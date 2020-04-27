【升職上位】同事年資長要多跟他學習？　7個劇毒事業建議要提防

當失業率一再攀升，不少企業以裁員或凍結職位來紓緩經營壓力時，其實這亦可能是打工仔搏表現以求將來升職上位的時間。 事業有野心不是壞事，但在拼搏時亦要避開一些可能對自己有害的建議，免得事業走錯方向，花費工夫卻終無所獲。

有些所謂的建議似是滿有道理，但想深一層的話，卻發現它們都可能很「伏」。（Shutterstock）

「等我教精你啦！」、「畀着我就咁咁咁喇……」跟同事、朋友或長輩分享事業近況時，他們或會以個人經歷或觀點贈你幾句。有人關心當然是好事，不過有些建議實在要小心過濾，免得胡亂跟從，害了自己也不自知。

以下7句容易暗藏「劇毒」的事業建議，最好還是少服為妙！

7句有毒事業建議（按圖了解）：

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1. 「做份唔鍾意嘅工都冇乜所謂吖！」

接着一句大概就是「人工ok咪得囉！」，然而若每天都得懷着不滿的心情上班，這樣的人生會快樂麼？

若是「等錢開飯」，為生計或養家而勉強自己也在所難免，想趁年輕多累積各行業及崗位的經驗也不是不可，但若只是漫無目的，純粹「為有份工」或「見錢開眼」而選擇不喜歡的工作，長遠來遠不僅有礙事業方面的成長，甚至還會令你容易出現不開心就辭職的想法，結果每份工也做得不長，日後搵工見工時人家對你的印象分必會大減。

2. 「儲咗幾年經驗唔做埋上去好晒啫！」

別人或覺得你是「神科」畢業或在現有行業儲得幾年經驗，突然「轉field」實在浪費，但在衡量值得與否時，還是自己最清楚吧！

「學習取捨」是終我們一生都要思考的事情，保留甚麼放棄甚麼固然重要，但更重要的是我們能否在取捨中獲得所期望的結果。若是覺得轉工轉行有理，自己又已對新挑戰作好充足準備，那又怕甚麼放棄一些現有的事件呢？

資歷或許帶不走，但溝通技巧、人脈及處事態度等軟實力卻是跟你一世的。（Shutterstock）

3. 「打份穩穩定定嘅工咪幾好！」

出自長輩口中的這話，潛台詞多是想跟你說「考入政府做公務員啦」！的確，公務員（相對地）薪高糧準而且被炒機會小，對不想生活有很大變化的人來說或是一個不錯的選擇，但要知政府工競爭大，不是想做就做，而且公務員體制龐大，自問受不了官僚文化及事事講程序的人，公務員或許真的不適合你。

4. 「你係叻仔嘅老細遲早會知嘅！」

在職場過於鋒芒畢露不一定是好事，但慣於低調，不懂如何證明自己的付出，其實亦不可取。這不一定是源於上司眼光差，而是因為他可能太忙，沒空仔細了解團隊每個成員的工作狀況，因而忽略了你的付出。

適度的表現自己不同於邀功，這是最直接讓上司了你工作表現的方法，若靠老細「遲早」了解你的實力，說不定到你辭職那天他還不是你對公司的價值有多高。

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5. 「要事業就成，唔好咁易就轉工想走先係！」

有些長輩仍相信「一份工做過世」是最好的事業安排，但這想法在今天其實已不合時宜，因為比起忠誠，企業在今天更講求的是效率與成果。就以金融業為例，「炒人」在不少公司是很常發生的事，HR一個電話召喚一位員工入房，轉會他可能就被人解僱了，連跟其他人說句再見也沒機會。當公司也如此無情時，怎還能叫每個人都乖乖地以「一份工做過世」為目標呢？

反過來說，打工仔不妨趁年輕時多體驗不同工種及職位的工作，好了解及吸收各位置的經驗，這對未來的事業及人脈發展會有很大幫助。

不多試一點別的機會，你又怎知甚麼才最適合你呢？（Shutterstock）

6. 「得閒就跟啲資深同事學嘢，人哋食鹽多過你食米！」

同事要是能幹，當然要把握機向跟他們學習，但若純粹以「年資」來判斷對方能力，其實是很有可能「學壞手勢」隨時誤了日後的事業發展。

若想，當你跟「前輩」學到的偷懶、卸膊、不求有功難求無過的職場生存技巧，你日後還有往外闖的能力嗎？比起年資，工作技巧及態度更應是你判斷人家是否為榜樣的因素吧！

7. 「磨爛蓆冇用㗎，畀個時限自己試就算啦！」

起跑線跟你差不多的朋友或同事，可能會勸你別浪費時間及心神在工作上。這裏不是要你做個不知進退的打工仔，但若面對失敗便放棄，沒有解決困難的決心，其實倒頭來只會養一種逃避的習慣，無法鍛鍊解難能力。

純粹的磨爛蓆確是不值得欣賞，較理想的做法應是藉累積經驗及尋找同事協助來學習解決問題的方法，只要你有決心去面對問題，方法應該不只得逃避或放棄兩個選擇。

你才最了解自己

遇上事業難題，其實跟別人傾訴是應該的，但在接受人家善意的建議時，亦應多想一下他們的建議是否適合自己。始終只有你才最了解自己的處境及需要，若只懂盲信人家說話，至日後撞板時才知錯就太遲了！

（參考資料：Robert Half、Business Chicks）

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