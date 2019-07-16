【職場健康】健康族還是隨心派？　即答9條問題了解自己早餐性格

你是一個以方便為先還是把健康方在第一位的打工仔？
一個人的吃早餐習慣，其實是可反映出他們把哪件事放在生活中的首位。立即回答以下的幾條問題，便可了解自己是屬於哪種早餐性格！
據健康食品品牌康寶萊早前發表的《亞太區健康早餐調查》報告指，不少香港人認為選擇早餐是以「方便」為先，早餐吃得健康與否反是其次，又認為早餐之所以不夠健康，是源於準備時間不夠及太麻煩所致。
其實，每個人吃早餐的習慣都是深受他們的工作模式、觀念、性格、家庭環境及煮食習慣所影響。因此，上述調查亦把大眾吃早餐的習慣歸類為六種「早餐性格（Breakfast Personality）」，打工仔只需回答幾條問題，就可了解自己是屬於哪種早餐性格。
了解自己屬於哪種早餐性格：
Q1. 你認為吃早餐重要嗎？
重要 > Q2
不重要 > Q3
Q2. 你會特意選吃健康的早餐嗎？
會 > Q4
不會 > Q3
Q3. 你在早上會趕著上班/上學嗎？
會 > Q5
不會 > Q6
Q4. 你會紀錄吃早餐時攝入多少卡路里嗎？
會 > Q7
不會 > Q8
Q5. 忙碌的日程會否令你經常無法好好吃早餐？
會 > Q8
不會 > 第4種性格
Q6. 你喜歡嘗試不同的早餐菜單嗎？
喜歡 > 第5種性格
不喜歡 > Q9
Q7. 你喜歡自己準備早餐嗎？
喜歡 > 第1種性格
不喜歡 > 第2種性格
Q8. 你通常都在交通途中或工作/上學地點吃旱餐？
是 > 第3種性格
不是 > 第4種性格
Q9. 要改變早餐習慣，你覺得會很困難嗎？
會 > 第4種性格
不會 > 第6種性格
以下就是六種早餐性格的解說及享用早餐建議：
1.【健康型】「吃得好，活得好」是你的座右銘，所以你會非常自律地選擇健康的早餐組合。你樂於準備早餐，為家人製作健康也感到滿足。（Jason Briscoe/Unsplash）
（資料來源：Herballife）
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