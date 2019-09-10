【理財】拍拖食飯該否AA制？　男友賺錢較多就應該佢畀？

「與男朋友出街食飯應否AA制？」是引發男女大戰的一個世紀難題，因為即使社會愈來愈重視男女平等，但不少女性仍然期望男朋友可「養」自己。 不過喜歡在網上分享理財心得，並著有《戒窮》一書的窮生卻對這風氣表示相當不同意，認為「自己食飯自己畀錢」是常識，即使男朋友賺錢能力較強亦不是要每餐都由他付錢的原因。

倘若男女雙方的收入是差不多，那為何要有其中一方負責「埋單」的心態呢？ （VCG）

撰文：窮生

一般香港男女朋友出街好多時都係由男生負責畀錢，其實所謂「同男朋友出街食飯應否AA（制）」已經係老掉牙嘅日經問題，直頭可以做公開試嘅作文題目以取代「中學生應否談戀愛」。而窮生嘅切入點都已經唔想講呢個行為本身，𠵱家係嗰心態問題。喺香港地原來有個會AA制嘅女朋友，作為男朋友已經要感恩，引用返窮生成日講嗰句就係：「呢啲文睇得多你會冇咁鍾意女人。」

首先，作為一個女人之前你係一個人，一個獨立個體。喺香港呢個開明發達嘅城市，男女喺身份地位同職場上都可以話做到平等（甚至可能係女性更高），喺咁嘅情況之下，尤其係初入職場嘅後生男女嚟講，大家收入大體都應該係差唔多。如果係差唔多收入而非有任何一方有經濟上嘅困難，點解要有一方畀哂嘅心態嘅呢？

社會既然提倡男女平等，那麼拍拖AA制也是合情合理吧！（VCG）

又唔係冇賺錢能力

以窮生同窮太為例，我哋係冇計過邊個畀錢，有時係我畀，有時係窮太畀，當有時我覺得佢已經畀咗好幾餐（窮生成日冇Cash喺身），我會無啦啦畀返幾百蚊佢。我哋兩人從冇想過呢件事係要教育，因為大家都有手有腳，冇錢咪食平啲囉。

窮生會主動請嘅情況通常係，例如窮生好鍾意食鰻魚飯，而大家都知喺街食鰻魚飯多數都比較貴，咁我想食，要窮太陪我食，我當然會請佢食啦！因為係我話要食貴嘢㗎嘛！但係正正常常大家一齊生活，大家又係有收入嘅人，窮太嘅心態會係：「我自己有搵錢點解要你請我食飯？」作為男人嘅我有咁嘅女朋友我會欣賞同感恩，但呢句說話唔會由女方把口講出嚟。

搵得到錢嘅男人未必識得用食飯嚟試女方嘅真本性，但善於理財嘅人一定會識揀好女仔嚟發展，喜歡搵叻人做男朋友嘅女仔，又會唔會係叻人喜歡結識嘅女性呢？ （VCG）

伴侶賺得多就佢請？

另外一個思考誤區就係，因為個男朋友搵得多就要人哋畀錢。喂！大佬！我搵得多得罪你㗎？呢個唔係搵幾多嘅問題，自己食飯自己畀錢係教養問題，係常識嚟㗎嘛！你同有錢朋友出街，會唔會出親街都要佢請你食飯？佢要請你都唔好意思啦！有本事就自己搵到自己食啦！又引用返窮太語錄：「個男人搵到錢係個男人本事，只要個男人唔介意我冇錢要食平嘢，同我一齊食，點解要個男人畀錢？」所以窮生一向話自己除咗理財勁，揀女朋友嘅眼光一樣係無得頂嘅！

如果一個女人同一個男人拍拖係有諗過同佢有將來，呢啲數（出街食飯）一定會同男朋友慳，而且未來係兩個人一齊建築嘅。窮生可以講，搵得到錢嘅男人未必識得用食飯嚟試女方嘅真本性，但善於理財嘅人一定會識揀好女仔嚟發展。喜歡搵叻人做男朋友嘅女仔，又會唔會係叻人喜歡結識嘅女性呢？

希望呢篇文章可以為大家嘅兩性關係心態解毒，做一個健康嘅香港人。感謝願意同你AA制嘅女人，因為佢哋令劣質港女減少。

【作者簡介】

窮一生，80後多媒體設計師、《窮家有道》網站主理人及《戒窮》作家。22歲由3萬元總資產、12K月薪起步，26歲儲到人生第一個100萬，30歲再翻數倍，座右銘是「學會掌握理財技能，使我可以『窮一生』的追逐興趣」。著有《戒窮》一書分享理財心得。

（本文授權轉載自POORLHK，原文標題為【兩性解毒系列】食飯邊個俾？）

【理財】愈窮愈要懂理財 月入萬多元沒父幹如何「戒窮」？

香港貧富懸殊問題嚴重，缺乏向上流動機會，年輕人難免對前景悲觀。80後設計師，亦Facebook專頁「窮家有道」版主「窮一生」小時候因父母離婚，由中產變成公屋戶，嘗盡貧窮滋味。他與大部分香港人一樣，沒有父幹、沒有從事「搵錢」行業，只靠儲蓄、學習理財及發展多元收入脫貧。

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