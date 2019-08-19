【理財】學習極簡主義理財　關鍵：減少不想要的便有餘暇找喜歡的

不少人覺得理財這會是知易行難，收入有限但物慾無限，像是多多錢也不夠。喜歡在網上分享理財心得，並著有《戒窮》一書的窮生，卻有另一套見解，甚至建議大家可參考日本近年流行的極簡主義，好在減省消費之餘也可在「搵工/生活」之間取得平衡。

不少香港人因為怕浪費和愛收藏，所以令家中堆滿雜物。（資料圖片）

撰文：窮一生

近年極簡主義喺日本開始起星星之火，唔知大家有冇睇過相關嘅文章，無論係一家人定一條友，佢間屋都係好似乜都冇咁，只有最基本要用嘅嘢，仲一定唔會預多。窮生睇咗呢篇報導之後，對極簡主義好感興趣，之後都study（學習）咗唔少，發現當中有啲嘢同窮生嘅價值觀都不謀而合，而當中一啲精神其實都幾適合香港人去了解同反思一下。

現實少少講，極簡主義係好適合香港嘅窮Ｘ。原因一字記之曰：細！香港人住都冇地方住，一家三口迫喺一個200至300呎嘅空間並不罕見，我好多時都唔明啲人，明明已經好迫，點解仲要搞到一屋都係嘢？

我同好多身邊嘅人都傾過呢個問題，發生原因主要分兩類。第一就係啲嘢有用怕浪費。好多嘢其實你唔會成日用，當要用嘅時候買咗，又要花空間去放。久而久之，就一屋都係嗰啲好耐都唔會用嘅嘢。

只要分得清楚咩係Need（需要）同Want（想要）。你就會發現日常生活之中有超過一半嘅消費係不必要。（資料圖片）

第二就係收藏同回憶，呢個其實好多人都會有，人喺演化心理學上已經有儲嘢嘅習慣，好大程度上係因為以前生活冇安全感，手邊要有足夠嘅嘢先有嗰種安心嘅感覺。簡單啲嚟講就係心癮，有錢、有時間、有空間，其實冇所謂，最大問題就係當你冇嘅時候仲要咁儲法，會唔會分清楚個先後次序，會令你活得自在啲呢？

極簡主義減少浪費

窮生其實都算係一個極簡主義嘅入門級人士，因為我生活一向簡樸，物慾亦都唔多。窮生生於呢個極端資本主義嘅香港，對消費反而係一啲興趣都冇，行街好難見到有樣嘢我係好想買。老土少少講就係，窮生覺得要分清楚咩係Need（需要）同Want（想要）。只要分得清楚，你就會發現日常生活之中有超過一半嘅消費係不必要。而呢啲不必要嘅消費就令你要加倍地工作，到頭來為咗一樣你冇咁需要嘅嘢，迫自己去做一件你非常唔想做嘅嘢（返工）。

過極簡的外功（減少不必要消費）而得出的內功，就係因為唔需要使好多錢，亦能夠減少不必要工作。（電影《男人唔可以窮》截圖）

極簡主義的「less is more」（簡單就是美）精神

上面其實都開咗個引子，由於奉行極簡主義者消費嘅嘢極少，你成盤數就變得非常易明清楚，思路亦會比之前清晰。因為喺你身邊嘅嘢很少，反而令你更清楚自己嘅目標。唔講咁深，就屋企而言，你會好清楚屋企作用係乜，有啲咩係應該要有而你未有，有啲咩係你唔需要，由物件慢慢推展到身邊嘅事物。

窮生自己發展出嘅精神就係，透過極簡的外功（減少不必要消費）而得出的內功，就係因為唔需要使好多錢，亦能夠減少不必要工作。由自己最不想要做的東西開始慢慢減少，你就可以有餘暇慢慢發展相對比較喜歡的工作。呢個轉化過程，極簡主義能夠幫你較易達到目標。

平時你要20K去RUN（經營）嘅生活，如果你而家10K就可以RUN到，即係話你可以減少一點你的辛苦收入，去發展自己喜歡的收入來源，終極目標是100%喜歡的收入來源。你一日不放棄過度消費，你一日都係行緊一條有錢就得嘅工作之路，如果你可以三至五年搵夠還好，更多的就是「月光」的永恆輪迴。

先透過把自己嘅生活變簡，方便找出自己想要的人生，係筆者覺得目前暫時覺得最有效嘅方法，尤其係香港生活困難，為咗過大家夢想嘅人生，好應該先儲起彈藥for（供給）日後真正嘅夢想。（VCG）

極簡／消費也要了解自己

所謂唔同人活唔同嘅人生，有人可以有個遠大理想，有人只是平凡過生活。遠大理想都有分要錢定唔使錢，如果你嘅理想要用好多錢先得嘅，你必須搵好多錢返嚟RUN你嘅人生，沒有一本通書嘅存在。

不過，了解自己嘅目標係必要。先透過把自己嘅生活變簡，方便找出自己想要的人生，係窮生暫時覺得最WORK（有效）嘅方法，尤其係香港生活困難，為咗過大家夢想嘅人生，好應該先儲起彈藥for（供給）日後真正嘅夢想，對於充滿末世感覺的香港，窮生只能講一句，共勉之。

【作者簡介】

窮一生，80後多媒體設計師、《窮家有道》網站主理人及《戒窮》作家。22歲由3萬元總資產、12K月薪起步，26歲儲到人生第一個100萬，30歲再翻數倍，座右銘是「學會掌握理財技能，使我可以『窮一生』的追逐興趣」。著有《戒窮》一書分享理財心得。

（本文授權轉載自POORLHK，經01職場頻道編輯，原文標題為【極簡主義-窮L快樂的道路】）

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