【理財】搵到錢仍然嗌窮？　了解三大貧窮屬性　針對性學習脫貧

2003年，黃子華係佢嘅《黃子華棟篤笑：冇炭用》入面講到：「你地一定要讀多啲書呀，如果唔係你哋係唔會明白點解你哋會冇嘢做﹗」 大家覺得好笑之餘，其實子華神講嘅嘢往往都有大道理喺度。同樣，十幾年後嘅今日，香港人同樣已經走出咗「沙士」同一次又一次嘅金融危機。但係我地嘅生活好似真係冇乜好咗！睇吓面書上嘅新聞，好多人一樣係好窮，搵到錢都會窮，點解呀？洗哂囉！搵得多洗得仲多咪會窮囉！唔係咁樣？就要細味吓子華神呢句說話，當你想改變現狀，第一步就係要知道自己點解會好似而家咁窮。 作者：窮一生

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作者：窮一生

2003年，黃子華喺佢嘅《黃子華棟篤笑：冇炭用》入面講到：「你哋一定要讀多啲書呀，如果唔係你哋係唔會明白點解你哋會冇嘢做！」

大家覺得好笑之餘，其實子華神講嘅嘢往往都有大道理喺度。同樣，十幾年後嘅今日，香港人同樣已經走出咗「沙士」同一次又一次嘅金融危機。但係我哋嘅生活好似真係冇乜好咗！睇吓面書上嘅新聞，好多人一樣係好窮，搵到錢都會窮，點解呀？使哂囉！搵得多使得仲多咪會窮囉！唔係咁樣？就要細味下子華神呢句說話，當你想改變現狀，第一步就係要知道自己點解會好似𠵱家咁窮。

窮生點解咁鍾意講啲唔開心嘢？因為幸福就得一種境界，Ｘ街卻係每一種Ｘ街嘅情況都有佢自己嘅故事，有趣好多！同樣，窮係Ｘ街嘅一種。所以窮都有分幾個屬性，好似睇中醫咁，你了解咗自己係咩底嘅人，先可以對症下藥去醫。

就等窮生幫你把把脈！（資料圖片 / 李澤彤攝）

【貧窮屬性一：消費系】

香港最常見，同中醫學上嘅濕熱人士一樣咁多。點解咁講？因為香港係亞熱帶海洋性氣候，溫度高，濕度都高；加上香港人飲食同作息習慣，所以香港人大多都有濕熱問題。同理，消費型貧窮同樣係受香港環境影響而生。

香港係資本主義社會，消費主導，大家習慣咗以錢去解決生活上嘅問題。餓？外賣囉！朋友見面，一定係宵夜直落啦！啲嘢壞咗咪換過新囉……要使起上嚟，以一個月二萬收入左右嘅一般打工仔嚟講，係咪真係咁足夠畀你去用錢解決問題呢？

【治療方法：美沙酮療法】 （按圖了解）

所謂消費型嘅人其實係上咗癮！癮君子大多係意志力薄弱人士，治療應該由淺入深，了解自己一個月嘅行為模式以及消費習慣，再由你最冇癮嗰樣嘢開始減，例如：「比起食好嘢，我更加可以忍得到唔『飛的』」，咁我哋就減咗「飛的」先。

錢方面，我哋可以先定下自己一個月嘅開支預算，先定一個儲錢計劃，例如月入15K，我一開始要定下月儲5K嘅目標。交3K家用，有7K可以用嘅。出糧先交家用，之後把5K轉到另一個戶口，將嗰個SAVING（儲蓄）戶口嘅卡剪咗佢，或將5K用作月供盈富基金投資等等，總之唔可以咁易用到！5K嘅目標要年年增加，做到個人消費開支大約佔你收入25%以下為健康。

出糧先交家用，之後將要儲起嘅人工轉到另一個戶口，然後將嗰個SAVING（儲蓄）戶口嘅卡剪咗佢，或將5K用作月供盈富基金投資等等，總之唔可以咁易用到！（GettyImages/VCG）

【貧窮屬性二：家貧系】

呢類喺香港都多，2016年統計署報告都話，香港有接近100萬貧窮人口，可見低收入家庭係唔少。作為低收入家庭嘅下一代，見住人哋有Daddy（爸爸）畀埋首期，一畢業就開始供樓，而你一出嚟12K一個月，仲畀阿媽迫你一個月交5K家用先夠開飯。內心嗰種無奈窮生係好明白，因為窮生都係家貧型貧窮底。

【治療方法：化療】

呢個情況係最難搞，因為呢個型係唯一牽涉到其他人嘅情況。你一定要同家人一齊定下共識，必要時你仲要把持屋企嘅財政。因為呢個型係由上一代是但一部分嘅家人係消費型／窮忙型而衍生出嚟。

你一定要係一個精明而量入為出嘅人先，以化療比喻係因為當中你一定會同家人意見不合而產生磨擦，係有傷害性，甚至極端情況係會家變的。不過如果你唔解決，只會跨代貧窮下去。要改變一定要硬起心腸，計一計家庭基本生活開支，畀一個緊緊夠用嘅家用金額，為屋企同自己日後都累積到財富先得！

以化療比喻，係因為當中你一定會同家人意見不合而產生磨擦，係有傷害性，甚至極端情況係會家變的。不過如果你唔解決，只會跨代貧窮下去。（GettyImages/VCG）

【貧窮屬性三：窮忙系】

呢種朋友多數係低學歷人士，有部分更可能係人生冇乜目標，唔擅長計劃嘅一群。低學歷低技術自然難以叫價，女生多見於文員，月入低於1萬；男生可能係做倉、食肆、超市之類的地方，月入可以萬幾，但最慘好快見頂，頂薪做到老也可能只有2萬多元，而且呢類工大多工時好長，又困身。好快，你嘅圈子就得番同事，眼光也只有舖頭以內，沒有時間同心力累積財富，就算累積到20萬至30萬，你都冇知識去好好利用呢筆錢。

【治療方法：物理治療】

叫物理治療係因為低學歷人士長時間冇吸收新知識，大腦同身體都對新事物開始有麻痺感覺。要透過進修／轉行，一步一步由困身而且低收入的困境走出來。慢慢恢復同外界嘅聯繫，同吸收新知識、新技術嘅習慣。例如你可以報讀語文或專業技能相關課程，考取有關資格。由日日12小時的手動工作，慢慢多用腦去work smart，回復生命嘅靈活性！

叫物理治療係因為低學歷人士長時間冇吸收新知識，大腦同身體都對新事物開始有麻痺感覺。要透過進修／轉行，一步一步由困身而且低收入的困境走出來。（GettyImages/VCG）

【作者簡介】

窮一生，80後多媒體設計師、《窮家有道》網站主理人及《戒窮》作家。22歲由3萬元總資產、12K月薪起步，26歲儲到人生第一個100萬，30歲再翻數倍，座右銘是「學會掌握理財技能，使我可以『窮一生』的追逐興趣」。著有《戒窮》一書分享理財心得。

（本文授權轉載自POORLHK，經01職場頻道編輯，原文標題為【理財專家不會教你-了解自己窮的屬性】）

【理財】愈窮愈要懂理財 月入萬多元沒父幹如何「戒窮」？

80後設計師，亦Facebook專頁「窮家有道」版主「窮一生」小時候因父母離婚，由中產變成公屋戶，嘗盡貧窮滋味。他與大部分香港人一樣，沒有父幹、沒有從事「搵錢」行業，只靠儲蓄、學習理財及發展多元收入脫貧…

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