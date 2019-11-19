【強積金】了解MPF年均回報及按月波幅　調整個人資產配置策略

資產配置是執行強積金計劃（MPF）的重要策略，要有效執行，首先要從認識強積金計劃內各項資產（即成份基金）開始，否則過份保守或過份進取，都會浪費了累積退休資產的時機。

撰文：梁世傑

在強積金制度下，受託人均會提供一個或以上的強積金計劃，而每個計劃均設有多個不同的成分基金，供計劃成員選擇。（資料圖片）

大家如對強積金的成份基金有基本認識的話，都知道強積金有保守基金、貨幣市場基金、債券基金、混合資產基金及股票基金等等多類資產。

很多人未理解各類型基金便立即進行價格預測及主觀選擇，忽視了基金的歷史，亦忽視了基金的風險與回報，導致有些年長人士過於進取，退休前還將所有資產撥去股票基金，萬一遇上另一次金融海嘯，退休計劃便會被打亂；又或者對投資不甚了解的年輕人，採取了過份保守的資產配置，白白浪費了累積退休資產的時機。

打工仔利用「資產配置」策略能夠配合個人的風險承受能力去調整資產種類的比例。（GettyImages/VCG）

自由社會中的經濟活動，大部份時間受人類的集體性所影響，而出現理性的表現。金融投資的學問就是去收集這些經濟活動的數據，然後進行理性分析，才去作出投資的判斷，免除主觀感覺。

舉一個例子，如果我們要從觀塘到荃灣，可以透過多種交通工具達成。以下是不同工具的車費及行程時間：

不同交通工具由觀塘去荃灣的車費及行程時間。

上表的車費是「付出」，而行程是「回報」，撇除非經常性的的士，我們可以將數據製成以下圖表：

「付出」愈多（車費愈高），「回報」愈高（車程愈短）。

上圖可見將不同公共交通工具的「付出」及「回報」連起來，呈現出斜線比率，即是「付出」愈多（車費愈高），「回報」愈高（車程愈短）。

分析了交通公具的數據之後，我們便可以進行理性的安排，例如我們的預算是每次的車費付出不多於10元，那麼可以怎麼辦？我們不會單純地以為只有巴士及行路可以選擇，而是知道可以以低付出的巴士及行路，混合高付出的地鐵及紅van，只要長時間下平均車費不多於10元便可。

運用同樣道理去管理強積金，會先得出以下的「付出」及「回報」圖表（按積金局的《強積金制度15 年投資表現回顧》資料歸納）：

強積金的「回報」及「付出」亦像交通工具一樣出現斜線的關係，我們如果想要高「回報」，就要有高的「付出」，承受較高風險。

上表的「按月波幅」就是長期持有該類基金的「付出」，亦是風險的量化值，而「年均回報」就是「回報」。投資世界沒有免費午餐，強積金成份基金的15年歷史數據告訴我們，強積金的「回報」及「付出」亦像交通工具一樣出現斜線的關係，我們如果想要高「回報」，就要有高的「付出」，承受較高風險。

如果我們的目標是「付出」2%的按月波幅，那麼可以怎麼辦？單單持有一隻基金是不能達到此目標，惟有進行資產配置，像持有80%債券基金及20%股票基金，去達到2%按月波幅的目標「付出」，同時獲得約2.5%的「回報」。

強積金的投資管理，不是短線的個別基金選擇，亦不是主觀預測以什麼價格賣出買入，而應該是長期的策略執行，對應不同強積金計劃內成份基金的「年均回報」及「按月波幅」的特性，與及自己個人的「回報」及「付出」目標，理性地於人生不同階段調整出適合自己的資產配置。

作者簡介

梁世傑拿強積金作為工餘嗜好，喜歡鑽研各種適用於強積金的投資策略，並且分享探索過程當中的所見所聞。

專頁：MPFDIY

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