【大學生創業】大角咀開舖賣冷凍Bagel　女生：我贏不了也不會輸

現年23歲，在中大修讀會計的陳珊珊（Ashley），於一年前毅然決定停學，接手本地貝果包（Bagel）工廠，開始經營Bagel和蔬果奶昔（Smoothie）生意。 為了實踐推廣健康飲食的理想，她不僅投資60萬元，更每日朝八晚十二「瞓身」工作，其母曾不忍女兒辛苦，勸她結束生意，不過這位身材纖細，笑容甜美的女生卻堅定地說：「我是很認真的，決定了做，就不會中途放棄。」

去年剛完成大學三年級課程的Ashley，為了抓緊創業機會，決心停學一年，全心投入個人事業。（歐嘉樂攝）

位於大角咀一隅的健康食品店Blendit，以自家製的冷凍Bagel及預先包裝好的Smoothie材料包作招徠，同時亦出售包括超級食物粉及果仁醬等健康食品。

Bagel和Smoothie的配搭，在外國非常流行，小店創辦人Ashley就是在紐約當交換生時見到紐約街頭的這種風氣，加上又留意到不少打工仔都想吃得健康點，於是便嘗試將它帶到香港。Ashley指，不少人覺得Smoothie就是水果沙冰，但其實Smoothie的材料千變萬化，除了水果外，亦可加入蔬菜、果仁、植物奶及超級食物粉等，一杯已有飽肚感，「不少外國女生甚至會用Smoothie做代餐。」

從Smoothie到Bagel

為了方便忙碌的香港人，Ashley起初便於在網上收集及研究不同款式的Smoothie食譜，製作出獨立包裝、計算好卡路里的Smoothie材料包，及後有朋友表現只得Smoothie或會令人不夠飽，因此，她決定同時製作手工Bagel，以滿足不同人的需要。

Ashley表示，與其他麵包相比，Bagel是一種較健康的麵包，因它在製作過程不用添加油和防腐劑，糖份亦非常低。她的店舖現以銷售冷凍Bagel為主，這對於吃慣新鮮出爐麵包的香港人而言，一開始確是較難接受，不過她說，「冷凍Bagel擺放時間可長達兩至六個月，客人可以隨時從雪櫃拿出來，用焗爐、烘麵包機、蒸熱或微波爐叮翻熱便可享用，口感及味道不會差很遠。」

Smoothie材料包介紹（按圖了解）：

Blendit出售預先包裝的Smoothie材料包，內含水果、蔬菜、果仁、超級食物粉等，一杯已相當飽肚。（歐嘉樂攝）

不想人生只得金錢

就讀香港中文大學會計學系的Ashley，原本她的志願與很多同無異，打算畢業後便到銀行或會計師行從事相關工作，惟大學三年級的實習經驗卻改變了她對發展前路的想法。

她表示，當時留意到在銀行和四大會計師行（Big 4）工作是非常忙碌，每日由早上九時做到凌晨兩、三時，不僅長期睡眠不足，而且更食無定時，加上出街食飯的健康選擇不多，放工後亦沒有精力再下廚，「那段時間令我人又肥了，皮膚又差了」。這段實習時間令她開始重視健康，亦讓她明白自己並不願意只為一份人工而得營營役役地生活，「雖然做會計會平步青雲，但我覺得這樣的生活沒什麼意思。」於是她那時便萌起創業的念頭。

Ashley指，不少客人都是OL和家庭客，當日亦見有外藉人士前來購買Bagel。（歐嘉樂攝）

機會總是突然出現

縱有想法，但Ashley一開始其實並沒有打算全職投身創業路。在去年五月學期完結後，她曾在網上及一些市集銷售手工Bagel及Smoothie材料包，試試市場水溫。那時產品的銷量不算多，單憑自己一個人尚可應付，不過在一個月後，她在一市集裏遇上了香港Bagel工場Bagoes的負責人Scott，他指業主要收回它的工場，因此正想找人頂讓他廠房內的機器及食譜。

「當時Scott看到我和朋友在大熱天時擺市集賣Bagel，覺得我們很有熱誠，閒聊下更發現大家都以推廣健康飲食為目標，又知道我在火炭有工場，於是他便問我有沒有興趣接手他的廠房機器、食譜及客源」，Ashley道。

