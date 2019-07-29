【職場健康】辦公室夏天太凍　冬天太焗　咩溫度可促進工作效率？

雖然香港夏天一年比一年熱，但辦公室的溫度卻與室外相差太多，凍到如雪房一樣！一來令碳排放量加劇外，太凍的環境其實會減低員工的集中力；但高溫的話，亦會降低員工的工作效率，你們的辦公室，溫度最常維持在多少呢？

夏天似雪房，冬天似焗爐。﹙電影《閃靈》劇照﹚

台灣網站姊妹淘引述《時代雜誌》的訪問，指《時代雜誌》曾直擊facebook的美國總部，發現營運長Sheryl Sandberg和創辦人Mark Zuckerberg的椅背上都掛着外套，因為他們習慣把辦公室的冷氣調到攝氏15度低溫。雖他沒有解釋為甚麼有如此的堅持，但辦公室的溫度與工作效率有沒有關係？當然是有的。

而網站姊妹淘的調查亦顯示，高達80%的上班族會抱怨辦公室的溫度。相信公司中有不少人會將外衣掛在椅背上，以備不時之需吧？而事實是，打工仔差不多每天都會因為太冷而穿上，但有時公司的冷氣屬中央控制，你不能因為自己感到冷就讓全層同事忍受不舒適的溫度。



辦公室的冷氣只有幾度之差，對效率的影響有多大？專家的看法不一，但最適溫度大約是介乎攝氐20至25度之間。

按圖了解：

【33°C】工作效率降至85％﹙網上圖片﹚

然而，溫度只是決定打工仔工作時，體表舒適度的因素之一。如果處於空氣對流差的空間，會讓人感到悶熱；而若相對濕度高時，身體也會感到比較冷。所以，必須把其他因素都控制好，才可以營造出真正舒適的辦公環境。

當然，環境因素對工作效率很重要，但亦要計算你的精神狀態和工作量等因素。若公司改變不了溫度，那在公司常備外套似乎是必需的了。

﹙資料來源：網站姊妹淘﹚

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