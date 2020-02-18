凡事都要問、做事冇交帶　7個特徵看出你是否職場巨嬰｜自我管理

大家聽過「職場巨嬰」這個詞語嗎？望文生義，你的公司有沒有好多「BB」（嬰兒），事事需要人幫，需要人湊？這些巨嬰不是特別針對大學新鮮人，因為一些踏入職場多年的人仍未戒掉「做BB」的壞習慣。 現時市道轉差差，職場巨嬰隨時成為被公司開刀裁員的首選。究竟自己會不會就是凡事要人照顧的職場巨嬰？即刻看看自己有沒有以下7個特徵，並在有需要時立即補救！

職場巨嬰即在工作上事事需要人幫，需要人湊的「BB」。（《校閱女孩河野悅子》劇照）

在職場世界，總是有很多需要旁人協助才能處理事情的打工仔存在。不論他們是刻意或不自覺，總之結論就是加重了其他同事及上司的負擔。若然你不想為這種要人湊的職場巨嬰，便要留意自己有沒有以下的7個特徵。

7個職場巨嬰的錯處及補救方法（按圖放大）

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1. 無工作能力

有些職場巨嬰很神奇，早已求職廣告已要求擁有的工作技能，他們可以無一具備。明明在面試中，他們說懂得用A軟件，有B技能，但在入職之後，所有技能完全消失！他們最大的技能就是凡事都要問同事，問人這個軟件怎麼用、會議記錄點寫等等。其實，這算不算是詐騙？

對症下藥：親愛的，用工餘時間學齊求職廣告上列明的工作技能好嗎？廣告上沒有列明，工作上需要用到，而身旁同事一概具備的，也要自學一番。務求自己不要成為特別，特別落後的一個。

2. 工作馬虎

有些人能總是能用最早完成工作，然後用最多時間偷懶，然而，他們其實只是糊糊塗塗地交差了事，最後得由人執手尾，甚至要別人幫他們重做。如果他們有點責任心的話，應該將份糧分一些畀同事。

對症下藥：學習獨立工作。如果該工作本應你一個人完成的話，就由頭到尾自己做完及做．好．檢．查！如果有哪些部分是你無法獨自完成，即代表你仍未掌握到相關的工作能力，需要好好研究。

3. 拖延症、效率低

怎樣才算效率高（或效率低）？大家可以參考同一個部門的同事，相比起效率最高的同事，巨嬰做同一件事可能需要用兩至三倍時間。另外，有些巨嬰亦可能將工作一拖再拖，到死線（deadline) 才來問「畀多少少時間okay？」

對症下藥：學習時間管理，好好解決拖延症！Youtuber「閱部客」就曾介紹相當有效的時間管理之術GTD，有興趣可以搜尋一下。

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4. 逃避問題

「呢單嘢唔係我跟開！」職場卸膊操是這種職場巨嬰必備的技能。遇到問題即時彈開九丈遠，將問題輕輕一推，推畀其他同事。「吓？我唔知，不如你做啦！」

對症下藥：嘗試解決問題。搵救兵之前嘗試自行解決問題。無論成功與否，嘗試的過程都是一種學習。

5. 唔閙得、玻璃心

做錯事會畀人閙是常識，返工少不免受氣也是常識。不過巨嬰似乎未做好心理準備就走到職場，畀人閙完就會好敏感，甚至會討厭上司或板着臉對上司，覺得很受傷，令上司下次不知道如何與他們溝通。

對症下藥：畀人閙時，如果閙的內容對你有用就記着，無用就一笑置之。有時被人閙不一定是你有錯，可能只是上司的壓力太大。職場上對別人寬容一點，你會比較好過。

6. 無溝通、無交帶

職場巨嬰不習慣或不知道要向上司交帶工作進度，每次都要上司開口問才知道情況，有出錯時又不敢相告，最後可能造成更大的的問題！

對症下藥：習慣每天放工前向上司交代工作進度。同時習慣每天檢查電郵。

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7. 無常識

職場巨嬰不懂用影印機、不懂換水等等的故事耳熟能詳。又或者傾計時，你發現他們不知道衛生局局長是誰，不知道北極沒有企鵝。這時或許你會很同意伏爾泰的名言「common sense is not common.」（有常識不是必然的） ！

對症下藥：為了不讓自己看起來太蠢，抽少少時間去學懂如何辦好辦公室的事務。再有時間的話，多增廣見聞啊！

返工唔同返學

成為職場巨嬰可能因為缺乏工作經驗，不懂人情世故，又或者處於讀書和工作之間的過渡期，未能適應過來。讀書時只為自己有興趣的事奮鬥當然開心，身邊更有可以讓你有話直說的好朋友當然開心，不過出來工作就要明白，出得糧，就要幫別人做足功夫。職場可以有真朋友，不過首要條件是做好自己，成為一個讓人尊重的人。

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