【2021公眾假期】即睇銀行假、勞工假請假攻略　留意4天假在周六…

2021年公眾假期新鮮出爐，打工仔最關心的當然是來年的請假攻略。「01職場」已分別為放公眾假期（銀行假）及法定假期（勞工假）的打工仔簡單計算2021年請假攻略，方便大家安排年假，自製悠長假期！

一圖睇清2021年公眾假期

政府於今日（15日）公佈2021年的17天公眾假期的安排，詳情如下：

一圖睇淸2021年公眾假期（01製圖）

1月1日：元旦（五） 2月12日：農曆年初一（五） 2月13日：農曆年初二（六） 2月15日：農曆年初四1（一） 4月2日：耶穌受難日（五） 4月3日：耶穌受難日翌日（六） 4月5日：清明節翌日（一） 4月6日：復活節星期一翌日（二） 5月1日：勞動節（六） 5月19日：佛誕（三） 6月14日：端午節（一） 7月1日：香港特別行政區成立紀念日（四） 9月22日：中秋節翌日（三） 10月1日：國慶日（五） 10月14日：重陽節（四） 12月25日：聖誕節（六）* 12月27日：聖誕節後第一個周日（一）

*僱主或可選擇於12月21日（冬至）放假一天，取代聖誕節假期 **放「勞工假」打工仔留意，法定假期是不包括上述「耶穌受難日」、「耶穌受難日翌日」、「復活節星期一翌日」、「佛誕」及「聖誕節後第一個周日」5天假期

4日公眾假期在周六…

值得留意，由於2021年的農曆年初三為星期日，因此初四的假期是為初三的補假；由於清明節（4月4日）為星期日，因此在4月5日訂為補假；由於復活節星期一與清明節翌日為同一日，因此以4月6日的為復活節星期一的補假。

提起放假，大家心情應該都好起來吧，不過若細心的看，便會留意到2021的公眾假期裏竟有4天假期是在周六（包括農曆年初二、耶穌受難節翌日、勞動節及聖誕節），這對周一至周五上班的打工仔來說，實在是嘆奈何……

所謂「希望在明天」，希望新冠肺炎疫情早點平定，下年能如昔日般請個長假去旅行吧！（Agathe Marty/Unsplash）

銀行假、勞行假請假攻略有不同

怎樣都好，假期還是要請要放的，不過放公眾假期（銀行假，17天）及法定假期（勞工假，12天）的打工仔，請假攻略會有一點不同，記得不要弄錯。

2021年銀行假請假攻略（按圖了解）：

+ 7 + 6 + 5

2021年勞工假請假攻略（按圖了解）：

+ 5 + 4 + 3

勞工假將與銀行假睇齊

每在比較銀行假與勞工假的不同時，放勞工假的打工仔總是感慨萬千，慨嘆「同人唔同命」，但這既定命運在未來或會有所改變，因為特首林鄭月娥在今年初時曾公開表示，政府有計劃逐步增加勞工假，讓勞工假的日數未來可與銀行假睇齊，並料有近百萬名打工仔受惠。

儘管照目前公佈資料所見，相關政策能否在2021年時展開仍屬未知之數，政府所指的「逐步」亦未有明確解說，但對「蝕底」多年的放勞工假打工仔來說，期待的幸福終於露出曙光了！

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+ 8 + 7 + 6

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