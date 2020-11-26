老細「廢廢地」工作無建樹？　真廢高層一眼睇出假廢扮廢才是高手

當大家在職場打滾了幾年，你會開始有這種感覺：凡是高層都是廢的。 半宅職薯認為，有些高層是真廢；有些高層是假廢；有些高層是扮廢。今天就和大家逐一討論，解開「高層都是廢」的迷思。

老細是真廢、假廢還是扮廢？怎樣辨別？（按圖了解）

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真廢類：「彼得原理」的作用

無可否認，有些高層是真廢的。根據「彼得原理」，在每一個等級制度之中，每個員工都會不斷獲得晉升，直至他到達不能勝任的階層。

簡單解釋，就是因為每次的晉升，都不是因為他適合出任高一級的職位，而只是因為他在原本的職位做得好。於是出現一種情況：一個在原本職位表現傑出的員工，當被晉升至高一級，需要處理截然不同的問題時，原本的長處便不能夠得到發揮，結果在新職位變得一無是處，成為一個廢的高層。

假廢類：小鳥焉知大鵬志

在同一間公司裏面，基層員工負責做事；中層員工負責管理；高層員工負責制定戰略。

由於角色不同，彼此的長處和著眼點也有所不同。基層員工覺得高層員工廢，可能是因為高層員工不懂得使用公司的電腦系統，凡事都要秘書代勞列印。而當高層員工跳出框框想像商戰策略的時候，基層員工又會覺得他們只懂胡言亂語，脫離現實。結果又覺得高層員工是廢的。

但事實上，商戰從無聖經。當一種商業策略被證實為有效的時候，這種商業策略便會立即變得不可行。因為每一間公司都會爭相仿效，最後演變成一片紅海。所以一個稱職的高層，思想必須天馬行空跳出框框，設計出出人意表的戰略，才能算是勝任崗位。

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扮廢類：減少不必要勞累，釋放員工潛能

試想像一個情況：如果一個高層上至設計商戰策略，下至維修打印機，能力都是全公司第一，那又會有甚麼結果呢？

可以肯定的結果就是，公司內的員工事無大小都會請教這位高層，因為他能力最高，本領最強，向他請教方便又快捷。最後這位高層不是顧此失彼，便是勞累致病。

大家又再想想一個問題：大家的工作滿足感是來自哪裏呢？很多時就是憑自己能力完成一項工作，特別是這項工作只有自己才能完成。

如果你處理每件工作的表現都比你的上司為差；如果你每次想到的構思，都被上司早一步想到，你又會有甚麼感受呢？你會在工作上找不到滿足感，甚至覺得自己只是上司操縱的一部機器，最後失卻動力及創意。

所以精明的高層，都會在一些事情上扮廢，讓員工得到滿足感，提升他們自發工作和思考的動力。

結語

大家不妨抽身出來想兩道問題：如果一個高層是真廢的話，為甚麼他的高高層不把他開除呢？為甚麼整間公司仍能夠順利運作呢？

在這裏我們不如給所謂「廢高層」來一個簡單的判斷：如果一間公司運作暢順又有盈利前景的話，那麼無論它的高層看起來如何笨拙，他都不是廢的。但如果一間公司千瘡百孔又走下坡的話，那麼無論它的高層看起來如何精明能幹有魅力，其實他都是廢的。

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