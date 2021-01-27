房子沒門難接近、樹上有花虛榮心重　淺談屋樹人繪圖測驗心理分析

撰文： 非凡出版 最後更新日期： 2021-01-27 18:28

編按：屋樹人繪圖是一項知名的心理測驗，可用於了解一個人的心情、想法及人際關係等狀況。打工仔在生活及工作上或有很多已知及未知的壓力，透過「屋樹人」，你或許會了解自己更多。以下是節錄自《圖解繪畫心理學: 從畫作一眼看穿人心》的內容，有興趣了解更多的打工仔不妨參考。

屋樹人繪圖測驗（House, Tree, Person Projective Drawing）是美國心理學家John Buck 在一九四八年提出的理論，用以解釋個體發展及投射作用，測驗者需要在三張白紙上分別畫出「屋」、「樹」及「人」完成測試。透過屋樹人測驗，可投射出個人心理狀態，有系統地把潛意識釋放出來。

後來Robert C. Burns 在一九七零年發明動態屋、樹、人分析學（Kinetic House-Tree-Person-Drawing）（K-H-T-P），受測者需要在同一張紙上畫屋、樹及人，這三者有互動作用。K-H-T-P 的畫圖指示如下：將畫紙橫放，畫一間屋，一棵樹和一個完整的人，不要畫火柴人和漫畫人物。

屋樹人圖畫分析

根據Burns 的觀點，動態屋樹人圖的分析可以從幾方面入手：

整體印象 感覺畫是冷冰冰的還是温暖的？這幅畫告訴你甚麼故事？

房屋 這間房屋是堅固，還是破爛呢？這間房屋像一個普通家庭，還是豪宅呢？房屋裏面有甚麼呢？

人 這個人在做甚麼？這個人情緒是怎樣？快樂還是悲傷？有甚麼肢體部位缺漏呢？畫中有幾多人呢？互相之間距離遠嗎？

樹 樹代表生命力和心理能量，這棵樹是生還是死的？這棵樹有生命力嗎？樹幹是寬闊，還是細長？樹枝是往上伸展， 還是下垂呢？樹幹有節孔？這棵樹有保護性，保護房子或這個人呢？

附加物 有沒有太陽、月亮、星星、花、雲和小動物等。

屋樹人解碼

綜合了Burns & Kaufman（1972）和實踐中的經驗得出以下結論：

房屋

房屋象徵着個人的生活成長環境的感受。跟據馬斯洛需求層次或意識層次相關層面的象徵，房屋反映出「我們所住的地方」，例如我們的身體。而房屋門即是房屋的出入口，象徵人對外界開放的態度。

各種「屋子」反映的意思（按圖了解）：

+ 2 + 2 + 2

煙囪

煙囪有很多象徵意義，例如煙囪的形狀會令人聯想象徵性器官，煙囪的煙給人溫暖的感覺，也象徵家庭溫暖。

屋子有或沒有煙囪所反映的意思：（按圖了解）

房間

在屋樹人畫中，作畫者會選擇繪畫屋裏面某一個特定的地方或房間， 因為對他們來說有特殊意義。

強調睡房 ·代表想休息

強調廚房 · 滿足口腹之慾的地方，代表對愛有強烈需求

強調客廳 ·着重社交網絡和人際關係

強調浴室 ·表示講究清潔 ·性情暴躁，渴望安全的庇護所

樹

樹代表生命力，也是成長的象徵。跟據榮格（Karl Jung） 說，一棵樹能反映出一個人的心理成長過程。樹冠反映社交圈子大小，樹枝結構反映個體在心理上或是社會上表現的能力與需求，如人際網絡、人格的組織和從環境中獲得的滿意度，樹幹是反映個體之自我強度和心理發展的感覺，所以樹幹上可以看到過去個體所受的創傷或十分難過的事。

而樹幹反映個體之自我強度和心理發展的感覺，樹上有瘡疤可能反映創傷的經驗，而且瘡疤的位置，可以估算出創傷的階段如學童期或青年期。樹幹過小，表示成長過程中缺乏家庭支持。

綜合了心理學家Buck、Burns& Kaufman、Reyonlds、Hammer、Jolles 和實踐中的經驗得出以下結論：

各種「樹」反映的意思（按圖了解）：

+ 8 + 8 + 8

樹冠樹枝

樹冠和樹枝的比例適中表示心理發展平衡，樹冠大小可以反映成長中的變化如社交圈子大小，而樹枝可以反映人的發展過程順暢如社會人脈。如果樹葉畫得細緻，表示追求完美，可能有一定程度的強迫症。

．大樹冠：反映社交圈子大 ．小樹冠：反映社交圈子小 ．樹枝多：反映人脈廣闊 ．樹枝小：反映人脈小、小朋友學前階段畫中比較常見

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+ 7 + 7 + 7

CASE STUDY

屋樹人：家庭壓力 案主：Jason 背景：三十五歲已婚男士，育有一個女兒 畫作重點：以畫紙的底部來做地平線，頭的比例非常大

疫情之下，所有人都非常擔心健康安全，上班一族外出工作及吃飯都非常小心，深怕自己染病傳染到家人和小孩，而且政治運動尚未完結，肺炎又襲來，全球經濟衰退，除了健康問題，也擔心工作和失業，令人感到焦慮。

