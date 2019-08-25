【理財】熱愛「買平嘢」、人工月月清　留意5大購物過度特徵

不少打工仔喜歡購物減壓，努力賺錢然後買自己的心頭好，聽起來非常合理，可是，如果你經常因為購物過度而成為「月光族」，甚至入不敷支，便要小心留意自己是否有強迫性消費或購物成癮問題。

不少女性喜歡購物減壓，但如果不能控制自己的行為，很容易造成經濟困難。(《最愛女人購物狂》劇照）

強迫性購買類似於行為成癮，例如暴飲暴食和賭博，只是展現的方式不同。相較男性，喜歡逛街的女性更容易有強迫性消費問題，加上現時網購風氣盛行，只要用手機按幾個鍵，便可完成購物流程，令購物和消費更方便。

若為了紓壓購物，長期購買不需要或不想要的物品，甚至將物品囤積至整間房也無法控制，不但嚴重影響經濟狀況，個人生活或人際關係亦會出現問題。留意以下5個強迫性消費的跡象，看看自己是否需要改變消費習慣。

5個強迫性消費的跡象：（按圖了解）

1. 【沉迷大減價和優惠】 有些人非常熱衷留意不同商戶的優惠和折扣，讚好所有優惠情報專頁，一看到大減價便雙眼發光。精明消費當然是好事，不過，如果你是因為價錢平而買，甚至是喜歡「買平嘢」的感覺，而忽略自己是否真正需要該物品，這便不是一個好習慣。（資料圖片）

如果你全中上述5項強迫性消費特徵，不要驚慌失措，改變行為永遠不會太晚。學懂好好理財，而非讓錢牽著鼻子走是非常重要的一課。

（資料來源：Ladders、元氣網）

立即下載《香港01》，緊貼公務員職位空缺、勞工處筍工推介，了解CV、面試致勝技巧！

下載網址：https://hk01.app.link/bkbJyY5t4O