鬼滅之刃｜鬼舞辻職場帶人方式已過時　新世代眼中好老闆首選是他

大家鬼滅之刃無限列車劇場版去看了嗎？ 強烈推薦大家一定要去看，會忍不住大爆哭的

從《鬼滅之刃》看出職場領導方式（按圖了解）：

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劇場版你的哭點?

我的哭點跟大家很不一樣，我反而是在魘夢讓炭治郎做惡夢時，他說出：「我的家人才不會說這種話呢！」家人之間的信賴，讓我大爆哭，但今天不討論劇情，看電影休息也是可以成長的，來聊聊我從他們身上學到的領導力。

我從鬼王跟主公學到的領導力

鬼舞辻 vs 產屋敷 我比你強 / 各有優勢 鬼王詛咒 / 勇於認錯 解散滅殺 / 鼓勵信任

領導方式沒有好壞，主要差別是：鬼王帶人，主公待人也帶心。

團隊風氣：軍隊vs團隊

當然領導方式不同，也會帶出截然不同的團隊風氣

十二鬼月 vs 鬼殺九柱 互相競爭 / 團隊合作 階級位階 / 互相學習 俯首聽命/ 意見平等

鬼月這邊比較像軍隊化管理，上面一個口令一個動作，沒有商量的餘地！主公大人則是重視每一個高階的意見，讓彼此產生出不同的火花，更有創造力。

領導動力：恐懼慾望vs 目標願景

恐懼慾望 vs 目標願景 太弱會被殺掉 / 變強保護弱者 要得到更多血 / 人類不受鬼威脅 五、六年級（編：1961至1980年出生） / 八、九年級（1991至2010年出生）

領導的最高境界是從底層出發，激發出每個夥伴的動力與潛力，而不是讓規則考核績效來管理夥伴！我們爸媽的年代，幾乎都是靠恐懼與欲望驅使，怕房貸還不出來，想要買更好的車。但我們下個世代，因為幾乎生活無虞，更需要的是目標願景，需要給他們更多自尊、想法、創意、和自我成長的空間。

如果用傳統的威嚴領導，現代的八九年級，才不吃你這套，馬上離職給你看！

人人都是領導人

炭治郎除了是暖到爆的暖男外，也是很有領導能力的人，可以激發出同儕伊之助和善易的潛能。也許你會想，領導力不關我的事吧！我又還不是主管、上司，而且我最討厭管人了。其實生活中無處不領導，父母領導小孩、老婆領導老公、甚至小孩也會領導父母…

領導力=影響力

從這個時候開始練習，當你真正需要帶人的時候，才不會不小心變成「鬼舞辻」唷！

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【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：我是傑森 Jason ，原文：鬼滅之刃 教我的領導力|鬼舞辻 vs 產屋敷 誰是慣老闆？ 《無限列車篇 有雷影評》】