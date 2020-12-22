紅色代表活力、藍色代表可靠　著名企業商標背後暗藏色彩心理學

生活中處處都是顏色，但顏色不光只跟藝術美感有關，還能影響、並反映出我們的心理情緒和生理狀態，甚至還會因為文化差異而產生不同的聯想。因此許多廣告設計、室內裝潢都有參考顏色及背後所代表的意義；這就是所謂的色彩心理學（Color Psychology），或稱色彩療法（Chromotherapy）。下列將為你介紹色彩會怎麼影響我們的生活，以及各自代表甚麼樣的意義。 文：徐佳蓁 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰

究竟不同顏色各自代表甚麽意義？（按圖了解！）

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色彩會影響行為和生活

色彩療法到現在仍然有許多科學家對它抱持懷疑，但色彩療法在人類歷史上其實已經超過2000年，包括德國詩人約翰．沃夫岡．馮．歌德（Johann Wolfgang von Goethe）都有著作《論色彩學》（Theory of Colors）來闡述自己對色彩的觀察，這對現今研究色彩和精神層次關係的學者來說，都非常重要。不過近來已經有一些實驗，證明顏色的確會影響我們的行為和生活，例如：

暖色系（紅色、橙色、黃色）的安慰效果，比冷色系（綠色、藍色、紫色）來的好。

藍色的街燈具有冷靜的效果，可以降低犯罪率和自殺率。

運動員如果全隊都穿着黑色，受罰的機率偏高。

紅色可以激發速度和力量，所以在有些體育賽事上常常看到。但學生若在考試前看過紅色的東西，對考試的表現會有負面的影響。

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顏色會影響品牌印象和購買意願

雖然顏色對人體的影響，目前還在研究階段，但生活中我們所見的廣告、品牌，或是網站的配色，早已運用了色彩心理學，來增加消費者的購買意願以及品牌印象。以下舉一些知名品牌為例子：

紅色：代表熱情、活力，不但吸睛，還可以引起購買慾，例如：可口可樂（Coca-Cola）公司。

橙色：雖不如紅色強烈，但一樣吸引人，同時也代表創造力，例如：美國家庭裝飾品與建材的零售商家得寶（The Home Depot）。

黃色：讓人聯想到正面的、陽光的形象，例如：家居品牌IKEA的商標。

粉色：通常是女性用品最優先採用的顏色，例如：知名女性內衣品牌維多利亞的秘密（Victoria’s Secret）官方網站。

綠色：讓人聯想到大自然，例如：加拿大衣服品牌Roots的海狸商標。

藍色：會讓人有質感佳、安全又可靠的感覺，例如：社交媒體Twitter就是用這樣的配色。

紫色：在色彩學中，紫色多半會令人聯想到皇室，象徵力量和知識，例如：知名網站雅虎（Yahoo）的商標就是紫色。但大面積的紫色會讓人產生挫折感。

棕色：和綠色一樣，棕色同樣會讓人聯想到大自然，同時也讓人產生安全、可靠的感覺，例如：世界最大的快遞承運和包裹運送公司優比速（UPS），商標底色和官方網頁上方都是以棕色為底，凸顯出品牌的可信度。

白色：一般來說，白色會讓人聯想到純真，常常以黑色當底，以便吸引消費者，例如：愛迪達（Adidas）的官方商店，網站上方就使用黑底加白色商標。

黑色：在色彩學中，黑色代表高雅、神秘，例如：知名的時裝品牌香奈兒（Chanel），就是黑色設計成的商標。

金屬色：許多科技產品都是金屬色，所以常常讓人產生前衛、現代、新穎的感覺，例如：蘋果公司 （Apple）商標。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：顏色影響消費？操縱人心的色彩心理學】