分散注意力難解強迫症心結　學習「反強迫」別糾纏於表面不當行為

有人說，強迫症是內心強烈的衝突與反衝突。有人說，強迫症是自己和自己做鬥爭。《孫子．謀攻篇》說：「知己知彼，百戰不殆……」那麼，你了解自己嗎？了解「強迫」與「反強迫」嗎？如果，你鬥爭的對手是自己，你又該如何戰勝自己呢？下面，讓我們來看一下，在與強迫症的鬥爭過程中，哪些是你需要了解的。 （以下內容節錄自《何妨放鬆當下自癒強迫症》。）

專家解答在克服強迫症的過程中常見的4大誤解，助你戰勝強迫症（按圖放大閱讀）👇👇👇

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有人認為，只要解開了令我強迫的心結，就不會再有強迫了。事實真的如此嗎？

我們說，打開心結對強迫的改善固然是有幫助的，但心結的打開不代表心理模式的改變。如果心理模式不改變，我們這顆心還是很容易「打結」；那麼，各種強迫就很可能再次席捲而來，實際情況也往往如此。從強迫症治療的觀察和統計結果來看，很少有強迫症患者因某個心結的打開而得到完全治癒的。

強迫的心理會不斷地製造出各種所謂的心結。如果只從表面上去解心結，那將是一個「無底洞」，我們發現總是會有解不完的結，一個接一個地出現。其實，真正的問題出在我們這種強迫的心理，不健康的心理模式才是產生問題的根源。如果把心結比作一個點，那麼，強迫症往往就是由無數個點匯成的面。看似是因某個事件或是某個心結造成了強迫，但一般而言，這只是一個誘因，一個導火索而已，沒有這個甲，也會有那個乙，就像積漲的洪水總是會從河堤的薄弱處撕開口子一樣。

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有很多強迫症朋友被「指教」：當強迫出現了，你轉移注意力就好了。是的，這是個好方法。有些時候，轉移注意力是可以緩解強迫及負面情緒的。但對於強迫症的療癒來說，我們無法通過轉移注意力的方式來治癒它。當強迫達到一定程度時，我們不僅很難轉移注意力，甚至轉移注意力都會變成一種控制，一種強迫。所以，只有改變了我們這種強迫的心理模式，遇事能越來越不糾纏，不執着，懂得以平常心看待生活，強迫症自然就痊癒了。

有的患者總是陷入過去的情結中無法自拔，認為如果過去沒有發生某件事，自己就不會得強迫症了。事實上，除創傷性事件外，強迫症往往是一種長期負面情緒積累的爆發，當情緒的積累超出人的心理荷載時，就會在生活中的某個方面撕開口子，不是這個甲，就可能是那個乙、丙、丁。

所以，不要執着於這些表象問題，要看清強迫症的本質，我們要做的是不斷改變這顆容易產生情緒、積累情緒的心，改變這種不健康的心理模式，而不是一味地糾纏看似造成強迫的表象問題。當心安定了，不再像過去那樣容易執着、糾纏了，我們會發現，看似造成我們強迫的問題，往往變得不再是問題了，心自然就放下了。

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每一位患者都希望一夜醒來如夢方醒，希望通過某種方式、方法讓自己一下子就好了。在我曾經患強迫、抑鬱期間，又何嘗不是這麼想呢？因此，我非常理解這種心情。但我們還是要理性、客觀地看待自己的問題。幽香、令人傾心的梅花看似一下子盛開，卻是經過寒冷冬季的錘煉的，鋒利的寶劍沒有經過千錘百煉，又怎能鍛造而成呢？

強迫症的療癒，就是心理改變、心靈成長的過程，我們唯有腳踏實地，勇敢面對，沉下心來修煉這顆心，才能得以治癒。不要寄希望於捷徑，更不要寄希望於某種靈丹妙藥讓我們一下子就脫離痛苦。要清楚，成長道路無捷徑。

《何妨放鬆當下自癒強迫症》

書名：何妨放鬆當下自癒強迫症 作者：李宏夫 這書捨棄了長篇大論的說理道，着重從心靈自救的角度出發。書內介紹強迫症的自療方法──亦止法和觀息法。讓有強迫情緒及行為的朋友持續不斷地練習，達到淨化心靈、保持平等心的狀態，進而逐漸擺脫強迫症的困擾。可以說，這是一本非常實用的身心靈療癒之書，幫助強迫症者走出強迫的黑洞，擁抱嶄新的生活。

【本文獲「萬里機構」授權轉載。】