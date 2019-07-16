【書展】畫圖、連線代替寫字　新電子補充主張趣味學習(附試用版)

由前教師Freddy有份創辦的一站式影子教育服務公司Winsomite education，推出了一套顧及學童學習趣味的電子補充練習。 推出電子補充練習，即是要加重學童的壓力吧！難道學童的功課與溫習還不夠辛苦嗎？其實，Freddy留意到，學童抗拒做補充，甚至是抗拒學習的其中一個主因是「不喜歡常要寫字」，因此他特別從這方面入手，讓學童以簡單及有趣味的方式做練習，順道培養他們對學習的興趣。他說：「與其學童怎也要做補充，不如讓他們快點及開心點去做。」

Freddy由教師轉行從事補習行業，設計令學童寓學習於娛樂之中。﹙龔嘉盛攝﹚

Freddy指，令他創業的最大動力，是因為面對無奈，實在無能為力，「學校多用大型書商出版的教科書，但有時教科書的資訊是錯的，很多老師及學校都為了避免麻煩而照教，我實在不能接受這種盲目跟從教科書的風氣。」故決定製作正確及有趣的電子補充練習。

雖然現正值暑假，但不少小朋友都比返學時忙碌，除了上興趣班外，還是做練習，Freddy指，電子補充練習可以免除小朋友對書寫的恐懼，取而代之是不同形式的學習方式，如畫圖、連線，從中學習不同文學的文體，包括詩詞、戲劇及短篇故事等。他的公司更在今年首度參加書展，並推出設三個程度的英國文學主題電子書，對象為小學生。

不過Freddy說得再好，最好也要小孩親自一試才行。有見不少家長都很重視孩子在小學五年級時開始的呈分試，Freddy特意分享部份小五升小六的電子補充練習內容。

小五升小六電子補充練習試用版（按圖了解）：

一般來說，家長在購買這補充後，便可在平板電腦等電子器材上使用。孩子直接利用器材完成練習後，家長只需按頁面上的連結，便可即時透過YouTube的視頻短片核對答案。若購買他們的電子版會更方便，答題模式以打字、選擇題、畫畫等，更順便可以訓練小朋友打字。 以下的試用版，家長可嘗試讓小孩做一次，然後再按此文下方的YouTube連結便可立即核對答案，同時想想它與坊間一般的補充練習有什麼不同之處。

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即睇YouTube對答案！﹙點擊﹚

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