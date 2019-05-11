【我要炒腦細】對付惡頂上司四大心法：控制狂管太多？模仿他吧！

你的工作被上司搞得一團糟？你是否感到枯燥無趣，不受重視甚至孤立無援？你可能就是糟糕上司領導下的幾百萬僱員之一。很顯然一個不善管理的經理會嚴重影響員工的工作效率與歸屬感。然而離職並不是能救你於苦海的唯一辦法。如果你是真心喜歡你的團隊，公司以及工作，那就奮起反抗吧，可別在沉默中滅亡了。在把辭職信發出去之前，這裡有幾個方法能讓你應對糟糕的上司。

在把辭職信發出去之前，這裡有幾個方法能讓你應對糟糕的上司。（VANNA.COM）

1. （在某一方面）很糟糕的上司

試著用你上司的視角審視一下這個世界。了解他們行為背後的原因將有助於理解你的上司。萬一他其實並沒有那麼糟糕，只是你對他太挑剔了呢？如果他真有那麼「糟糕」的話，那可能是某些人或事造成的。當你了解了讓他情緒不好的原因後，才更能提供良好的結果，管理期望並避免失誤。你可以試著問問自己下述問題，從而更好地了解你的上司：我的上司怕什麼？立刻完成的最重要的項目是什麼？他是怎麼衡量工作績效的？他最討厭和最喜歡的東西是什麼？什麼會徹底擊潰他？他比較偏愛哪種溝通方式？

在你完全弄明白上述問題的答案之後，再試著站在他的角度審視一下周遭的人和事。只要適應了他的管理風格，你就可以對他實行「向上管理」，將工作重心和精力放在他最頭痛之處。

只要適應了他的管理風格，你就可以對他實行「向上管理」。（《我們與惡的距離》劇照）

2. 不稱職的上司

或許，你上司的不稱職正在威脅你個人與公司的發展。出問題的時候，這種不稱職的上司多半會把由於他能力不足而導致失誤的責任推卸到別人身上。如果你有能力解決這麼一個爛攤子，為什麼不伸出援手呢？尤其是你的技能正好是上司的短板時，那麼就可以幫助的你上司在這種情況中找到最好的解決辦法。

如果你想要挽回局面，首先你一定要充分了解問題的根源所在。是缺乏技術手段？還是糟糕的時間管理？然後在看看你自己能做些什麼。當嘗試解決這些問題時，要記住你是在幫助他但同時也要想好如何才能給他留足面子。當然了，你不能想著去破壞他的地位和權威，所以在做出決定之前一定要充分地告知他，讓你的上司感覺自己做得還不賴。如果一切順利的話，你的工作就會得到認可——公司內部其他高管也可能會注意到你的工作如果你幫助了你那不稱職的上司，他甚至有可能將最後的勝利果實與你分享。記住，你要和上司一起工作，而不是和上司對著幹，因為這很大程度上會影響你的工作和名聲。

3. 惡霸上司

你的上司是個惡霸嗎？惡霸上司們喜歡大聲呵斥僱員，喜歡雞蛋裡面挑骨頭，還喜歡戴著有色眼鏡看待自己的員工惡霸。如果你遇到了這種上司，最好的辦法就是不卑不亢保持氣節。他們都喜歡看別人恐懼的眼神甚至是偷偷哭泣，而畏畏縮縮唯唯諾諾只會火上澆油。故意降低工作效率或者惡意推遲期限呢也不會有幫助，這樣只會影響你的名聲。

一定要意識到，只有努力工作才能證明他不能輕易把你打倒。舉個例子來講，如果他什麼都管，你就努力在他提出要求之前就把工作完成。如果他進行言語攻擊，你也不要回嘴，而是努力在能力範圍之內把工作做好。即使你有機會把這些負面情緒發洩在同事身上，你也不要這麼做，這些情緒留給自己就好了。然而，如果你上司的霸凌行為完全是無法無天了，你也不要害怕就他的行為同他當面對質，或者可以報告給人事部門。如果你已經產生了辭職的念頭，那麼在那之前說說真話也沒什麼壞處。

如果你已經產生了辭職的念頭，那麼在那之前說說真話也沒什麼壞處。（《未生》劇照）

4. 管太多的上司

你的上司是不是管的太多這種上司會對你所有的工作都指指點點他們簡直就是控制狂，想法很多而且可能對「按計劃工作」有一種執念？—— 這簡直能把人逼瘋！這種上司可能受到過某個僱員的傷害，他們幾乎什麼都做（包括把你搞得不開心），認為只有這樣才能保證不會重蹈覆轍。

對付這種上司最好的辦法是模仿他的管理方式。給她列一張你的今日待辦事項清單，問問她想要你如何完成這些工作。再問問你該每隔多久給她匯報一次情況以及幾點匯報。這樣你的上司就會學會相信你然後讓你按照自己的方式工作了。當然了，她可能還是會對其他人管太多，但至少不會來煩你了。

對付這種上司最好的辦法是模仿他的管理方式。（《未生》劇照）

總的來說，沒人願意與一個糟糕的上司共事。但是你必須明白不是所有上司都是故意在使壞。在許多情況下，他們只是在工作中遇到了困難，或者是想起了先前的一些不愉快，才導致了他們。如此不恰當的行為如果想要你的職業生涯健康發展，你一定要學會如何應對這類糟糕的上司並且實行「向上管理」。如果上述方法都沒能奏效，你可能會被公司中更優秀的上司發掘，至少你也能帶著良好的名聲離職。

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