱持著一片希望，渴望能盡自己微薄的力量，改變一些你「看不下去」的現狀。然而，這樣的美夢總有一天會破碎，設想一間 30 年的公司，真有可能輕易接受年輕員工的意見，來改變公司既有的規範和工作模式嗎？別傻了，除非你自己當老闆才有可能「為所欲為」。但無法改變也不需要太傷心，那是一個強化自我、磨練身心學習的好機會，讓未來的你不管到了什麼樣的職場，都能「能屈能伸」，如同風雨中的小草般堅毅。

5. 舉一反三融會貫通，標準答案從不存在

出社會一段時間後，不難發現那些受長官們信任、放心的同事都有一個共通點：「有一副靈活的腦袋。」雖說這跟本身的聰穎度有些關聯，但「天下無難事，只怕有心人」，學著用多一點的面向來思考事情，勇於表達自己的看法，別總是死腦筋地想著同一個答案，因為多數事情從來就沒有一個標準。還有一點是，「不要只做上頭交付的事情」。這邊指的當然不是叫你自做主張去做一些權力外的事，而是從工作本身再延展出更多的可能性與價值！

剛進入職場，都會對未來抱持著一片希望，渴望能盡自己微薄的力量，改變一些你「看不下去」的現狀。（日劇《無法成為野獸的我們》劇照）

6. 不用急著求表現，時間會證明你的能力

每個人都是獨一無二的個體，自身的優點是沒有任何人可以取代的。剛進職場時，十分渴望能有一個能展現自我的舞台，將能力發揮得淋漓盡致，但現實是，10 次可能有 8 次都被打槍。在被打槍了無數次後，你會發現這些「拒絕」，其實是讓自己成長的最佳挑戰，一次又一次的失敗中，除了懊惱不甘外，所得到的是比你想像中多的。別怕，只要持續抱著學無止盡、不怕失敗的心態，時間終將會證明你的能力。

【本文獲《女子學》授權轉載。《女子學》致力成為亞洲最大女子知識平台。以自我「培力」和創造「改變」為宗旨，用最真實溫暖的筆觸，為時代中的柔性力道賦予能量。】