【移民】可藉創業、就業移居新加坡？　一文了解4大申請途徑詳情

社會近日受着政府修訂逃犯條例而引起的風波所影響，令不少人對香港未來抱有疑慮，並考慮移民的可能。對港人來說，其實除台灣和日本外，擁有華人文化背景、經濟發達、治安良好、環境潔淨優美的新加坡，近年也成為不少人考慮移居的熱門亞洲地方。

新加坡在社會穩定、經濟發展及生活質素方面都較穩定，成為不少港人考慮移居甚至移民的地方。（資料圖片）

港人想移民新加坡主要有四個途徑，包括投資移民、創業移民、工作移民及升學移民。想要移民到新加坡，一般分為三步驟：第一步，持長期准證，也就是各類Visa（包括學生准證、工作准證等）；第二步，轉為永久居住准證（PR），依舊持有香港護照；第三步，入籍新加坡，成為新加坡公民。

以下就是各途徑的申請要求及注意事項。

1. 投資移民（全球商業者計畫 / Global Investor Programme，GIP Scheme，GIP）

全球商業者計劃（GIP）是有意移民新加坡人士目前唯一可直接獲取永久居住准證（PR）的方式。不過要申請這計劃，需要擁有豐富的商業經歷和成功的商業背景才行。

要申請GIP，方法有兩個：

1. 投資250萬新幣（約1,440萬港元）建立新的商業實體，或者擴充現有的商業運營。

2. 投資至少250萬新幣（約1,440萬港元）給一個全球商業投資者計劃基金。

另外，申請人亦須符合其他經濟及業務上的條件（見下圖）。

值得一提，GIP移民的配偶及未婚子女（二十一歲以下），可以作為附屬申請人同時申請PR，但是男性孩童需要服兵役；父母、已婚子女、超過二十一歲的子女也可以申請五年長期探訪准證（LTVP）。

投資移民申請詳情（按圖了解）：

2. 創業移民（EntrePass Scheme）

要申請創業移民移居新加坡，申請人首先需要5萬新幣（約28.7萬港元）註冊資金以在註冊一家新加坡公司，獲得創業准證，然後才可再申請成為新加坡永久居民（PR）。

不過要留意，申請人所創辦的公司不可以是咖啡店、美食中心、酒吧及職業介紹機構等，否則申請便不會獲當地政府接受。另外，在達到一定條件後，申請人可為配偶及21歲以下小孩申請家屬准證，1年左右之後可申請PR，也可帶家屬申請PR。

創業移民申請詳情（按圖了解）：

3. 工作准證

要藉申請工作准證前往新加坡長住，方法有三個：

方法一：個人化就業准證（PEP）

PEP是人力部開放給外籍專業人士的准證，它沒有職位限制（特殊行業需有相關證書），不過申請人在移居新加坡前，要在新加坡境外擁有一份月薪達到1.8萬新幣（約10萬港元）的工作，並要符合指定的就職條件（見下圖）。

持有PEP准證，沒有工作的情況下，也可以在新加坡逗留6個月，在此期間尋找工作。但如果超過6個月沒有工作，就必須取消證件。另外，EP准證有效期內，即使換工作，也不需要重新申請准證，只需要通知人力部即可。

方法二：就業准證 （Employment Pass，EP）

由新加坡人力部頒發的新加坡就業准證，申請之後可以進一步申請新加坡的永久居留權（PR）。要申請此就業准證，先要有新加坡公司聘請，並要在學歷、專業證書（或特殊技巧）及薪金水平方面滿足當地政府要求，才可合資格申請。

方法三：S准證（S Pass，SP）

S准證是人力部設置的給外國中級技術水準僱員提供的工作准證。要申請S准證，先要看看僱主公司的規模作決定（如服務行業：SP准證持有者只能佔公司總員工的10%-15%），也就是說，公司至少要有10個或以上的員工，才能申請1到2個SP名額。另外，申請人亦要在月薪及學歷上符合所定要求。

申請工作准證詳情（按圖了解）：

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4. 學生准證（Student Pass，SP）

只要拿到學生准證，就能在新加坡的公立學校，或政府批准經營的私立學校（擁有eduTrust證書）當上全職學生。相關申請須知可參閱下圖。

申請學生准證詳情（按圖了解）：

除了找工作和上學，還有一種移民途徑就是結婚了。也就是上文提到的家屬准證。這樣如果你的配偶在新加坡工作，你就有機會來新加坡生活了。

（資料來源：Immigration & Checkpoints Authority)

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