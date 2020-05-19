【公務員】房屋署聘房屋事務主任　起薪22k　DSE五科獲3級可申請

房屋署委任分組現公開招聘房屋事務主任 ，此職位為公務員職位，而且入職門檻不高，求職者只需在DSE中考獲五科3級的成績便合符申請資格。

房屋署委任分組現時招聘房屋事務主任 一職，此職位為公務員職位。(資料圖片)

房屋署委任分組現正公開招聘房屋事務主任一職，此職位為公務員職位，對正在思考事業未來或計劃轉換工作環境，並有物業管理工作經理的打工仔來說或是值得考慮。

房屋署委任分組的房屋事務主任招聘詳情（按圖了解）：

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主要職責

房屋署委任分組房屋事務主任職責：

1. 協助執行公共租住屋邨、出售單位屋邨、工廠大廈、非住宅物業和停車場的物業／租約管理和維修保養工作，以及其他與房屋委員會業務／活動相關的工作； 2. 會見公屋申請人和出售單位買家，並審查有關申請，以及執行編配單位和其他相關職責； 3. 執行有關寮屋、清拆、限制駛入道路、非法泊車、阻塞通道、環境衞生和《房屋條例》事宜的執法職務； 4. 推行房屋委員會制定的房屋政策

招聘告示亦特別標明，獲聘者或須不定時工作，且有機會會被借調至其他政府部門工作。

入職條件

求職者只要滿足以下要求，便符合招聘資格：

1. 在文憑試考獲五科第3級或同等或以上成績，或具備同等學歷；或在香港高考考獲兩科E級或以上成績，以及在香港中學會考另外三科考獲第3級／C級或以上成績，或具備同等學歷；及 2. 符合語文能力要求，即在文憑試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第3級或以上成績，或具備同等成績；並能操流利廣東話和英語。

告示亦列明，如具備相關工作經驗者，將會獲優先考慮。

薪酬待遇

房屋署委任分組房屋事務主任為公務員職位，通過3年的試用期後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。薪酬方面，房屋事務主任的起薪為$22,725，頂薪可達$55,995，附帶福利包括有薪假期、醫療及牙科診療，而在適當情況下，甚至更可獲得房屋資助。

申請手續

房屋事務主任的截止申請日期為5月29日，只接受網上申請、郵寄和親身遞交申請。申請表格可於民政事務總署、各區民政事務處、民政諮詢中心或勞工處各科就業中心索取，也可從公務員事務局網站下載。

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