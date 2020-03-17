【MPF】強積金可買黃金及債券基金？　4個成分基金少人留意的地方

在MPF（強積金）制度下，為了配合計劃成員不同承受理財風險能力，每個強積金計劃均設有多個不同的成分基金供計劃成員選擇。MPF專家梁世傑將於下文講解股票基金、混合資產基金、債券基金及保守基金一些的鮮為人知的特點。撰文：梁世傑

相信大家都知道強積金成分基金有各種分類，好像是股票基金及債券基金等等，大家或許都耳熟能詳。本文在此認識上再進深一點，討論一下各基金類別之下較為特別的地方。

強積金成分基金鮮為人知的特點（按圖了解）

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1. 股票基金

強積金內的股票基金大多數按地區作為投資主題，例如港股基金、大中華股票基金、環球股票基金等等，不過，亦有少數按公司行業來作為投資主題的股票基金，例如宏利 MPF 康健護理基金，就主力投資於健康及護理行業的公司；又例如永明強積金行業股票基金，就主力投資於健康護理、金融、科技電訊及能源等行業的公司。另外，友邦的綠色退休基金的投資目標側重公司的環境評級，亦是較有特色。

以地區作為投資主題的股票基金，其表現會受當地的經濟環境及民生政治所影響；而以行業作為投資主題的，其表現則很大程度受該行業的技術突破及全球需求的轉變所影響。

2. 混合資產基金

混合資產基金是指一隻基金的投資目標混合了股票及債券兩種資產。一般股多債少的稱為進取型混合資產基金，基金名稱會特別有「增長」、「進取」等字眼，均衡型的混合資產基金會有「平衡」、「均衡」等字眼，股少債多的有「穩定」、「平穩」等字眼，基金名稱是混合資產基金其中一項特別之處。

混合資產基金另有一項特色，就是「核心累積基金」及「65歲後基金」這兩隻預設投資基金。自2017年4月起，積金局規定了每一個強積金計劃都要提供「核心累積基金」及「65歲後基金」，作為當計劃成員沒有投資指示時的預設投資。這兩隻基金於預設投資的設定下，有按年歲調整股票及債券投資比例的特色。而且投資主題亦需參考富時強積金環球指數及富時強積金世界國債指數這兩隻指數，是類似於指數追蹤基金，於混合資產基金類別內較為少有。這兩隻預設投資基金的特色還有封頂收費率，及當投資回報與參考指數出現較大差異時，受託人要特別作出解釋。

此外，友邦的中港動態資產配置基金亦是一隻特別的混合資產基金。其特別之處在於除了股票及債券之外，亦加入了「黃金」這類貴金屬商品資產。貴金屬及商品資產於高增長及高通脹時期會有較佳表現，「黃金」亦是常見的避險資產，有助降低基金價格的波幅。

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3. 債券基金

債券基金一向是受人忽略的一種基金，按積金局的《強積金計劃統計摘要》，債券基金的資產總值是各類資產中最低的。

不過，債券基金本身亦有其特別之處。債券一般可分為政府主權債及公司企業債；按違約風險及信用評級（credit rating）又可分為投資級別及高風險級別；按債券到期日又可計算出對利率的敏感度（modified duration）及持有至到期的孳息率（yield to maturity）等等，這些債券本身的特點會直接影響投資者的選擇。

可惜，現行強積金的基金表現陳述缺乏針對這些債券特點的資訊，各強積金計劃的基金便覽皆缺乏債券信用評級、平均票面息率、利率的敏感度（即存續期）、到期的孳息率等等資訊，令計劃成員往往在處於資訊不足的情況下選擇債券基金。

富達退休集成信託的基金便覽是僅有較全面披露債券資訊的強積金計劃，值得其他計劃參考仿傚。

4. 保守基金

保守基金的一大特色，就是每個計劃在規定下皆須要提供的基金類別。保守基金的投資目標亦有嚴格限制，投資物大多是3至6個月內到期的票據或存款。而且保守基金亦是強積金制度內唯一「不賺錢、不收費」的基金類別，如果基金回報達不到積金局的「訂明儲蓄利率」，受託人就不能收費。

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