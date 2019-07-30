【理財】被動收入即輕鬆賺錢？　一文了解搵錢向、儲錢向心態不同

睇得耐窮生啲文嘅人，或多或少都覺得喺香港要活得有尊嚴，有啲錢傍吓身係走唔甩嘅！當你睇到呢個題目嗰陣，你可能會話：「乜搵錢同儲錢有衝突嘅咩？」 大家唔好做標題黨住，好似蘇民峰批命咁，佢出名係自創寒熱命論，將人分為寒命、熱命、平命。窮生亦有類似理論，不過就科學得多喇！窮生所講嘅係你係儲錢先決定係搵錢先決。

在香港生活，一定要有錢傍身，不過，人人性格不同，想有效儲錢必先了解個人對金錢的取向，以免「用錯力」而令儲蓄大計裏足不前。（資料圖片）

作者：窮一生

睇得耐窮生啲文嘅人，或多或少都覺得喺香港要活得有尊嚴，有啲錢傍吓身係走唔甩嘅！當你睇到呢個題目嗰陣，你可能會話：「乜搵錢同儲錢有衝突嘅咩？」

大家唔好做標題黨住，好似蘇民峰批命咁，佢出名係自創寒熱命論，將人分為寒命、熱命、平命。窮生亦有類似理論，不過就科學得多喇！窮生所講嘅係你係「儲錢先決」定係「搵錢先決」。

窮生點解會寫呢個topic呢？因為窮生最近開始收到好多網友嘅inbox，分享自己嘅情況同交流吓理財心得。有好多人同窮生傾計，聽到好多窮生嘅嘢之後都會覺得，我都要好似窮生咁做先得。我一聽到呢啲嘢，我都會立即應一句：「其實人人想要嘅嘢都唔同，我嗰套未必啱你哋用」。窮生寫文係希望大家多啲了解自己嘅需要同專長，由窮生嘅文章悟出一條自己嘅理財之路！

入正題之前，我要首先定義番呢兩類人。

現實生活中，窮人的選擇總是比有錢人少，不少打工仔都希望找方法向上流，改善生活質素。（劇集《男人唔可以窮》截圖）

【搵錢向】

搵錢人顧名思義即係以搵好多錢為目標，努力工作，諗方法令自己嘅收入增加而再上流嘅人。呢類人香港其實好多，因為香港始終係一個資本主義嘅社會。喺社會努力鼓勵消費嘅氣氛之下，呢類人有好多嘢想擁有，有好多好多唔同嘅目標同理想希望達到，所以好難係唔涉及到錢。所以，呢類人咩嘢有錢搵嘅機會都唔會放過嘅，都係推動香港競爭力嘅一群。

搵錢人的野心大，窮生建議他們以進取的方式增加主動收入，例如開拓個人事業，自己當老闆。（GettyImages/VCG）

喺消費主義嘅誘惑之下，慾望會推動你唔介意努力工作去支持你嘅高消費活動，所以呢啲人嘅理財方法要進取啲，除咗工作之外，需要一啲副業同進取啲嘅投資組合去支持，窮生會建議佢地搵多啲「主動收入」。

「主動收入」好處係回報較高，有機會發達，而且比較能夠控制。「主動收入」主要係開拓自己嘅事業，分分鐘可以全職做老細，而唔好處就係會好困身，因為工作就一定會佔用時間，要發達就要付出生活同談戀愛嘅時間，而風險都會較高。所以喜歡向前衝嘅人都要考慮清楚，唔好睇見人成功就去，睇唔到99%輸咗嘅人幾慘呀！

【儲錢向】

儲錢人即係以積穀防饑為主要任務嘅一班人，佢哋覺得自由時間比較重要，錢都要搵但係唔可以好困身，唔會因為想搵多幾個錢而放棄自己／朋友／家人一齊嘅時間。比起有好多好多嘢想做嘅搵錢人，佢哋大多係好多嘢都唔想做。佢哋都可能會想辦法搵多少少錢嚟儲，但大前題係唔影響自己嘅work life balance（工作生活平衡）。呢啲人本身物慾唔會好強，大部分嘅興趣都唔係要用好多錢，反而要好多心機同時間。

儲錢人比較重視work life balance，不太願意將大部分時間用作工作賺錢，窮生建議他們增加被動收入，如投資股票、債劵等。（GettyImages/VCG）

係咁嘅情況佢哋就會不時覺得自己份工好困身，如果佢哋理財好嘅話，多數就算唔係搵好多錢都好，都會想辦法儲定啲錢。由於呢啲人本身用嘅錢唔多，出嚟做嘢幾年都會儲到唔少錢，係比較以不變應萬變嘅生活方式！呢類人應該找方法以現有資金增加「被動收入」，例如投資股票、債劵、車位甚至房地產。

以香港人最愛嘅住宅單位為例，如果你可以喺50歲前擁有兩個住宅物業喺手，咁你下半世都唔會餓死先。心力就可以放喺其他興趣上面了，「被動收入」好處係彈性大，不會太困身，只要有好嘅計畫，你可以同時有好多唔同嘅「被動收入」來源，而且「被動收入」係可以長期運行，到90歲，只要你唔死／腦退化，一樣可以Run（運作）落去，而唔好處就係回報多數比較慢，而且如果你嘅主動收入（你份工）唔夠多的話，要小心輸入肉，本金冇咗好難回氣的。

無論你是哪一類人，都需要時刻用腦，計劃未來，學習新知識，令自己不會被社會淘汰。（GettyImages/VCG）

總結

睇完窮生對以上兩種人嘅陳述，可能你心入面已經有答案自己係邊類人。大家應該跟返自己嘅方向好好定下自己嘅理財哲學，唔需要強行學習人哋所謂嘅成功例子，到頭來可能唔成功而自己白白辛苦一段長時間。不過無論你係邊類人都好，都有一樣嘢唔可以唔做，就係時刻用腦，去計劃，去學習。唔好以為「被動收入」叫「被動」就唔使用心經營，呢個世界最鍾意懲罰啲唔用腦嘅人，大家一定要記住呢點。

【作者簡介】

窮一生，80後多媒體設計師、《窮家有道》網站主理人及《戒窮》作家。22歲由3萬元總資產、12K月薪起步，26歲儲到人生第一個100萬，30歲再翻數倍，座右銘是「學會掌握理財技能，使我可以『窮一生』的追逐興趣」。

著作：《戒窮》（2019新版）

（本文授權轉載自POORLHK，經01職場頻道編輯，原文標題為【你係「搵錢向」定「儲錢向」？】）

【理財】愈窮愈要懂理財 月入萬多元沒父幹如何「戒窮」？

80後設計師，亦Facebook專頁「窮家有道」版主「窮一生」小時候因父母離婚，由中產變成公屋戶，嘗盡貧窮滋味。他與大部分香港人一樣，沒有父幹、沒有從事「搵錢」行業，只靠儲蓄、學習理財及發展多元收入脫貧…

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