愛以「乜仔乜哥」稱呼下屬？　老細5個行為證明他們已與時代脫節

你覺得你的老細老土過時嗎？你覺得返到公司便有如乘上時光機回到90年代嗎？ 不少的老細，在二、三十年前都是成功的打工仔，於是把當年學到的文化和法則都一成不變的套用到自己今天的公司內。結果令自己和新一代員工格格不入。今天半宅職薯就和大家分享五個過時的文化習慣，看看你的老細中了多少項。

5個習慣證明老細已過時（按圖了解）：

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1. 無需見客卻堅持西裝打呔

很多上一代老細都希望員工按公司的dress code上班：小薯恤衫西褲無需打呔；高層主管西裝兼打呔。這樣的要求不是為了見客，而是突顯員工在公司的階級地位。

但在今時今日，除了傳統行業中需要見客的崗位，又有誰喜歡在大熱天時穿著西裝焗汗，被領呔緊扣着喉嚨呢？不少新一代的老細，已經奉行smart casual，讓自己及員工可以舒舒服服的工作。

2. 要求下屬稱呼自己先生小姐

有一些文化比較傳統的公司，總喜歡在稱謂之中加入階級成份。例如小薯叫成仔、明仔……又或英文名；supervisor叫強哥、華哥；經理主管叫陳生、黃生。 那些「仔」、「哥」、「先生」的稱謂，在在突顯階級的高低。

時移世易，創意思維的重要性有時比年資經驗更加重要。階級觀念雖然有助監管執行，但卻會局限創意思維。在老細一定是對的，經驗就是王道的價值觀下，創意氛圍難以營造。所以不少新一代的老細，都讓員工叫自己的名字，在創意的天空下平起平坐。

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3. 每天早上堅持集齊人馬開會

舊一代老細很多都喜歡人強馬壯的感覺，於是硬性規定每天早上集齊人馬開例會，逐一聆聽下屬報告。結果不少的下屬都被逼花時間聽和自己無關的內容，費時失事。

今天即時通訊軟件經已非常簡單易用，員工可以方便的透過分享圖像和文字隨時隨地討論工作事項，報告進度，及翻查討論紀錄。員工無論在家中抑或公司中，都可以一面工作一面開會，大大提升工作效率。

4. 對下屬實行硬性上下班時間

舊一代老細特別著重上下班的時間觀念，即使員工無需見客，也硬性規定他們分秒不差的抵達工作座位，時間安排缺乏彈性。

隨著智能手機功能不斷強大，不少原本要在公司內對著電腦的工作，已經可以改為用手機進行。結果員工在上班前已經在發訊息，午飯時間也繼續和客戶夥伴保持溝通，即使放工放假，也隨時收發工作相關的訊息。既然工作和休息的界線經已變得非常含糊，那麼還有需要執著於上下班的時間嗎？

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5. 設立「最佳員工獎」等獎項

舊一代管理方式，著重由上而下，由外而內的獎賞。所以不少公司都設有「最佳員工獎」等獎項，以突顯高層對於員工達到公司指定要求的認同。

相對於由外而內的獎賞，新一代員工更着重由內而外的滿足感。不少管理作風較為新穎的公司，已經改為讓員工自由地設定目標，讓他們在自我突破、進步成長的過程之中獲取滿足感。

結語

經驗的價值在於套用到現在工作上所能帶來的額外效能。當年的成功法則，隨時變成今天的包袱。要發揮經驗帶來的優勢，無論在商戰策略，抑或是管理員工方面，老細都必須與時並進作出調整，才能維持公司的競爭力。

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