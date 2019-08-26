【運動習慣】「懶」非不運動原因？　調查：妨礙港人的主因是…

近年愈來愈多人注重健康，不少打工仔更會在工餘時間抽空做運動，不過現實中仍有不少因素妨礙大家養成這個習慣。 本地一站式運動預訂平台Appysport早前便就港人運動習慣進行調查，尋找影響大眾進行運動的原因。

很多人都知道「日日運動身體到」，但還是有着種種原因而做不到。（視覺中國）

本地初創一站式運動預訂平台Appysport在今年六月委託調查公司Nielsen進行網上及面談訪問，了解香港人的運動習慣。在1,746名受訪者中，大部分是來自15歲至45歲之間、持有學士學位、擁有全職工作，而月入是由$10,000至$40,000不等。

做運動非易事 港人運動次數、地點

調查結果顯示，近八成（79%）受訪者每個月最少運動一次，半數人（51%）表示有意增加運動次數，但他們仍未能實踐的原因主要是因為：沒時間（59%）、缺乏玩伴（36%）及缺乏運動設施（36%）。

是次調查亦就香港運動地點收集受訪者意見，結果發現「公園及休憩空間」（45%）、「政府體育設施」（45%）以及「屋苑運動設施」（38%）是受訪者最常做運動的地方。報告同時引述2017至2018年度財政預算案，指康文署轄下運動場自2017年起的平均使用率高達99%。

羽毛球最受歡迎

是次調查亦嘗試了解港人參與運動的原因，結果發現最多人是為「健美」而運動（有63%），其餘原因則為：改善健康（37%）、想挑戰自己（28%）、負擔能力（27%）、社會風氣（23%）、學習新技能（22%）、探索新事物（20）及別人推薦（14%）。

至於現時及預計未來最受港人歡迎的運動，則以「羽毛球」、「跑步」和「游水」為三甲。動。調查詢問了受訪者現時有做及將來想做甚麼運動，而羽毛球分別有44%人現正參與，40%人將來想參與；有48%人現時正在及39%人將來會跑步；分別41%人現在和38%人將來有游水。另一方面，季節會影響最受歡迎的運動種類。

春夏秋冬四季最受歡迎的運動各有不同：

【春】排球（Photo by Erik Mclean on Unsplash）

Appysport聯合行政總裁陳詩雅表示：「香港人值得擁有更多的體育支援及選擇。我們希望能夠透過網上預約平台，協助消費者管理及預訂運動設施、器械、團體課堂，以及聘請教練，將運動完全融入日常生活，讓每個人都可以找到自己喜愛的運動，享受運動的裨益。」

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