【彈弓手】過勞是疾病？　世衛一日後即修正：講錯咗，應定義為…

世界衛生組織（WHO）本周一（27日）在瑞士日內瓦舉行第72屆世界衛生大會，首度把「過勞」（burnout）列為《國際疾病分類》的疾病之一，但事隔一天，世衛便更正說法，指過勞並不是一種疾病，而是把它界定為可尋求治療的「職場現象」（occupational phenomenon）。

不少打工仔都面對工作過勞情況，包括經常出現疲憊及工作效能下降的狀況。（GettyImages／VCG）

世界衛生組織將過勞定義為「長期無法排解工作壓力而導致的綜合症」。根據世界衛生組織的說法，過勞共有三個特點，包括：「能量耗盡或疲憊的感覺」、「對工作產生抽離、負面或懷疑的感覺」及「工作效率降低」，相關更新將於2022年生效。世衛組織還宣布計劃製定有關職場心理健康的實證臨床指引。

職業過勞曾包括在舊版本的世衛組織疾病手冊ICD-10中，與現在出現的類別相同，但它當時只被簡單地定義為「極度疲憊狀態」，不過曾研究職業過勞的德國亞琛工業大學社會學家Torsten Voigt表示，世衛早期對過勞的定義有點奇怪，「因為你沒有真正生病，但同時卻亦沒有能力去完成工作。」

儘管過勞仍不算疾病，但它對身心的影響亦不容忽視，打工仔平日應更關注自己的心理健康。（《受夠了！我要炒老細》電影劇照）

四分一打工仔經常感過勞

Torsten Voigt指，世衛對過勞的新定義比以前更加詳細，雖然這不是一個重大變化，但卻讓過勞的人更具合法性，「過勞的人終於被視為是面對嚴重的問題，新的定義可讓人們更容易獲得幫助。」

根據美國國立衛生研究院（National Institutes of Health）的數據，今天許多人都會經歷過勞，包括名人、過度勞累的員工、家庭主婦等。去年，國際民調機構蓋洛普（Gallup）的一項調查發現，近四分之一的員工總是或經常感到過勞，另有44％的人表示他們有時會感到過勞。

人類並不是機器，如果「chur」得太盡，身體遲早捱不住。（日劇《我要準時放工》截圖）

雖然世衛是次「彈弓手」，一天之間把過勞由疾病轉而定義為職場現象，但相關舉動其實亦是一定意義。西北大學費因伯格醫學院醫學社會科學教授Elaine Cheung說，明確定義過勞很重要，因這可以提高醫療保健工作者以及僱主與僱員對過勞問題的認識。另外，許多研究表明，某些職場文化會增加過勞的風險，僱主在解決過勞問題發揮重要作用，例如關注員工是否有穩固的社會關係、融洽的環境、合理的工作量、自主感和工作及生活平衡。

為了準確診斷過勞，世衛對過勞的新定義還要求精神健康專業人員必須排除焦慮、情緒障礙和其他與壓力有關的疾病。Elaine Cheung認為這很重要，「過勞與抑鬱的不同之處在於前者與我們的工作的關係特別緊密，了解這種區別，可令未來如何預防和治療過勞的研究更具針對性。」

（資料來源：綜合報道）

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