【中佬創業】200萬開Gelato店　蔡瀾係Fans　雪糕癡：乜都要最靚

炎炎夏日，不少人喜歡吃一口涼透心的雪糕。四十多歲的簡志煒（Jackson）對雪糕的愛，更驅使他辭去廣告工作，到意大利拜師學藝，去年7月更花近200萬元在灣仔開店賣手製Gelato，引入「法拉利」級雪糕機，希望港人可以品嚐正宗意式雪糕的滋味。

為保持雪糕新鮮，Gelato最多只放三天，Jackson通常隔一天便炮製一次雪糕。（鄭子峰攝）

雪糕是不少人食甜品的首選，尤其在夏天，歎一杯透心涼雪糕確實可以消暑。市面上的有林林總總的雪糕品牌，較受港人歡迎的則是Dreyer's和Haagen-dazs兩大巨頭。不過，作為熱愛雪糕的香港中佬，Jackson在嚐遍本地各式雪糕後，發現味蕾仍未滿足，於是決定親赴意大利學造雪糕，回港後更開設Gelato專門店，實行自己雪糕自己整，以正宗優質意式Gelato作招徠，甚至吸引食家蔡瀾成為忠實顧客。

食家蔡瀾也是Dood Bottega Gelateria常客，Jackson笑言，蔡瀾一星期會來兩次，「聽講佢食其他不好味的Gelato吃兩啖就掉，但他會在這裏一次食兩杯，最喜歡乳酪、抹茶和椰子味。」（鄭子峰攝）

Jackson原本從事廣告行業，平均月入約5萬至6萬元，高峰時更有20萬元月薪。不過，眼見近年奢侈品牌的廣告預算縮減，加上內地廣告行業的競爭力愈來愈高，身邊同行愈接愈少工作，「同一件工作在香港要花十萬元，兩個人做，但在內地只要兩萬元，仲有五個人負責，爭唔到。以前就話崇洋崇外，香港都香嘅，但𠵱家內地人發咗達，又學習了相關技術，咪覺得原來班港燦都係咁。」

對工作前景不感樂觀，加上從小已是雪糕癡，令Jackson萌生到意大利學造Gelato的念頭。他笑言，以前成日食雪糕，「Häagen-Dazs的VIP卡都有兩張，細細個比較簡單，冇咩食過真正的正嘢，以為Häagen-Dazs已經是最好食。」

圖為士多啤梨、乳酪及升級開心果口味Gelato。Jackson為單球雪糕定價四十多蚊，兩球、三球分別是六十多及八十多元，定價屬市面的中上價位。（鄭子峰攝）

在2017年，Jackson遠赴意大利雪糕大學Carpigiani Gelato University學習製作意式雪糕的基本知識，完成了低中高班課程。不過，他覺得校內的課程較著重理論，而且只會教最基本的食譜，為了累積實戰經驗，他到名店「La Sorbetteria Castiglione」拜師學藝，「花了很多時間，日日煩住師傅，最後他才願意教我。師傅很有經驗，亦好識用雪糕機。」

回港後，Jackson租用工作室，研發自家製Gelato，去年7月更砸200萬元，花去三分之二積蓄，在灣仔開設Dood Bottega Gelateria雪糕專門店。他「大口氣」指，「我是做什麼也要有質素的人。」細看他的裝備、用料和製作Gelato時的專注，或許所言非虛。除了購入價值30萬元、有意大利雪糕機法拉利之稱的Cattabriga，他又購入20萬元的消毒機、5萬元的速凍櫃、3萬元的冰機等，「我什麼都要買最靚的，連磅也要分幾個，磅鹽和糖也要夠精準。」

Jackson製作咖啡味Gelato（按圖了解）：

將雪糕漿倒入這部號稱為意大利雪糕機法拉利之稱的雪糕機內。（鄭子峰攝）

店內雪糕口味不算很多，但每一款也是Jackson的心血。他表示，朱古力是用法國高級朱古力品牌「Valrhona」、菠蘿、芒果等水果也是果欄的上等貨，至於最出名的開心果口味，則是他親自改良而成，先爆香開心果，再磨成開心果醬，味道非常濃郁，口感細滑。

每一款的Gelato由新鮮牛奶、法國奶油及九種糖製成基礎，再加入不同材料製成，不加入任何色素和香料。眾多口味中，Jackson認為豆腐味製作難度最高，皆因食材容易壞，而且水份多、含有石膏粉，調製比例需拿捏得非常準確。

店內雪糕口味不算很多，但每一款也是Jackson的心血。（鄭子峰攝）

Dood Bottega Gelateria位於灣仔道地鋪，門外人來人往，問及Jackson生意表現，他苦笑指，「好多人會經過，但好少街客，大部分客人都是特登來幫襯，有人睇完覺得貴就走。試過生意最少的一日只賣到500蚊雪糕，沒有想過差得咁緊要。同事有糧出，但我冇糧出，哈哈。」

Jackson感嘆，顧客易受品牌效應影響，覺得大牌子的雪糕最「正」，加上消費習慣影響，最願意花錢的年輕一輩，寧願飲珍珠奶茶亦不會選擇吃Gelato，「我都想問你哋點解？」

雖然Dood Bottega Gelateria位於灣仔道地鋪，平日人流多，但甚少街客入內食雪糕。（鄭子峰攝）

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