人工比尊嚴重要？父幹並非不公平？　5個人生道理30歲時逐漸學懂

「在30歲時便懂的道理」這類題目在互聯網上可謂很多。今次半宅職薯想從不同的角度，和大家分享自己的體驗和想法，希望大家看到之後有所啟發。

30歲時便懂的5個道理：

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由痛恨父幹變成擁抱父幹

在二十多歲剛離開學校的時候，你可能會對父幹這回事十分痛恨：為什麼有些同學在叔伯介紹下可以得到理想工作，為什麼有些同年紀的朋友將會承繼父母的一層樓……凡此種種，都會令你感到世界十分不公。

但當你30歲之後，生兒育女之時，又會有相反的想法：我過去多年努力奮發，有能力送自己的孩子進名牌學校；我積累的人脈，可以在日後為子女鋪一條大直路…… 這些都是我的修為結果。善果由我的子女去享受，實在理所當然不過。

30歲之前為自己而活 30歲之後是為家人而活

30歲之前的你，可以用一年時間去一個working holiday，感受不同的生活方式；為了興趣嗜好，放棄穩定的工作。自己只須為自己做的事負責，能夠養活自己，就什麼都可以。

30歲之後父母開始退休，剛出生的子女需要照顧。別說一時衝動辭職，就連穿少一件衣服著涼也不敢，因為自己不單要對自己負責，更要保住自己的健康，保住自己的工作，為自己的家人負責。

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發現尊嚴只是虛幻 薪金才是實際

30歲之前，你可以因為上司的一句批評而氣在心頭；因為上司的無理責罵而毅然辭職。因為你覺得，尊嚴是無價的。

最近和朋友聊天，有朋友說：「你的薪金是和罵你的人地位成正比的」。另一位朋友立即說：「我最擅長被別人罵，是不是有筍工介紹？」由此可見，在30歲過後，在尊嚴與麵包之間，麵包比尊嚴來得實際。

由看不起老細高層 變成欣賞他們長處

30歲之前的你，總會覺得老細高層離地又outdated：不懂用最新的手機軟件，思想天馬行空脫離實際操作，總不明白他們能夠佔據高位。

30歲之後，開始領悟到老細高層設計商戰策略的高瞻遠矚，也了解到公司陀手的領導角色，明白到洞察、設計和領導能力才是大智慧。

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+ 7 + 7 + 7

明白到只能接受新事物 也是一種固執

30歲前的你，總會覺得自己比年長的一輩更能夠接受新事物，所以思想更加開放新穎。

30歲之後，閱歷廣了，開始發現以前接觸的所謂新事物，根本只是經過重新包裝的舊事物。自己覺得它們新，純粹是因為自己人生經驗有限未接觸過而已。與此同時，你會發覺只能夠接受新事物而抗拒舊事物，其實也是固執的一種。

結語

在20至30歲這十年間，是一個人由青少年階段過度至完全獨立的過渡期，也是適應社會，了解這個世界的階段。經常懷着謙虛的心，不斷自我反省，可以讓你成長得更加快，將來走得更加遠。

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