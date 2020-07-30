【人際關係】同事常拖延無視死線？　與3種有「伏」同事相處建議

「同事把案子拖到最後一刻才開始處理。害我昨天晚上陪他加班到天亮才回家，早上還被主管『噹』……」絕大多數的人都有遇過想讓人大喊「是在哈囉」的同事，面對雷到爆的同事，除了抱怨和離職，還有什麼辦法嗎？專家建議，試著換個角度看那些雷到爆的同事，說不定會有意想不到的新發現。

與3種有「伏」同事的相處之道：

+ 9 + 8 + 7

1. 拖延患者：清楚說出死線日期；幾天就確認一次進度

A 同事常拖到最後一刻才開始處理交代的事，還忘東忘西。每次都自己加班幫他收爛攤子，還被主管罵……

有時候同事不是真的雷，而是彼此認知不同。例如，同時有好幾個人說：「我的案子很趕，請你先處理。」但是到底誰最趕？他心裡的判斷可能跟你不一樣，不小心就犧牲了你的案子。

建議你在溝通時清楚說出要繳交的日期，並且幾天就確認一次同事是否在處理委託的事，如果狀況不如預期，就趕快請其他人幫忙或進行部門協調。清楚明確地溝通，是降低同事雷度最簡單也有效的方式。

2. 遲到狂魔：關心他的生活狀態

B 同事每天早上都遲到，工作沒做完也準時下班，到底是在哈囉……

很多人認為不需要知道太多同事下班後的生活，但有時候如果能更了解同事的生活，就可以從另一個角度來解釋他在工作上的行為，進而減少誤解。因為大多時候，同事的雷並不是故意的，而是這是他原來的樣子。

例如，一個常遲到的同事，可能有嚴重的睡眠問題，或是通勤時間非常長；一定要準時下班的同事，可能需要送小孩上學又或是兼職了其他工作。如果理解了這些背後原因，就能對於他們的行為更加包容，或是對他們使用不同的標準來規範。

如果理解了這些背後原因，就能對於他們的行為更加包容，或是對他們使用不同的標準來規範。（NeONBRAND／Unsplash）

3. 低級錯誤慣犯：讓他做自己擅長的事

C 同事上次連結案金額都加錯，害我最後要跟客戶重新簡報、跟主管重新報備，還被財務追殺……

被雷時，大家都容易放大雷同事的缺點，並把對方想得一無是處。例如，結案報告數字都會加錯的人，一定不會製圖或寫行銷企畫案。其實「天生我材必有用」，每個人都有適合的位置，有時候同事「雷」的原因，是因為負責到不擅長的領域。因此可以試著用「他在團體之中可以做些什麼」，而不要用以「他會做什麼」的角度來思考，找到雷同事最適合的位置。

職涯中多少會遇到幾個雷同事，如果因為雷同事而弄壞辦公室氣氛，真是得不償失。我們不能改變別人，但可以試著用同理心，換個角度來解讀同事的行為或錯誤，說不定主管還會發現你的調解力和領導能力而被升官！

【相關圖輯】【人際關係】上司器量小因缺安全感？ 了解與4類型上司相處建議（點圖放大閱讀）↓↓↓

+ 8 + 7 + 6

資料來源 / Fastcompany

【本文獲「經理人」授權轉載。】