【Home Office】如何進入「心流」狀態？　即睇14個提升效率秘訣

自從年後新冠肺炎持續延燒，許多公司、學校陸續宣布遠端上班上課，相較於歐美或是freelancers，一般早已習慣準時到公司打卡報到、準時上學的人來說，其實要大家突然改變既有習慣確實需要一些時間熟悉，但也有不少人表示，因為這樣的改變，可以提高效率，少了平時在外的瑣事干擾，反而讓進度超前；相反地，也有一些人認為，沒了坐在辦公室的儀式感後，反而會讓工作與生活界線不明確，讓注意力分散。這次VOGUE特別針對最近這個非常時期演變出的生活模式，專訪到兩位專家Milind Jadhav與Shalini Verma分享居家工作的效率秘訣。

首先是Jadhav透過他11年在家工作的經驗整理出8個簡單易懂的秘訣（按圖放大閱讀↓↓↓）

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相較於Jadhav分享實際面tips，Verma則著重於如何進入「心流（flow）」狀態，讓效率一次提高5倍之多，心流的意思源自於匈牙利裔美籍心理學家米哈里齊克森Mihály Csíkszentmihályi提出的觀念，認為這樣的心理狀態是「自發性地完全投入在一個活動中，所有行為、動作和想法都完美銜接著前一個，讓整個存在都涉入其中，並把自己的技巧用到極限。」，聽起來或許有點難以理解，但看完以下6個秘訣，或許能讓你更清楚。

進入「心流」狀態的6個秘訣（按圖放大閱讀↓↓↓）

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觀察並參考自身的韻律。不管偏好早起起床在家裡工作，還是習慣挑燈夜戰都可以，如果你聽從身體的節奏，進入「心流」境界的機率就會變得非常高。當你每天的日常生活中都創造這樣的心流狀態，成功機會就會增加。

2

投資一張適合自己又舒適的椅子，因為你會在上面花很多時間，簡單又有效。

3

事先規劃藉此減少分心事物。例如：你要煮飯，就先規劃好一週的餐點或是提前備餐。把健康點心及水果放在唾手可及之處，這樣一來才不會打亂工作規律。

4

就算在家還是要稍微打扮一下。在工作時段換上正式或半正式的服裝是個好方法，但如果你是偏好穿著寬鬆睡衣工作，也不妨換下拖鞋穿上正式鞋子，這樣會幫助你在心理上做出區隔，把工作與休閒狀態分開。

5

別忘了要定期獎勵自己，不難理解適時的激勵在保持士氣上很有幫助，當你完成一個專案或目標時，可以犒賞自己喝杯咖啡、閱讀一本喜歡的書籍，將事先列好的獎勵清單安插在每個目標的schedule中。

6

把眼光放在大目標。延續上一點的獎勵制度，你可以在大目標上直接印出一個最想要的獎賞，不論是一個包包還是一頓大餐，把他放在工作時輕易看到的地方，這樣會讓你更加專注於當下工作。

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：工作90分鐘，休息10分鐘！在家上班必學的14個提升效率秘訣】

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