【書展2019】研電子補充提升學習趣味　前教師：學童抗拒常要寫字

老師肩負起春風化雨，教育下一代的負任，然而，即使熱誠再多，在制度下總有無可奈何的情況。 本着一顆想貢獻社會，培育新一代的心的Freddy，在擔任中學英文科老師七年決定放棄教籍，轉而踏上創業路，研製電子補充練習，動機在於他留意到很多學童有抗拒學習的態度，因此希望創出新的方法助他們體驗到學習的興趣。

Freddy指影子教育除了私人補習外，還有很多範疇，例如補充練習的設計及補習老師轉介的服務等。﹙龔嘉盛攝﹚

今年三十七歲的Freddy，於2017年開設一站式影子教育服務公司Winsomite Education。影子教育，是指補足正規學校教育未能兼顧的教育內容，「香港很多人用『補習』一詞去涵蓋影子教育這回事，但除了私人補習外，它還有很多範疇，例如補充練習的設計及補習老師轉介服務等。」

那是甚麼原因讓他由傳統的中學教育事業中走出來，投身輔助教育的一方呢？

驚訝初中程度如白紙

本身在英國修讀法律的Freddy，於2005年學士畢業後，選擇再修讀法律碩士，但期間卻開始對事業前路抱有疑惑。沒錯，做大律師的前途固然好，亦是很多人羨慕的職業，但他卻發現自己只是對學術層面的研究有興趣，加上一些政治原因，令他覺得要以律師為職業實在不適合自己，所以還未待至修畢整個碩士課程，他便決定回港發展。

他坦言希望對社會有貢獻，目標很明確地想從事教育業，所以在2008年修畢中文大學的教育文憑後，便從開始任教中學英文科。「Band 1及Band 3的學校我都教過，並發現到低組別學校的學生在學習程度上表現非常參差，有些學童連二十六個英文字母都不懂，作文更是一隻字都寫不出。他們很抗拒學習，亦沒有學習動機，我很想知道當中的原因。」面對學生在課堂上睡覺、不交功課、考試交白卷，Freddy嘗試了解他們的想法，但多番嘗試後，仍是被拒儲門後，難似介入。

Freddy指，有些同事因而轉到小學任教，希望可以在小朋友年幼的階段及早介入其學習過程，好讓他們早點懂得運用正確的方式學習，但Freddy卻挑擇選另一條路，「我一直都想試試創業，但想先儲儲資金，所以2015年起轉做私人補習。」

Freddy平時花後多時間研究海外與本港教材，希望可以配合本港學童所需。﹙龔嘉盛攝﹚

教學書錯資料成契機

當Freddy開始從事小學補習工作後，他很快就留意到小朋友欠缺學習動機的問題所在，「大部分六至八歲的小朋友都很抗拒寫字，因為學校功課已經很多書寫練習，課後要再叫他們寫字的話他們會不高興。我見過很多小朋友會因此而哭起來，完全不肯再寫。」於是他便思考，有甚麼方法可以減少書寫之餘，同時令他們有心情學習？答案是將教材電子化。

採訪當日，有小朋友正使用電子補充練習：﹙按圖了解﹚

練習電子化，答題模式改為打字、選擇題、畫畫等，更順便可以訓練小朋友打字。﹙龔嘉盛攝﹚

然而，促使Freddy想脫離學校的另一重大原因是學校教材的質素十分參差。他說：「學校多數用大書商出版的教科書，但其實教科書都可能有錯。例如我們查過劍橋字典，『one another』與『each other』的用法是一樣的，但教科書卻說不一樣，有很多老師，甚至很多學校都為免麻煩，選擇照教就是，但我覺得學校與家長如都盲目跟從教科書，明知知識有錯都要照教授給小朋友，這個風氣實在不可長，我不能接受。」於是，他決定與同為教師出身的朋友自組公司，重新設計及改良教材。

學習不應被學習模式阻礙

Freddy於訪問期間多次強調，學習不應被教育的「模式」阻礙，所以於設計電子補充練習的題目時非常嚴謹，「閱讀理解方面，我們會用一個叫『oxford 3000』的軟件去檢查文章的深淺程度，盡量配合相應年級的需要；而內容的情境都不單單局限於香港情況，因為以我們真實的經驗，真正的溝通是需要了解不同國家的背景及文化，所以，我會在練習的題目中加入一點上海的情境和元素。」話需如此，他們都會按情況而作修訂，「海外小學教材很多會用縮寫，如『I will』寫作『I'll』，但香港多作全寫，所以我們都會為此而配合。」

另外，他們將練習電子化，答題模式改為打字、選擇題、畫畫等，更順便可以訓練小朋友打字，「既然小朋友無論如何都需要做補充練習，我希望他們可以快點完成，相對多點時間玩耍，甚至在做練習時，會有開心玩樂的感覺。」

家長及小朋友有甚麼用後意見？﹙按圖了解﹚

-Momoka 小三升小四生：我平時有補英文科，補充練習主要都係做英文。我唔係咁鍾意做實體補充練習，因為唔鍾意寫字。用咗呢個補充練習大半年，覺得打字做題目好方便，又可以畫畫，所以唔太抗拒。有時返時都用到補充上學到嘅內容，成績有進步，少咗唔合格。﹙龔嘉盛攝﹚

他亦見過有小朋友家裏放了小一至小六的補充練習，「家長一次過買很多，但其實課程內容會修改，很多時補充練習都會過時。但我們的電子補充練習，除了佔位少外，每年會更新，保證緊貼課程，做完又可以再做，很環保。」電子補充練每本售$28至$38，比平時實體補充練習平一倍有多。

現時Winsomite education每月營業額約為5萬，Freddy指日後希望多投放資源在電子補充練習上，「市場上比較多人買英文及數學補充，所以日後都想推出這些科目的練習。另外希望可以說服學校用我們的教材，但因為始於有時內容與教科書上有出入，所以在說服的過程都很有難度。」然而，書展乃接觸家長的第一步，他希望可以藉此機會令更多人接受電子補充練習。

Freddy將於今年書展首設推廣電子補充練習的攤位，「書展會推出英國文學為主題的電子書，設三個程度，對象為小學生。當中會有很多玩味元素，如讓小朋友畫圖、連線，從中學習不同文學的文體，包括詩詞、戲劇及短篇故事等。」

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