【求生指南】湊老細是門藝術　單身女上司工作是生命　自保就要…

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好好愛惜愛的女人味道。

男人老狗，當然知道愛護女朋友、錫老婆係天經地義。不過，如果你湊過女老闆，你嘅體會，會係另一個層次。

如果你湊過女老闆，你嘅體會，會係另一個層次。（《愛回家》劇照）

置記咁多年以來，跟嘅上司男女數目相若。喺「伴君如伴虎」嘅法則下，其實無論同男老闆定女老闆相處，感覺都係如履薄冰㗎喇。不過多年來我一直相信「異性相吸」，男同女，一凹一凸，一陰一陽，理論上會比較容易調和。尤其是，女上司大多數都有特異功能，塊面識寫字，心情好壞、對一件事情嘅喜惡都一目了然，唔似得好多男人城府深、永遠摸唔清佢嘅想法。

我有一個公認嘅「老江湖」、「老油條」嘅朋友，佢份工可謂一人之下，萬人之上。但係要氹得女總舵主貼貼服服，佢都要十分小心處理，將自己嘅脾氣㩒到落地底。有次佢同我講：

「唓，老細要話事吖嘛，咪畀佢囉。啲諗法五時花、六時變？咪由佢囉。最緊要畀佢揸主意，你順住佢個勢行，千祈唔好逆佢意。」

喂阿哥，唔講清楚，我以為你講緊點樣維持家庭和諧、夫婦恩愛之道喎。

唔講清楚，我以為你講緊點樣維持家庭和諧、夫婦恩愛之道喎。（《BB來了》劇照）

不過諗深一層，由以前做𡃁，畀啲 junior manager（即係 Team Head）管住嘅日子開始，我又真係對啲女波士千依百順喎。佢叫我行東，我永冇行西。嘴都唔駁多句呀。仲三五七時開會要撲出嚟飛身擋子彈，幫講錯說話嘅阿老闆大人兜返。當其時，我嘅日子係過得相對地輕鬆嘅。

但有一段時間，我都經歷過女老闆帶來嘅苦難。分別唔在於我年紀大咗就蠢咗（冇可能！），而係在於以前嘅Team Head都已經做咗人老母，返工都係為咗幫輕下老公，放工仲要返去睇仔女嘅功課；而後來嘅女性上司並無兒女，部分更加冇拖拍。

你冇聽錯，冇拖拍。如果我加埋「四十歲以上」同「專業人士」呢兩個關鍵字，你諗到啲咩？冇錯，就係都市傳說之中嘅「怪獸女上司」。佢哋嘅生活或者過得愜意，物質享受或許無缺，但係事業某程度上就係佢哋生命嘅主菜。

都市傳說之中嘅「怪獸女上司」。（《不懂撒嬌的女人》劇照）

當父母視你為生命嘅首要任務，你初則感受到無限的愛，後來會有壓力，因為佢哋對你嘅學習、課外活動都關顧得無微不至，而且緊張不已。同樣地，當上司視工作為最大責任，你交畀佢嘅每件作品都會經過顯微鏡驗屍咁驗，而且所有評語都發自內心，唔止係感人肺腑，直情頂你個肺頂到落橫隔膜。

試問咁樣，你邊有好日子過？除非，你懂得招架。世間總有圓滑而謹慎嘅老手識得將乾燥嘅表面潤滑，化干戈為玉帛。不過以大家認知嘅置記嚟講，都知道我經驗值不足，只會越做越縮，縮到退一步跌落山窿。用畏首畏尾去形容嗰段黑暗時期，我諗絕不為過。

我經驗值不足，只會越做越縮，縮到退一步跌落山窿。（《未生》劇照）

事隔多年，如今我又要湊返已婚、人母女老闆。人老精，鬼老靈，加上屋企有太座指點迷津，總算掌握少少竅門，例如話要畀佢面子、要令佢有安全感、要不斷認同佢，之類。（即使佢係錯，都要認同到佢自覺唔啱為止）雖然，知道同做到，係兩回事。但唔知道又做到，嗰啲叫符碌。人到中年，唔可以下下靠運氣咯。認清楚女性需要更多情感上、感性上嘅支援，自然搵到位入⋯⋯去安全地工作。

今晚我搵返我個「老油條」朋友，話我終於明白佢以前招呼女波士嘅功架有幾高深。佢贈返我一句：

「唔好太上心、太在意，更加唔好投放太多情緒。湊老細本身就係一門藝術，我都仲學緊。」

共勉之。

唔好太上心、太在意，更加唔好投放太多情緒。湊老細本身就係一門藝術，我都仲學緊。（《受夠了！我要炒老細》劇照）

作者簡介：置地記者

八十後，土生土長。中學志願做戰地記者，大學主修新聞與傳播，畢業後曾寫波經、跑體育新聞、通宵報新聞，方知衣不稱身。 轉工變轉行，轉咗入銀行，穿梭後勤、中場、前線，由九龍東殺返入中環。近年轉戰金融服務業，見盡港、中、外資機構職場 XO 極品人和事。 返工寫字，放工繼續寫字。相信文以載道，字以結緣。說話唔多，怕出口傷人。新作出版《漫遊中環──銀行金融入門攻略》將於2019年5月出版。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「你要小心女人，小心女人」​】

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