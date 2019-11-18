【創業】影片行銷法開展六位數生意　工程師：賺取時間自由

36歲的Angus畢業於香港理工大學設備工程學系，畢業後在大型地產集團工作七年，前景非常明朗。心中有一個創業夢的他，在兒子一歲時，把心一橫，辭去工程師工作，一邊創立專門做創新科技的工程公司，另一邊開班教「影片行銷」，幫打工仔用低成本創業，賺取時間和金錢自由，希望其他人和自己一樣「有得揀」。

兒子一歲時，Angus決定離開穩定的工程師工作，全職創業，「雖然『仔細老婆嫩』，又要供樓，但上完NLP後，真的不想浪費自己的人生，不想退休後只剩低幾百萬退休金，我想為社會做一點事情，做一個好榜樣畀個仔睇。」 （羅國輝攝）

在大型地產集團任職工程師是不少人的理想工作之一，不過，Angus不甘於安穩的工作和生活。他曾試過兼職創業，研發環保產品，例如空氣能熱水器，惟不受香港市場歡迎，計劃告吹；他又試過賣女性產品、賣保險等，不過亦因興趣不大而結束生意。

雖然經過數次創業失敗，但Angus沒有氣餒，在2012年，他修讀了身心語言程式學（Neuro-Linguistic Programming，簡稱NLP），成為他找到創業方向的轉捩點。簡單而言，NLP 是一門研究人類快速行為轉變的心理學，運用身體動作、語言層次和無框思想方法來改變自己和影響別人，可應用在商業和個人心態上。

Angus小時候的家庭環境不佳，居住在劏房，狹小的成長環境令他希望能夠賺錢買樓，追求個人的生活空間。（羅國輝攝）

Angus笑指，當初讀NLP其實是因為怕「蝕底」，「有同事讀咗，話好有用，我擔心上司揀人升職時會唔會升佢唔升我，又想八卦吓個課程有幾勁，所以決定去讀。」幸好，課程內容沒有令他失望，更很有啟發性，「我的溝通技巧有進步，知道如何快速調整個人情緒，亦更清楚自己真正的目標和理想。」

Angus坦言，以前自己和很多工程系出身的人一樣，溝通能力很弱，在大公司工作時，試過輸了一千萬元的訂單給競爭對手，「技術層面上，大家的能力相約，輸的關鍵點便是在溝通能力上。」作為一個創業家，想成功將產品或服務推銷給客人，溝通技巧絕對不能忽視。為了改善問題，他曾玩了三年業餘戲劇，加強表達能力，而NLP課程亦令他有所得著。

Angus在2005年大學畢業，當時受「沙士」一役重挫，經濟仍未復原，入行當工程師月薪只有8500元，「我目標好清晰，平日極少娛樂，最多看書，每月儲6000元。」 （羅國輝攝）

在2012年，Angus決心辭職，創立了一間創新科技工程公司，以及「夢想成真學院」，教人追夢。他表示，很多人都想創業，但內心有不同恐懼，例如沒有錢賺、不懂如何賣產品或服務等，Angus指，「驚係幫唔到件事，應該要搵方法嘗試，同時評估個人能力和目標。」他特別提醒打工仔小心追錯目標，「想像一下，你對你的目標是否有感覺，它應該帶給你一種純粹的喜悅。」

Angus在2017年開班教授「影片行銷」，以低成本方式拍某一題材的影片，例如茶藝、穿搭、健身、甚至「湊仔」、找另一半、催乳等，分享專業知識、或出售產品及服務，透過自動化影片銷售系統，配合Facebook廣告，吸引潛在客戶，以影片賺取被動收入。

不過，不少人對「影片行銷」有點顧慮，例如不想出樣、害怕難拍、擔心沒有時間等，Angus便以個人經驗鼓勵他們，「我本身也不是專業的拍片人，但透過網上學習，加上連續一百多日，每日出一條2至4分鐘的影片訓練自己，每日拍加剪加上載的時間約兩小時，其實不難，用Iphone都拍到，不想出樣的可以影公仔，如果連剪片都唔想，可以原片直接上載。」

在Angus眼中，Apple傳奇人物Steve Jobs和Tesla創辦人Elon Musk都是成功的工程師，「我覺得做工程師一定要創新和對社會有貢獻，而非只是維持原狀，否則競爭力只會愈來愈低。」（羅國輝攝）

Angus表示，「影片行銷」特別適合教育式營銷模式，他們可以透過影片建立個品牌形象以及教育大眾相關知識，例如其中一個學生用影片介紹茶藝知識，一方面，自動化影片系統可產生收入，同時亦慢慢建立潛在客戶的信任，之後他出售8000元的貴價茶餅，亦會有顧客願意購買，他亦舉辦茶藝證書課程，吸引有興趣的人報讀，透過不同方式增加收入。

Angus曾以一年時間，將其「影片行銷」生意由五位數變為六位數，他指出，當中的關鍵是推出網上講座，「我分享了三個影片行銷的秘訣，包括Facebook廣告竅門、免費工具、低成本拍片，吸引觀眾報讀我的課程。由於網上講座比一般影片長，大約30分鐘，觀眾更易看出你『有冇料到』。」

茶藝師Family（右）是Angus（中）的學生之一，他協助Family建立了網上自動化銷售系統。 （受訪者授權提供）

不過，創業路總會遇上障礙，尤其是在創業初期，Angus指，一開始自己又窮又忙，另一半亦有些不開心，他積極參與商會活動建立人脈，又向不同老師學習創業心態，以及認清個人定位以和長處，「不可以太花心，樣樣都做反而搞到甚麼也做不好。」

現時，Angus的工程及影片行銷生意每年營業額約七位數字，Angus認為，打工仔成功創業要有三大要素，第一是對創業的內容有熱情，第二是有能力，「現在沒有能力也沒關係，你可以學，最重要比別人學得快」，第三是有市場價值，「你要知道客戶的需求是甚麼，用心聆聽他們的需要。」

Angus平日工作時間約兩三小時，「對我而言，透過被動方式賺取收入和時間自由非常重要，可以讓我有更多時間陪伴家人和發展個人興趣。」當天下午五時左右訪問結束後，他便說要回家陪兒子打機，令記者非常羨慕。

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