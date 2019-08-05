【8.5罷工】不上班的日子該怎樣過？　做這3件事　別白浪費時間

修訂《逃犯條例》爭議由4月起便持續不斷，連日更引起多次警民衝突並造成多宗受傷個案。除了每星期的集會遊行外，民間更發起今日（8月5日）全民三罷（罷工、罷課、罷市），希望政府能回應民間五大訴求。是次罷工，連同多個港鐵站不合作運動及七區集會同時進行，規模大型，希望能引起關注。

集會人士坐滿了沙田新城市廣場對外的百步梯。﹙盧翊銘攝﹚

由網民發起的「全港三罷」獲不少打工仔響應，而相關的不合作運動更對全港多個交通樞紐位置帶來影響，教不少人苦無上班方法，甚至連參加各區集會的機會亦一樣變得困難。

不過，面對大是大非、社會分裂的狀況，每一個人每一個崗位都有它能付出的地方，若因種種原因無法出來表態，不妨試用以下方法作為聲援。

1. 加入網上文宣組

經過多場集會、遊行及事件，網民都爆發了多次小宇宙。為了令更多人知道事件的來龍去脈，多個網上文宣組都製作了很多精而簡且有創意的圖文宣傳品，希望可以在網絡上傳遍，讓更多人參與並面對現實。

若你難以出門，必需留在家，又有能力製作各種圖片或文案的話，不妨加入網上的文宣組或自發造圖，採集精簡的資訊，以令人容易明白的方式表達自己的想法兼傳播可信的信訊，實行「感染得一個得一個」。

出色的文宣組創意圖（按圖了解）：

+ 6 + 5 + 4

2. 緊貼新聞資訊

今日全港七區舉行集會，而特首林鄭月娥亦於早上的記者會表示，政府會由今日起每日下午舉行跨部門新聞發佈會，留在家的大家絕應與社會狀況保持接軌，緊貼各個資訊，了解最新的發展。網上有很多平台都有進行集會直播，大家不妨使用多個熒幕播放不同集會的片段，即使親身去不了，也感受現場的氣氛，精神上與大家同在。

然而，看網上資訊或電視新聞片段，都不能只盡信一個平台所報導的新聞，要求真探知地看不同媒體的報導。若有朋友參與集會，亦可以與他們交換資訊，始終市民視覺與記者視覺有所不同，要了解整個事件的全貌，市民所提供的信息和資料都很重要，而每一個信息在轉發前都得先考證一下，以免誤傳錯誤或有偏差的資訊。

金鐘反送中集會。﹙資料圖片﹚

連結即睇金鐘集會情況

連結即睇沙田集會情況

3. 嘗試與家人溝通並聆聽

上一代與這一代年輕人身處不同的時代背景，很多上一代都只求溫飽平和便好，覺得現時年輕人搞亂香港，不知道他們為甚麼要無風起浪，更不知道他們在爭取甚麼。這些充滿兩代矛盾的戲碼，可能每天都在不同的家庭中上演，亦可能每天都在你的家上演吧！

大家各有自己的觀點，對方稍一不認同及與自己的理念不同時，大家就會不自覺地進入發飆狀態，然而，那是你的家人，不能就此一句：「道不同不相為謀。」就不相往來。所以，其實大家有沒有試過心平氣和地與家人溝通呢？論述自己的立場和觀點時，都要學習聆聽對方的觀點，畢竟長輩活的時間比自己長，要接受新的一套說法是需要一點時間，當初他們都沒有嫌棄你甚麼都不懂而養育到你成年，現在大家就不能試試多給一點耐性嗎？

沙田新城市廣場內亦聚集大批集會人士。﹙徐嘉蒓攝﹚

即使最後大家的政見不同，但都要尊重對方的立場。筆者有朋友的母親本來很反對他外出抗爭，但經過多番的溝通後，她初步明白現時的局勢，亦了解兒子爭取的意義，更會叮囑他小心及為他留飯留湯。有時父母不想讓大家出去，甚至要沒收鎖匙，都只是出自於關心和擔心。

社會已經夠分裂，不可以讓自己的家庭都分裂，這是我們不能輸的，所以，學習溝通，再去爭取，總有希望！

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