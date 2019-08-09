【理財】投資為何不等於賭博？　3個學習管理財富時應懂的心態

不少人會視當一個有錢人或是達致財務自由為願望之一，不過除了修讀金融相關學科的學生，很少科系會教導學生如何理財，以致不少打工仔缺乏基本的理財概念和知識。

不少打工仔都想及早達到財務自由，但現實中，很多人因為缺乏理財知識而成為窮忙族。（資料圖片）

變成有錢人不是金融人才的專利，了解以下三個理財概念，或許可以幫你建立理財方向的第一步。 (按圖了解)

雖然投資涉及風險，但與賭博不同，賭博強調「玩」，本質上是娛樂，人人都有可能中獎，但機會極微。(William Iven/Unsplash )

1. 【投資不是賭博】

股票市場有起有落，沒錯，香港亦曾經歷數次股市大跌的情況，當時人人自危，不過投資雖涉及風險，但與賭博不同，因為賭博是強調「玩」，本質上是娛樂，人人都有可能中獎，但機會極微。

至於投資，的確，一旦投資失誤時人們便會損失金錢，但是，如果大家做足功課，了解自己的風險承擔能力，兼且有一個多元化的投資組合，投資或會成為積累財富的最簡單方法之一。

如果你是純粹出於恐懼而避免投資，你仍然會一直蝕錢，因為通貨膨脹關係，物價水平只會持續上升，如果你持有的錢都是現金，那金錢的價值就會逐年下降。

可以的話，儘早開始投資，你現在投資愈多，明天的錢就愈多。 (GettyImages/VCG)

2. 【時間就是金錢】

由於複利的力量，愈早開始投資，回報自然更大。所謂複利，是將本金與到期利息相加，併合作為下次投資的本金，再重新計算利息，便是複利。計算複利息的公式是：

本利和＝ P（本金）X【1+R（利率）】^ n（計算次數）

其實現在網上也有很多供免費使用的儲蓄計算機，方便大家在規劃及管理儲蓄時使用。假設A君現年25歲，一開始先儲起10,000元，然後每月都會另儲5,000元，年利率為3%，那假期他以定期作儲蓄並用複息計算，他在30年後（55歲）時可儲得約290萬元，但如他只是自行儲起這筆錢，沒有獲得複息的利率增加財富，那他在55歲就只有181萬元，回報比以定期儲蓄所得的少了近110萬元。

所以可以的話，建議大家還是儘早開始投資，因為你現在投資愈多，明天的錢自然會愈多。

計算A君儲蓄成果（按圖了解）：

以本金為$10,000，每月再儲5,000，年利息為3%，儲30年的話…（錢家有道複利計算器截圖）

3. 【你不會很快致富】

除非你的工資非常高，年薪過百萬，或是突然中六合彩，否則要快速致富是不太可能的。在現實中，大多數人可能永遠不會變得富有。然而，如果你好好理財，精明消費，學習投資知識，你總可慢慢地累積財富。世上沒有免費午餐，你不會一夜暴富，只有持續的努力和付出才會有收成。

世上沒有免費午餐，你很難一夜暴富，只有持續的努力和付出才會有收成。 (GettyImages/VCG)

(資料來源：Ladders)

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