老細不懂尊重同事諗起就扯火？　拆解4個導致憤怒成因鍛鍊職場EQ

你是否有時候會莫名地生氣？憤怒是人人皆有的情緒，而每個人處理和發洩憤怒的方式不同，有的會透過運動、冥想或藥物治療控制怒氣，有的則採取較極端的方法發洩出來，像是喊叫、威嚇、施暴、冷戰、自我封閉，或甚至是自殘。其實生氣沒有分好壞，它只是一種情緒反應，以下介紹造成生氣的4種原因，幫助你更認識自己或身旁的人的情緒原因，以及其應對方式。 文： 黎佳燊 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰

了解憤怒生氣的4種原因！（按圖了解）

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也許人們生氣的原因，可能背後隱藏着甚麼傷痛，美國家庭輔導中心的朱莉．阿茲維多．漢克斯（Julie de Azevedo Hanks）博士指出，怒氣往往是一種次級情緒的表現，也就是，為了要掩蓋更脆弱的情緒，例如孤獨、悲傷或恐懼，而使內心更難被理解。也許大家在生氣時，往往會想藉由調適心情來抑制怒氣，但其實，好好正視憤怒的情緒，再釐清為甚麼生氣，才能有效幫助自己走向正向和健康的情緒。

1. 因為傷痛再次浮現

當回想起過去的傷痛事件，而感到恐懼和生氣是正常的情緒反應，就算你覺得自己已經能敞開心坦然面對了，創傷事件依然會留下難以揮去的陰影。建議尋求專業心理輔導的協助，他們能幫助你更有效地分析憤怒的引爆點，處理內心的負面情緒，並為下一次的情緒事件做好準備。

我們每天都在接觸新的人事物，這些大大小小的問題，可能都會對心理造成影響，若長期處於壓力和焦慮的人，更要提醒自己多察覺自己的情緒反應，生氣發怒前，先自問為何生氣，這也能幫助我們理解潛在的情緒，以及該如何處理它。

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2. 路見不平或感覺無力感時

要彰顯公正之舉，使社會秩序歸正，無疑是好事，但有些人只是為了證明自己是對的，用怒氣詆毀或貶低對方，而不是雙向的溝通對話。以網絡言論為例，只要涉及兩方對立的關係，尤其是關乎政治，許多偏激的言論就會一一浮現，因為我們各自都有自己的立場，所以當對方不是站在同一陣線時，我們可能就會視之為敵人，並想辯贏對方，所以也產生了酸民。

事態順心或萬事都在掌控之中時，應該會感到開心、信心滿滿吧！但是相反地，當事情或環境沒有按照計劃走的時候，就會出現無力感，伴隨而來的，可能就是生氣的情緒。的確，失去掌控真的會讓人感到沮喪和絕望，包含像身體疾病、感情危機以及心理掙扎等等，而我們可以做的，就是不斷鼓勵自己，抓住信心的意念，或是讓自己轉換一下心情，然後再回來面對，也是不錯的方式。

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3. 因為感覺不被在乎或不懂拒絕

如果持續關心他人，卻始終得不到他人的關心，內心可能會覺得自己不被在乎，或是我們對人有期待，但因為對方沒有給予如預期般的回饋或反應時，這樣單方面的付出，容易漸漸衍生出憤怒的情緒。

如果你常常覺得很難感受到別人的關心，最直接的解決方法就是跟對方坦承，同時你也可以問自己，在這段關係中的期待，以及害怕的事情。只要彼此有良好的溝通，相信就會漸漸減少恐懼和生氣的情緒。此外，因人際關係而容易生氣的人，可能也不太懂得拒絕，即使心裏百般不願意，他們仍會為滿足對方需求，選擇犧牲自己的益處。久而久之，自然會變得情緒耗竭，這樣的人，應學會更愛自己，對自己更好一點，而別怪罪對方欺騙或是利用自己。

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4. 抑制情緒與被動攻擊

經常壓抑憤怒情緒並不好，這樣的人往往不太會表達負面情緒，但是一旦情緒到了無法容忍的地步時，就會像火山爆發般怒氣沖天。事實上，每個人都需要學習管理生氣的情緒，若放任不管，可能只會愈積愈多，不認識的人可能會覺得危險而避開，而身邊的家人和朋友可能會因此而受傷。

另外一種情況是，即是生氣，但選擇用不破壞對方關係的方式宣洩情緒，這被稱為被動攻擊（Passive Aggressive，或稱消極攻擊）憤怒。舉例來說，母女吵架後，當女兒被吩咐要做家事，因為女兒還在生氣，所以隨便敷衍了事，而有人也會用言語來發洩，例如口是心非，或是語調中突顯生氣。雖然看似可愛，但最好避免這種方法來處理憤怒的情緒，因為這樣只會製造不必要的誤會和麻煩。建議大家，當有任何不滿時，最好用溫和方式，誠實地說出來，這樣對方才能清楚明白。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：總是莫名暴怒生氣？檢視4種憤怒原因】