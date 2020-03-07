沒人想跟你談情史、政治觀！　5大敏感話題忌帶到職場｜人際關係

我們可能都曾遇過這種情況，在大家聊得很熱絡時，卻因為某人的一句話，讓場面降到了冰點，每個人就像被潑了冷水，面有難色。這時候往往需要高手來轉移話題，才能讓聊天得以繼續。一個人若不能察言觀色，挑選合宜、對方感興趣的話題聊，那只會破壞彼此的關係。 文：Jiasheng Li 醫學審稿：Dr. Stephen Lai

▼▼以下舉出5個地雷話題，在不熟悉彼此情況下，請先聊別的話題吧！按圖放大，下文有更詳盡解說▼▼

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1. 聊政治八卦如履薄冰

不用多說，拿政治來做話題的切入，只有以下兩個很直接的結果：

對方和你是一樣的政治傾向，很快地，彼此愈聊愈起勁。 對方和你是背對的政治立場，或是對政治完全無感，談話就此結束。

同樣的，八卦和說閒話也務必要避免，這也包含明星和公眾人物，尤其對才認識沒多久的朋友而言更是「自殺式行為」，因為我們不會知道對方願不願意迎合其觀點，舉例來說，你很討厭的一個人，可能對他而言，是他很憧憬的人，甚或是他認識的好朋友。此外，也要小心碰觸具有爭議性的議題，像是同婚、種族等議題，更不要藉此亂開玩笑，或許自以為的幽默，反而了冒犯對方。

卦和說閒話也務必要避免，這也包含明星和公眾人物，尤其對才認識沒多久的朋友而言更是「自殺式行為」（《職場女王攻略》劇照）

2. 年齡長相千萬別評論

我們都曉得女生不喜歡被問及年齡，但其實不只是女生，對有些中老年人來說，年紀老邁是他們在意的癥結，若加上他們正處於低潮期，或事業感情不順，只會加倍讓他們更難過。因此，不用刻意問對方年齡，真誠交朋友即可。

另外，沒有人喜歡長相被評論，若真心覺得對方很帥、很美麗，表達的讚美也請誠懇。關於女生懷孕與體重問題，也建議別主動詢問，除非你們是很要好的朋友，不然只會讓對方感到奇怪和不舒服。

沒有人喜歡長相被評論，若真心覺得對方很帥、很美麗，表達的讚美也請誠懇。（《是咁的，法官閣下》劇照）

3. 談金錢聊家庭也小心

談錢傷感情，這句話也許說得沒錯，所有關於錢的問題，都不太適合用於聊天中，某種層面來說，它象徵了社會地位和價值觀，尤其是薪水和家庭收入，就算知道了彼此的經濟狀況，對於彼此的認識也不會因此而加深，反而會徒增比較和競爭感。

每個人對金錢的觀念各不相同，有的人重視榮華富貴，有的人卻視錢如糞土，覺得只要生活夠用就好，當聊起工作時，可以深入了解彼此在不同領域的學習，並儘量不要聊薪水的部分。

當涉及家庭的層面，它往往會有兩個面向，有的人從小有很美好的家庭，但有的人可能卻是經歷著辛苦的童年長大，包括像是家裡有人重病在身、親人意外離世等等，因此，這並不是每個人都能欣然接受的話題。而且，家庭這個題目屬很隱私的分享題目，通常是情侶交往才會談及的話題，畢竟是要步入婚姻、組織家庭才需要了解，若僅止於泛泛之交還是小心別談。

談錢傷感情，這句話也許說得沒錯，所有關於錢的問題，都不太適合用於聊天中（《梨泰院Class》劇照）

4. 別大聊情史不自覺

講到感情，有些人一見面就不自覺開了這個話題，不但聊自己的，還頻頻問及他人隱私。事實上，關於情感的歷史，像是前男友或前女友的故事，建議向好友閨密訴說就好，對不熟朋友的感情，大多數人還是沒興趣知道，更別說是性愛，這不僅會破壞其美好印象，也會引起對方的害怕及反感。

5. 宗教生死觀常觸禁忌

宗教和信仰並非熱門的話題，對大部分的年輕人更是如此，對信仰不同的人來說，聊起來也不容易順遂，這部分話題很因人的價值觀而有所不同。此外，關乎「死」的話題絕對是禁止的，尤其在華人的傳統思想中，它代表了不吉利、沉重、負面的意思，也可能會喚起對方面對親人離世的傷痛記憶，別因為一時不小心說溜嘴，而破壞了彼此的友誼，相信這都不是我們想要的結果。

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