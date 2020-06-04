踏入30歲再沒天真權利？　5大人生煩惱該學懂逆向面對｜自我管理

以前，總以為所有事情長大了就會有答案。後來才發現，人愈大，生活不但沒有給答案，遇到的課題還愈來愈多，愈來愈難。

三十歲，你在煩惱什麼？（點擊下圖看清！）

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1. 年紀不再是犯錯的藉口

30歲，說不上十分資深，也再不能說是新人。當有不會做的工作，就不能用「我仲學緊」當藉口。近期有朋友剛升職為manager馬上就被寄予厚望，希望他能顧好業績和帶領下屬，但30歲的他不禁向我嘆氣道：「做錯事就被挑剔，明明同類嘅事我是第一次做...」

2. 嘗試新事物成本愈來愈大

每個人長大後都發現時間飛逝，上班時間漫長，收工後回家吃個飯又差不多該睡了，時間總是不夠用。想嘗試新事要利用難得的假期，但若發現自己不適合，感覺就好像浪費了自己的時間。

3. 別人對自己的期望

30歲，也許沒有如年輕時般任性，開始想回應別人的期望。但當別人的期望遠過於自己的能力，也是一個煩惱：「該結婚/買樓/生仔了吧」這些話讓人聽到都不禁會頭痛，原因是30歲的你只能僅僅剛好應付這些問題，甚至這些問題對你來說是個負擔。

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4. 生活替你選擇朋友

人大了與三五知己的話題也會轉變：二十出頭的你們談理想、未來；三十而立的你們談責任、家庭。而你們的友誼也受到考驗，他要顧小孩不能來聚會，他要應酬客戶恐怕糖水也吃不了。各種生活很快就幫你篩選好你的朋友，到最後或許剩下你一人，又或許身邊的朋友面目全非，但你也得默默妥協。

5. 照顧家人的責任

當你面對30大關，你的父母年紀也漸大，這是每個子女都會面對的情況。看著父母比以前老，不禁會想多陪他們吃飯、相處，正值事業起飛時期的你自然不知該怎麼辦。為了生活你可以放棄夢想、時間，但你一定放心不下自己父母。

但是30歲不是人生終點

雖然上面五點把30歲的大關說到很像很嚴重，但人生路上本來就困難重重，每個人都會遇上這些困境，咬緊牙關很快就會適應。

30歲的你不是不能犯錯，而是要勇於承擔自己的過錯；30歲的你不是不能嘗試新事物，而是要有更好的規劃才不會浪費時間；30歲的你不是要讓別人的期望綑綁自己，而是要開始安排以後的人生怎麼走；30歲的你不是讓你和朋友分道揚鑣，而是考驗你們如何為維持大家感情在生活上作協調；30歲的你不是逼迫你在工作和親情上作抉擇，而是希望你能把空餘時間多放在父母身上。

30歲是人生的大關，也許每個人都會遇上這些困難。但30歲不是世界末日，而過去10年所累積的人生經驗就在這裡可以大派用場，和你一起共度難關。

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