【職場健康】一日飲幾杯珍珠奶茶？營養師引哈佛研究增兩成死亡率

大吸一口冰奶茶，滑溜的珍珠順道進入嘴裏，Q彈的咀嚼口感讓人想再喝一口。 夏天快到了，喝甜飲真的會得糖尿病嗎？

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哈佛大學（Ref1）今年1月份公布的研究發現：「每天喝兩杯甜飲」的人死亡風險會比「每月喝一杯甜飲」的人激增21%。（Gettyimages／視覺中國）

注意！甜飲不只致癌，還致死。

除了國家衛生研究院發現「糖代謝異常」會導致胰臟細胞基因組受損、基因突變，進而引發胰腺癌的原因之一。其後，哈佛大學（Ref1）今年一月份也刊登公布了兩大全美研究結果。是次調查共分析11萬個美國人，若與「每月喝一杯甜飲」的人相比，「每天喝兩杯」的人死亡風險激增21%，而且呈線性關係，意思就是喝愈多，死愈快；而且死於心血管疾病的機率更高（31%）。而且這是已經校正過每一個人的飲食與生活方式的不同因素，包括吸菸、喝酒、運動、蔬果攝取量等。更值得注意的是，研究也做了代糖，結論是代糖雖然能降低一些死亡風險，若一天喝四次以上，還是會與死於心血管疾病（在統計上）有顯著關聯。

亞洲人呢？

身為亞洲人的我們，我也看了另一篇新加波在2015年做過類似的研究（Ref2），但該文獻結果顯示，含糖飲料跟死亡率無統計上的顯著關係。我個人覺得一部分是因為這一篇的含糖飲料只看兩種，包括軟性飲料和果汁；而哈佛今年公布的研究樣本則較廣（含咖啡因或一般可樂、含糖碳酸飲料、含糖飲品及果汁），只能說各有不同的研究（對象）限制，都值得參考。

那台灣人…？

我必須再澆一大桶冷水。根據國民營養調查，台灣人7歲至44歲是手搖飲料的忠實粉絲，男性愛喝程度是女性的1.1至2.2倍。全年每天喝2杯以上的比例高達10至20%。這樣的喝法不就是死亡率增加21%的那些人嗎？改以「精製糖」每天不能超過總熱量10%的建議量來說，不管你是加黑糖還是蜂蜜（都是糖），點了一杯中杯（500毫升）就會超標1至1.5倍。無糖的人先別高興太早，即使無糖你也不知道店家的配方裏是不是已經先加了部分糖漿。

據台灣國民營養調查發現，台灣人7歲至44歲是手搖飲料的忠實粉絲，男性愛喝程度是女性的1.1至2.2倍。（Gettyimages／視覺中國）

代謝亂七八糟，問題出在哪裏？

出在「蔗糖」，蔗糖（雙糖）就是葡萄糖加上果糖。手搖飲料裏面加進去的，通常就是高果糖糖漿（由玉米澱粉提煉的話成本更低）。果糖的特性不會經由胰島素調節，因此會快速進到體內，一般人會被此低升糖指數的特性給矇混過去，覺得可以一吃再吃。殊不知，「快速通關」的結果就直接影響你的食慾荷爾蒙調節，讓你時而肚子餓，卻還覺得有點飽。而且，快速累積在肝臟代謝的果糖，超量了就會不斷囤積，引發脂肪肝、高內臟脂肪（三酸甘油脂Triglyceride、低密度膽固醇LDL）。腰圍變粗、血脂異常、血糖耐受異常，聽起來不就是哈佛研究的心血管疾病前身嗎？

甜品含有大量果糖。果糖不會經由胰島素調節，因此會快速進到體內，一般人會被此低升糖指數的特性給矇混了，覺得可以一吃再吃。（Gettyimages／視覺中國）

產品適不適合你，營養標示揭秘。

翻到各種包裝產品的背面，如果碳水化合物下一排縮排的「糖」超過10公克，我會直接跳過這樣東西。當然，很多看不見的時候，就像含糖飲料一樣，別忘了蛋糕、甜點裏面也有，能不碰就別碰吧！

每樣食品背後通常附有營養資料，消費者在進食前不妨一看。（作者提供）

參考資料：

Ref1：Long-Term Consumption of Sugar-Sweetened and Artificially Sweetened Beverages and Risk of Mortality in US Adults.

Ref2：Beverage habits and mortality in Chinese adults.

作者簡介：我不是營養師 iamnotdietitian

自營養專業斜槓到數位行銷的營養師。寫文案、寫企劃、採訪、主持及創作，終在不安分的骨子裏帶着營養證照找到「文字工作者」這一條路。

資歷：台灣營養師證書／腎臟專科營養師／大型醫學中心營養師／輔仁大學營養科學系碩士／專職行銷企劃營養師／作家

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「迷思：喝高糖飲料＝得糖尿病？很可怕嗎？問題出在哪裡？」​】

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