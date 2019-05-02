【職場欺凌】不急於反擊、分析權力分佈　7招應對上司、同事杯葛

只要有人的地方就會有是非，職場世界更隨時出現欺凌事情。如不幸受到上司針對或同事杯葛，每天返工便如跳入地獄受苦一樣，而且這已不是講求忍耐力的高或低，而是會對身心都產生不良影響，嚴重的更可能引起抑鬱或焦慮等情緒病。 若已察覺自己受着職場欺凌事情困擾，不如趁情況還未走到無可挽回的地步時為自己多着想，勇敢站出來對抗。

面對職場欺凌，很多人都選擇不語。﹙《愛·回家之開心速遞》截圖﹚

國內《澄清醫護管理雜誌》的研究調查，以一教學醫院為調查對象，有40%人曾在職場有被欺凌的經驗，41%則曾有旁觀欺凌的經驗。而台灣人力資源公司1111人力銀行在2017年的調查中，指出有將近7成的受訪上班族，曾經歷職場欺凌（包括言語與肢體），其中有13.3%「常常」遭受欺壓。

而職場欺凌者以「上司或老闆」（66.2%）及「同事」（60.9%）佔多數，而且男性遭受欺凌的比例高於女性7%。而遭欺凌的狀況為下：

．言語嘲諷/辱罵（66.0%） ．背後蓄意中傷、說壞話（55.6%） ．精神壓力/被排擠/被忽視（53.0%） ．工作上不給予資源/支援（50.8%） ．打壓工作表現（36.5%）

啞忍會谷出病

綜合研究結果，男性（在醫院則為女性）、合約員工及職場新人，較容易受到欺凌。然而，被欺凌的人大部分都都會選擇啞忍不作聲，自己默默承受，希望能有一天出現轉機，而且這狀況不僅是在亞洲，即使是強調個人主義的美國，調查中都有近3分1的人選擇採取沉默或主動離職！

男性遭受欺凌的比例高於女性7%。﹙《愛·回家之開心速遞》截圖﹚

在受到刁難時，有很多人會採取「自我檢討」的策略，先反省自己是不是有什麼做得不好的地方，直到確認是欺凌為止。但如果欺凌者是上司，大家會擔心發聲後會被炒；而如果欺凌者是同事，就算發聲了亦不一定有用；在擔心難搵工的心情下，很多人就這樣忍著忍著，慢慢令心理健康轉差，而釀成情緒病。

學識職場政治，有助大家於辦公室生存，以下提供7點分析（按圖了解）：

1.【分析辦公室生態】觀察辦公室的權力結構，正所謂「誰大誰惡誰正確」，要知道誰是決策者及其真正的影響力。﹙《愛·回家之開心速遞》截圖﹚

+ 2

很多人以為被霸凌是因為自己在地位上屬於弱勢，但其實「地位」是人賦予的，所以也要由人來破解。你不用變得很奸詐，但要學著冷靜與聰明，即使你正處於被霸凌的環境中也是如此。在心理層面上讓自己變得強大起來，你才能在逆境中得到自由。

﹙資料參考：gq.com﹚

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁

立即下載《香港01》，緊貼公務員職位空缺、勞工處筍工推介，了解CV、面試致勝技巧！

下載網址：

https://hk01.app.link/bkbJyY5t4O