Ashley炮製的多口味Bagel（按圖了解）：

除了自家製Bagel，Blendit亦有出售自製醬料，如黑松露奶油芝士、鷹嘴豆泥等。（歐嘉樂攝）

工作忙碌、家人反對仍努力堅持

當時Scott願以15萬元「超抵價」將工場頂手給Ashley，她見機會難逢，希望藉此令原有生意再行前一大步，便決定接手，更停學一年，以免「兩頭唔到岸」。她笑言，當時最大的擔心是人手問題，因為Scott以往主要做批發生意，每日需要製作數百個Bagel，因此她得找來弟弟幫忙，一起密集訓練兩個月以應付需要。她坦言，那時的訓練過程非常辛苦，「對女生而言尤其難捱，因打麵、搓麵粉都要很多體力。不過這條路是自己揀，都要捱下去。」

在22歲停學創業，其實不是一個容易的決定。Ashley指，一開始與朋友分享自己的想法時，他們都以為她只是「講吓笑」，怎料她竟真的說到便做，「朋友們都很好人，見我一開始沒有人幫助，都願意免費做義工幫我擺市集。」Ashley的家人一開始都支持她停學的決定，不過至一年後，媽媽眼見女兒沒日沒夜地工作太辛苦，而且又不是賺得多，於是便想她重返校園，專心讀書，「媽媽以為我玩一年咩都玩夠，但我是很認真的，決定了做，就不會中途放棄。」

去年台灣人氣餐廳「好丘貝果」進軍香港，大受港人歡迎，Ashley認為Bagel有市場，亦希望打造香港品牌。（歐嘉樂攝）

近半年收支平衡

Blendit的開業成本約六十萬元，當中十多萬元是來自Ashley在中大創業比賽獲獎的獎金，另外十多萬元是來自她實習和兼職的收入，其餘則是由家人資助。經營生意一年，她表示，近半年營業額每月約有十、一二萬元，收支達平衡，「但賺的錢都不夠支付自己的人工，哈哈！」

她指，每月十多萬元的營業額中，約有七、八萬元是來自批發生意。她指，由於自己的失誤，所以一開始接手生意時便流失了一批客戶，「剛開始時不熟手，試過落錯單，麵包的質量也不夠穩定，亦沒足夠人手將新鮮Bagel製成冰鮮Bagel。」為了改善問題，她努力改善生產流程，亦聘請了一名有經驗的Bagel師傅幫助，周末也會參加不同市集，提高知名度，現時總算找到一些新客源。

其他健康食品（按圖了解）：

Blendit 除了自設工廠生產自家製Bagel外，亦有出售預先包裝的Smoothie材料包，以及不同健康產品，如超級食物粉、果仁醬等。（歐嘉樂攝）

犧牲私人生活仍是值得

她指，創業後的每日都有不同問題出現，例如工廠運作、客人投訴等。「創業不似返工時有人可以問，所有事情都要靠自己想辦法解決。創業是很孤單的，很多時候要靠個人意志捱下去。」雖然Scott閒日會到店內幫忙，但Ashley仍然非常忙碌，每日由八時半做到凌晨十二時，在火炭工場及大角嘴門市兩邊走之餘，又要花時間處理客戶、訂單、設計市場推廣計劃、尋找商業夥伴等問題，周末則要參加市集，「工作是永遠做不完。」

同年紀的人星期六、日忙着行街、睇戲、食飯，但Ashley就做到沒停手，今年只在年初一至年初三放了三日假。不過犧牲私人時間，沒有娛樂，在她眼中卻仍然值得，「一開始我都很看重結果，覺得不可以輸，但後來聽到一句話，令我感受好深：

You never lose. You either win or learn.（你永遠不會輸，要不你贏了，要不你從中學習了。）

只要我盡自己能力，問心無愧就好，即使之後失敗，當中學到的東西也是無價的。」

其實，由實習那種做到凌晨兩、三點，到今天創業的朝八晚十二，Ashley為工作付出的時間並沒太大分別。很多人覺得，創業不賺錢，不如還是去打工，但對這刻的Ashley而言，每一次解難、每一次付出，所學習到的其實比去打工還多，這也是她所說「不想只為錢而營營役役生活」的意思吧！

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