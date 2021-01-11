職場不受「冇功都有勞」這一套？ 老細信結果論沒成績別談人情味

要想把事情做成，我們唯一的興趣點就是結果。你要瘋狂地追求結果，致力於目標的實現，其他的任何事情都是次要的。只有結果是好的，才能回過頭去關注過程，否則過程便毫無意義。

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正如上面所説，表現再多卻沒有結果，就是一種苦勞。

沒有功勞的苦勞值得讚賞嗎？顯然，這樣的苦勞在公司的眼中不值一文。

公司只認功勞，管理者也只看成績。所以千萬不要覺得我是一個基層員工，只要表現得十分勤奮就可以了，反正我人又沒閒着，流血又流汗，公司不會不獎勵我吧？如果你這麼想，早晚是要失業的。

不久前公司淘汰了蜂蜜的項目，負責人阿晶不甘心：「老闆，我們可是連加了一個星期的班啊！還自掏腰包付了招待費，而且辛苦了這麼長的時間，沒功勞也有苦勞吧？我不服氣！」

我答：「那又怎樣，項目沒談下來，沒有功勞，苦勞就是白勞，知道嗎？」

阿晶：「這也太不人性化了。」

我説：「在公司裏是很正常的事情，你們覺得忙了半天沒有功勞；其實我也沒有任何回報，項目沒做成，公司的損失更大。不過如果你覺得委屈，就去給大家買一份下午茶吧，這個費用我出。」

在工作中我們不可避免地要對「結果」評價。到底是結果（功勞）重要還是過程（苦勞）重要？

聽一聽巨人集團的創始人史玉柱是怎樣説的。

他在一次節目中提到了一個問題：「如果你是老闆，你有一個項目，分別由兩個團隊實施，到了年底，第一個團隊完成了任務，拿到了事先約定的高額奬金；另一個團隊沒有完成任務，但他們很拼很辛苦，全都盡了力，只是沒有完成任務，你會獎勵這個團隊嗎？」

不少人覺得應該給予獎勵以鼓舞軍心，但史玉柱卻説：

我不會給任何獎金，有功勞才是對公司有貢獻，公司的貢獻是零。不過，我會在發年終獎當天請他們吃飯。

人們也常問：究竟甚麼才是執行力？在我看來，能夠拿出結果的能力才叫作執行力。在成功人士和精英人才的思維與行為模式中，我們從中歸納出最有價值的底層邏輯，就是「時刻關注結果」。

要想把事情做成，我們唯一的興趣點就是結果。你要瘋狂地追求結果，致力於目標的實現，其他的任何事情鄱是次要的。

只有結果是好的，才能回過頭去關注過程，否則過程便毫無意義。

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（萬里機構授權提供）

書名：職場生存術 – 搞懂職場邏輯就能輕鬆工作

作者：張羽

影視藝術院校畢業。曾在加拿大深造三年，回國後任多家企業高管。現創辦並經營一家貿易公司。其「抖音」平台累計粉絲數量達33萬，因其精闢、深刻、引人深思的職場邏輯和思維方式，被網民稱為「職場達人大羽總」。

【本文獲「萬里機構」授權轉載。】