Jason 也是受到這般生活壓迫的打工仔，最近因內心焦慮不安所以找我作心理評估。我請他畫下「屋樹人」畫作。從這幅畫作中，看到頭比例大，人站在屋頂之上；他以畫紙的底部來做地平線，表示他可能沒有安全感；屋沒有窗戶，門前沒有路，可能表示他不想別人闖進他內心世界。

我問： 你最近心情如何? 用一至十分來量度，十分是最焦慮。

他說： 我想已經到達八分了吧，我工作壓力很大，最近很容易脾氣暴躁， 經常感到疲倦，感覺沒有安全感。

我問： 為甚麼你沒有安全感呢？

他說： 可能我在單親家庭長大，從小只有媽媽照顧我，所以在我有能力時一定要保護這個家，肩負這個重責。

［符合繪畫心理分析：沒有安全感］

我問： 除了工作壓力，還有甚麼令你煩惱呢？

他說： 唉…… 女兒非常反叛，常常做出令我生氣的事情，尤其現在要停課，她全部時間都待在家，更多機會跟我起衝突。其實我知道女兒非常聰明，只是想引起我的注意，但有時候叫女兒不要這樣做，她偏偏要跟人作對……

［符合繪畫心理分析：大頭表示情緒化、無力感］

我說： 不如我來跟你說一個故事！從前有一位新老師，第一次上課就要教十個過度活躍症的小朋友，他走進課室見到小朋友不停大叫、跑來跑去，老師叫他們停下，但他們越跑越高興，老師想過用糖果說服他們，但過度活躍症的小朋友不宜吃糖，怎麼辦呢？後來老師試用逆向思維，叫他們跑快點，太慢了！不要停！

要再跑快點！這樣迅速消耗他們體力，結果一分鐘不夠他們就停了！

他說： 小朋友都是反叛的。

我問： 那麼，你現在經濟狀況怎樣？

他說： 暫時還可以，不過也有經濟壓力，因為老婆又再懷孕了，我在想要不要請一位工人處理家務，但老婆本身是有正職的，如果讓老婆辭職，在家全職照顧小朋友，又是不是一個好建議呢？

我答： 你也要考慮現時的經濟環境呢，老婆貿然辭職，你能確保自己工作的穩當嗎？萬一你的工作出現危機，那麼能否負擔這樣的經濟壓力呢？

他說： 你說得也對，我應該要從長計議。

我說： 所以，你的壓力來源是否來自女兒的反叛、老婆再次懷孕，以及有經濟壓力呢？

他說： 是的，所以我喜歡自己一個人去旅行，自由自在，感覺很好！或者打遊戲機，也可以紓紓壓。

我說： 很好！你放假可以打遊戲機或去跑步放鬆一下，待疫情緩和後， 再計劃一個短期旅行。最後給你一個理財表格，可以幫助你了解收入與支出的比例，詳細計劃，內心也會踏實起來！

總結

社會運動持續，肺炎又令社會人心惶惶，全球經濟急速衰退，令人感到焦慮不安。在問題堆積如山時，也不要忘記關心自己的精神狀態，學習減壓放鬆，做自己喜歡的事，用清醒的頭腦面對人生種種難關！

如何提升抗逆力？

很多人都想學習如何處理壓力，其實在正向心理學中，除了包括減壓方法，還有一樣非常重要的，是如何提升抗逆力。以下是我總結了多年的工作經驗和實踐，並結合了正向心理學的概念，提升抗逆力的方法：

1. 尋找人生目標和意義：身體健康，事業平穩和家庭和諧也是人生目標！ 2. 建立強大的社交網絡：在家靠父母，出外靠朋友！ 3. 迎接改變：讓自己變得更彈性，樂於接受變化。 4. 保持樂觀想法：積極思考，總有一日疫情會過去。 5. 懂得愛自己，覺察自己的需要：要有充足的睡眠和休息，還有運動讓人身心放鬆！ 6. 積極面對問題：提升解決問題的能力，然後付諸行動。 7. 發揮自己的長處：發揮自己，挑戰自己，提升自信。

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圖解繪畫心理學: 從畫作一眼看穿人心

書名：圖解繪畫心理學: 從畫作一眼看穿人心 作者：蔡慧芝 蔡慧芝（Roy W.G Choi ）輔導與催眠繪畫心理分析導師，身心應用培訓中心創辦人。具催眠輔導及教授繪畫心理分析的經驗，收集超過二百幅心理繪畫。二〇一九年在播道兒童之家作藝術培訓導師，為特殊學習需要學生服務。

【本文獲「非凡出版」授權轉載。】