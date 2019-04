【職場健康】一日飲幾杯珍珠奶茶？營養師引哈佛研究增兩成死亡率

大吸一口冰奶茶,滑溜的珍珠順道進入嘴裏,Q彈的咀嚼口感讓人想再喝一口。 夏天快到了,喝甜飲真的會得糖尿病嗎?

哈佛大學(Ref1)今年1月份公布的研究發現:「每天喝兩杯甜飲」的人死亡風險會比「每月喝一杯甜飲」的人激增21%。(Gettyimages/視覺中國)

注意!甜飲不只致癌,還致死。

除了國家衛生研究院發現「糖代謝異常」會導致胰臟細胞基因組受損、基因突變,進而引發胰腺癌的原因之一。其後,哈佛大學(Ref1)今年一月份也刊登公布了兩大全美研究結果。是次調查共分析11萬個美國人,若與「每月喝一杯甜飲」的人相比,「每天喝兩杯」的人死亡風險激增21%,而且呈線性關係,意思就是喝愈多,死愈快;而且死於心血管疾病的機率更高(31%)。而且這是已經校正過每一個人的飲食與生活方式的不同因素,包括吸菸、喝酒、運動、蔬果攝取量等。更值得注意的是,研究也做了代糖,結論是代糖雖然能降低一些死亡風險,若一天喝四次以上,還是會與死於心血管疾病(在統計上)有顯著關聯。

亞洲人呢?

身為亞洲人的我們,我也看了另一篇新加波在2015年做過類似的研究(Ref2),但該文獻結果顯示,含糖飲料跟死亡率無統計上的顯著關係。我個人覺得一部分是因為這一篇的含糖飲料只看兩種,包括軟性飲料和果汁;而哈佛今年公布的研究樣本則較廣(含咖啡因或一般可樂、含糖碳酸飲料、含糖飲品及果汁),只能說各有不同的研究(對象)限制,都值得參考。

那台灣人…?

我必須再澆一大桶冷水。根據國民營養調查,台灣人7歲至44歲是手搖飲料的忠實粉絲,男性愛喝程度是女性的1.1至2.2倍。全年每天喝2杯以上的比例高達10至20%。這樣的喝法不就是死亡率增加21%的那些人嗎?改以「精製糖」每天不能超過總熱量10%的建議量來說,不管你是加黑糖還是蜂蜜(都是糖),點了一杯中杯(500毫升)就會超標1至1.5倍。無糖的人先別高興太早,即使無糖你也不知道店家的配方裏是不是已經先加了部分糖漿。

據台灣國民營養調查發現,台灣人7歲至44歲是手搖飲料的忠實粉絲,男性愛喝程度是女性的1.1至2.2倍。(Gettyimages/視覺中國)

代謝亂七八糟,問題出在哪裏?

出在「蔗糖」,蔗糖(雙糖)就是葡萄糖加上果糖。手搖飲料裏面加進去的,通常就是高果糖糖漿(由玉米澱粉提煉的話成本更低)。果糖的特性不會經由胰島素調節,因此會快速進到體內,一般人會被此低升糖指數的特性給矇混過去,覺得可以一吃再吃。殊不知,「快速通關」的結果就直接影響你的食慾荷爾蒙調節,讓你時而肚子餓,卻還覺得有點飽。而且,快速累積在肝臟代謝的果糖,超量了就會不斷囤積,引發脂肪肝、高內臟脂肪(三酸甘油脂Triglyceride、低密度膽固醇LDL)。腰圍變粗、血脂異常、血糖耐受異常,聽起來不就是哈佛研究的心血管疾病前身嗎?

甜品含有大量果糖。果糖不會經由胰島素調節,因此會快速進到體內,一般人會被此低升糖指數的特性給矇混了,覺得可以一吃再吃。(Gettyimages/視覺中國)

產品適不適合你,營養標示揭秘。

翻到各種包裝產品的背面,如果碳水化合物下一排縮排的「糖」超過10公克,我會直接跳過這樣東西。當然,很多看不見的時候,就像含糖飲料一樣,別忘了蛋糕、甜點裏面也有,能不碰就別碰吧!

每樣食品背後通常附有營養資料,消費者在進食前不妨一看。(作者提供)

