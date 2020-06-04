成功的要素是什麼呢？相信不少人會覺得高智商（IQ）是關鍵，不過，聰明人並不一定會成功，除了IQ外，情商（EQ）也是必不可少的元素。 在職場上，高EQ的人不但能夠圓融地處理人際關係，更可以在困境中控制好情緒，盡快回復狀態，收復失地，相反，低EQ的人則容易與同事、上司發生衝突，在面對壓力時更可能情緒崩潰。究竟低EQ的人還有哪些特徵呢？

（GettyImages）

情商是每個人身上無形的「東西」，它影響我們如何管理行為、應對社會複雜性，以及做出個人決定以取得積極成果的方式。情商對於職業發展佔有重要地位，根據《Emotional Intelligence 2.0》（情商2.0）的作者Travis Bradberry博士的說法，情商佔工作績效的58％，情商高的人比情商低的人每年多賺29,000美元（約22.6萬港元）。

Travi同時是情商機構TalentSmart的創辦人，他分析了機構中數百萬名受試者的數據，歸納出11種低EQ行為，打工仔不妨自我檢測一下。如果你有相關跡象，便要及早調整自己，培養EQ。

11種低EQ行為（按圖了解）

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1.【容易感到壓力】

當生活忙碌，工作緊張時，積壓的情緒可以會導致壓力和焦慮。擁有高情商的人可以在壓力升級時及時發現並善用有效的方式，如運動、冥想等解決，令壓力更易於管理。

不過，低情商的人由於不懂得處理壓力，更有可能轉向其他不太有效的情緒管理手段，更易出現焦慮、抑鬱、濫用藥物等情況。

2.【不懂表達自己】

情商高的人會在保持同理心和善良，與及表達自己和建立界限之間取得平衡，令他們在面對衝突時更有自信和平和。

相反，低情商的人被他人越過底線時，會視之為攻擊行為，容易與對方發生衝突，為自己製造敵人。

3.【情感詞彙量有限】

所有人都會經歷情緒，但是只有少數人能夠在情緒發生時準確地識別它們。TalentSmart研究指出，只有36％的人可以做到這一點。

情商高的人之所以能掌握自己的情緒，是因為他們能夠理解它們。儘管許多人可能只會形容自己感到「不好」，但高情商的人卻可以指出自己是否感到「煩躁」、「沮喪」或「焦慮」等。選擇的字詞愈具體，就愈能洞悉確切的感覺和原因。

相反，沒有標籤的情緒常常會被誤解，從而導致非理性的選擇和適得其反的行動。

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4.【易有偏見】

缺乏情商的人在缺乏資訊的時候，容易迅速下主觀判斷，然後會依著個人的偏見搜集證據、忽略任何相反的證據。對於領導者而言，這種心態尤為危險，因為他們偏頗的想法會大大影響整個團隊的戰略。

5.【懷恨在心】

懷恨在心的負面情緒實際上是一種壓力反應。當威脅迫在眉睫時，這種生存機制會使你的身體進入戰鬥或逃跑模式。不過，在威脅已經遠去時，如果你仍然停留在怨恨或妒忌等負面情緒中，那便不利自己的身心健康，甚至增加患高血壓或心臟病的機會。

6.【不放過自己的錯誤】

情商高的人雖然不會忘記自己過往的錯誤，但是懂得與它們保持距離，讓自己可以從錯誤中學習，作為成功的基石。

不過，低情商的人會長期沉溺在過往的錯誤中，使自己焦慮不安，但卻無助改善或修正錯誤。因為，能否將錯誤轉化為前進的動力是最大的關鍵。

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7.【經常被誤解】

低情商的人不懂得如何表達自己的意思，或是以他人能理解的方式溝通，因此，他們會時常被誤解自己的立場和意見。

8.【不知道自己的觸發點】

每個人都會有「地雷」，低情商的人不了解自己的觸發點，常常陷入引發自己和他人衝突的環境而不自知。

高情商的人則會研究自己的觸發點，並懂得迴避相關的情況和人，令自己不會因此而失控。

9.【責怪其他人】

我們不能控制事情的發生，但可以控制自己的情緒。低情商的人會將自己的不快和憤怒推卸給別人。不過，能夠真正控制喜怒哀樂只有你自己，每個人都要懂得為自己的情緒負責。

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10.【容易生氣】

情商高的人了解自己的優點和缺點，亦因此產生自信與豁達的心，別人很難單憑言語挑釁便令他們生氣。不過，低情商的人則因為沒有自信心，很容易覺得別人看不起自己，亦不懂以自嘲的方式化解不快，令他們常常生氣。

11.【從不生氣】

可能你以為高情商的人就是要一直笑面迎人，做好好先生，好好小姐。事實上，高情商關鍵是在於懂得控制情緒，適時向別人表達自己沮喪或悲傷亦無不可。低情商的人可能會用幸福和積極的態度掩飾自己真實的情緒，最終會適得其反。

EQ低有得救！

即使你發現自己情商低也不用灰心，因為情商是可以培養的。通過反復練習新的情感智能行為，大腦會建立習慣，令支持舊的破壞性（低情商）行為的聯繫消失。久而久之，你便可以用高情商的方式對周圍環境做出反應。

（資料來源：Ladders）

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