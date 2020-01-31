【武漢肺炎】食飯自備餐具、忌共用百潔布　7大職場日常防疫建議

武漢肺炎越趨嚴重，大家應減少前往人多地方避免染病，然而對如常上班的打工仔來說，出門卻是無何奈何的事，因此大家更要做足個人衛生措施防範病毒。 以下7個職場日常防疫建議，涵蓋由出門上班到下班返家的狀況，打工仔不妨跟進，減低傳播及感染病毒的風險。

武漢肺炎殺到，口罩缺貨，多區都有市民排隊搶購。（梁鵬威攝）

武漢肺炎威脅下7個打工仔防疫建議（按圖放大）

+ 4 + 3 + 2

返工前

1. 有病別返工，向公司申報

若身體感不適，應請病假並留家休息，保障自己及他人，防止交叉感染；如懷疑出現武漢肺炎的症狀即向公司申報，讓公司能留意你的情況。

返工時

2. 戴口罩、出入公司洗手消毒

戴口罩可隔阻飛沫傳播及進入身體。另外，乘車、步行的過程會觸摸到門柄、手柄等物件，雙手有機會沾有大量細菌，因此一返回公司便應洗手及用酒精搓手液清潔雙手，防止將細菌帶回公司。

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+ 21 + 20 + 19

3. 每日消毒工作位置

需要消毒的位置包括所有清潔姐姐不會清潔，而你工作時又會碰到的地方及物件。例如：滑鼠、鍵盤、螢幕、工作枱及椅凳等。你的電話及水杯也不可忽略，需每天清潔。

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4. 帶自家餐具食午餐

為防餐廳的餐具洗得不乾淨，有上一位客人的細菌存留，打工仔在這段非常時期可攜帶自家餐具，於出外用膳時使用。

5. 別用茶水間的百潔布

有測試證明，茶水間的百潔布是全公司最多細菌的物件。長期溼答答，容易滋生細菌，而且所有同事都可以使用，不衛生。建議可自備自家專用的百潔布，再準備一個小盒子放置它。

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6. 減少與人面對面接觸

減少接見客戶或召集多人在密閉空間開會，均可減少飛沫傳播的機會。如必須與客戶傾談，可改用視像會議或打電話。同樣地，在家工作的僱員也可善用視像會議或電話傾談。

放工後

7. 消毒返工衣物

經過一天在外，衣物上也可能黏滿細菌。最好每天更換及清洗返工衣物，並加入消毒藥水清洗。如大衣等無法每天清洗，可用膠袋將其裝好，並將膠袋打上結，以防止將細菌帶回家中。可以的話，鞋子也要每天消毒或用膠袋裝好。

零售及餐飲業建議

零售、餐飲業員工經常需要收錢，更有機會接觸到客人的手，建議收銀時可帶手套，每次收完錢之後皆噴酒精搓手液消毒（記者近日便見過有「米線舖」的收銀員早已經做齊這兩招，值得一讚！）另外，每次上、落貨時亦會接觸升降機、門柄等，落貨後亦可消毒。可以的話，與客人保持適當的距離，不要站得太近。

服務業建議

美容業從業員，提供美甲、修眉、剪髮等服務時需要與客人近距離接觸，建議提供服務前打電話詢問客人的身體狀況，如不適，可更改預約時間。同時可禮貌地問客人近期曾否到訪內地，如有，亦可將預約延遲最少14日。上班或為客人提供服務時，亦應配戴口罩。

預防措施不可少

非常時期，大家做預防措施時不可懶惰，各行各業都要保持衛生，一齊打贏這場仗！

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+ 6 + 5 + 4

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