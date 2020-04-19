【殘酷現實】脫貧不容易、努力未必成功　5個事實父母不忍告訴你

很多年輕人在初入職場時都會遇上認知上的衝擊，發現世界竟不似預期的美好，在失落、沮喪時又想，「幹嗎爸媽不早點告訴我現實是這麼殘酷呢？」 其實，爸媽怎會不知甚麼是現實呢？他們只是不忍心打擊當日年少的你們吧……

無可否認，父母對孩子的價值觀是有很大程度的影響，但在教導孩子仁義禮智等美德時，其實也可能把一些現實中的殘酷隱瞞，免得摧毁了他們對未來的期待。

以下所提及的5個現實，就是其中一些你可能要待成長或投身社會後才得知的事情……

人生有多難？父母也許不曾跟你說得清楚吧…（資料圖片）

父母不忍告訴你的5個現實（按圖）：

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1. 「自己」很渺小

看着騎單車、玩搖搖都可以拯救世界的動畫（或那些一樣很中二病的歐美電影、劇集和小說）長大的你，或許也曾幻想過自己在成長後亦能獨當一面，在工作上可「一個救全家」，甚至叻過你上司和老闆。

這種想法，或許待你畢業後開始搵工時便受到動搖，因為當你在想「一間公司為何需要你」時，HR與老闆們卻反問「為何我們要聘用你」，這時你才發現，自己在一間公司裏其實只是如一個小齒輪般的存在，甚至是隨時被人家放棄也沒問題。拯救世界？世界有預留位置給你嗎？

2. 人生需要忙碌

爸媽養育仍是小孩的你時很辛勞，或許他們會在有意無意間跟你說：「唔使做就好喇！」

能過着財務自由，不愁物質需求的生活當然少煩惱，但長大後的你會發現，「工作」對你來說原來是很重要：一來是你跟爸媽還未做到財務自由，仍要為開飯供樓而努力賺錢，二來是都市人的生活一旦沒有了工作，是很容易連怎樣成長及為何而活都不知道。窮忙是可憐，但沒機會去忙也是可憐（你見Bill Gates咁有錢都仍要搞慈善事業，就知「有嘢做」是很重要的！）

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3. 發達很難

「我大個咗要賺好多錢，我要買間大屋畀爸爸媽媽你哋住！」小時候的你或許曾這樣說過吧，不過這個「賺好多錢」的願望容易實現嗎？

爸媽們當然深知要在這個世代發達是何其困難，就算你賺夠錢買個大單位一家人一起住，其實也可能只是當上樓奴，一輩子就為間屋而活。但看着天真的你如此孝順，對未來如此有希望，很難立即跟仍未懂事的你說：「儍仔，想發達？你憑咩呀？」

爸媽已深知你不會是第二個誠哥或四叔，甚至連長大後能否買得起太古城一個二千萬元的單位也不敢肯定，但他們那時還是會輕輕啜你一啖，再說聲「多謝，好乖好孝順呀你」吧！

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4. 努力不一定成功

年少的你，跌過痛過努力過，爸媽總會跟你說「你得㗎」、「失敗乃成功之母」來勉勵你，讓你覺得自己只要肯付出，自然會得到相應的收穫。

但在職場世界，你只懂盲目的努力，卻對人情世故、公司文化或社會趨勢一竅不通的話，你會發現有些明明比你懶惰或「走精面」的同事，往往比你更易上位升職加人工。你可以不恥他們的心態與行為，但他們卻用事實來告訴你「成功其實不只得靠努力這一套」。

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5. 擅長的只是基本

你未必是不可一世的人，但在你成長的圈子裏，你可能會留意到自己有哪些強項或比同齡人士優秀的過人之處，讓這些你擅長的事情成為你建立自信的基本。

直至你投身社會，接觸到不同年紀、成長背景及工作經驗比你多的人，才發現你滿有自信的強項原來只屬人家的基本。還想認叻？不拖累人家已經偷笑啦！

爸媽當日不想打擊你們，就是不想你們氣餒失意，可別辜負他們一番心意呀！（Shutterstock）

爸媽錫你吖嘛！

爸媽再是不跟你說，其實長大後的你也早就體驗過上述的現實人生。氣餒嗎？失落嗎？別這樣吧，爸媽當日就是不忍你們會有這樣的心情才不把現實告訴你們，你們怎能在長大後，還要他們替你擔心呢？

你能出人頭地、飛黃騰達，爸媽當然會為你高興，但相信更多父母會為孩子在成長後仍能開心生活而感欣慰吧！在他們的眼中，你們仍是一個要被寵愛、關心的小孩子，就算現實是很多挑戰及限制，也要提醒自己應對人生抱持多點積極與希望，好讓兩老知道你並沒改變，仍是那個值得他們痛錫的好孩子呢！

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