職場12生肖｜年末工作運肖鼠、虎、猴大吉　肖狗多變動肖羊要堅持

「年年歲歲花相似，歲歲年年人不同」人活一世，會經歷很多很多的人，經歷很多很多的事，有時候，非常的春風得意，做什麼都順心如意，想要的都能所得；而有時候，不論多麼努力，都事與願違，極其心力交瘁。 所以每個人都想擁抱幸運，想要生活充滿陽光，沒有陰霾。只不過上帝永遠不會從一而終的眷顧某一個人，我們總會面對一些大大小小的挫折，磨煉我們的心智，增長我們的智慧，讓我們越來越勇敢和堅強。 又到年底，繁忙的工作紛遝而至。下面我們就一起來看看12生肖年底工作運勢是吉還是凶吧！無論吉凶，生活都要繼續，與其自怨自艾，傷春悲秋，不如樂觀以對，勇往直前！

肖鼠、肖牛、肖虎、肖兔、肖龍、肖蛇年底工作運勢（按圖了解）：

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肖馬、肖羊、肖猴、肖雞、肖狗、肖豬年底工作運勢（按圖了解）：

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生肖鼠

屬鼠的人在2020年年底，工作運勢大吉，可謂是越來越好，越過越順，雖然工資不會突然間大幅度增長，但你們的上司會對你們越發欣賞，對你們相當的重視，如此一來，年終獎自然是相當豐厚了！另外在讀書的小夥伴，學業運也是相當不錯，各科的考試成績也能回報你們的努力，讓你們自己和家長都開心不已，不過切勿得意忘形！

生肖牛

屬牛的人在2020年年底，工作運勢小凶，有可能在工作方面面臨眾多難關，面對艱難的挑戰，遇到以前從未接觸過的工作內容，令你們措手不及，壓力山大，也為此付出了很多精力時間，覺得自己甚是疲憊，但最後的成效，可能不如你們所想的那般。而且你們的另一半可能會因為你們陪伴過少而產生許多埋怨，所以，懂得平衡事業與愛情很重要！

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生肖虎

屬虎的人在2020年年底，工作運勢大吉，因為一直以來野心勃勃的你們，對工作規劃十分清晰，從來都是按照自己所想的規劃，一步一步的走下去，而在好運的幫助下，你們離自己所定的目標越來越近，在這個年底之際，便是等待收穫成果的時候！另外家庭運在年底也十分不錯，父母十分體諒你們，常常對你們噓寒問暖，幫忙打理生活，那你們內心感覺甚是溫暖，只覺人間美好！

生肖兔

屬兔的人在2020年年底，工作運勢偏凶，主要是在這段時間裏，你們會感到很迷茫，尤其是對於工作方面，常常覺得是否自己並不適合這份工作，但是自己內心究竟想要甚麼樣的工作又很不清楚。每當自己迷茫不已的時候，可以多和家人，老師，朋友等等，聊聊心事，也許旁觀者清，能大大幫助你們走出迷霧！另外，在愛情方面也需多加注意，爛桃花有點多，切勿衝動談戀愛！

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生肖龍

屬龍的人在2020年年底，工作運勢大吉，事業紅紅火火，每每交予你們的工作任務，都能完成得相當出色，另上司很是看重你們，所以在這個年底有望升職，可要好好把握住機會！另外，在職場人際關係上，你們也能如魚得水，和同事關係相當不錯，閒置時間還能約在一起娛樂娛樂，讓你們的心情很是美麗！

生肖蛇

屬蛇的人在2020年年底，工作運勢半凶半吉，吉的是，在工作任務上面十分順利，不會出現很多差錯，上司對你們的重視程度也是來越高，不過工作過於忙碌，會讓你們的精神感到有些疲憊，所以在閒置時間可以多做一些放鬆的活動，有助於你們滿血復活。凶的是，單身者容易陷入辦公室戀情，愛上不該愛的人，令你們付出了很多時間，精力與金錢，最後卻是一場空，所以要懂得工作與生活分開，理性為好！

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生肖馬

屬馬的人在2020年年底，工作運勢小吉，對於自己的工作，你們每天都是精力充沛，元氣十足的去面對，好似有用不完的熱情，而這態度也讓上司看在眼裏，記在心裏，所以年底給予你們的年終獎，會非常不錯！另外，在學習方面，有一些屬馬小夥伴可能之前十分貪玩，落下了一些功課，但好在已近年底，你們開始有所覺悟，非常努力的學習，而在好運的幫助下，所得的成績會是你們期待的那般！

生肖羊

屬羊的人在2020年年底，工作運勢小凶，創業者要尤其注意，你們可能會面臨顧客或客戶變少的情況，而這也嚴重影響了你們的情緒，覺得前途一片渺茫，該不該堅持下去。但這的確只是黎明前的黑暗，只要你們認真努力的去學習、去觀察、去摸索其他人的創業好辦法，熬過這段時間，勝利就在眼前，心裏一定要懂得給自己加油打氣，莫要沉浸在悲傷的情緒裏無法自拔。

生肖猴

屬猴的人在2020年年底，工作運勢大吉，尤其是工作運明顯提高，不論上司給予你們甚麼工作內容，你們都可以完成得相當出色，讓上司和同事都讚賞有加，不過容易驕傲自滿的你們，一定要懂得放平心態，不可獲得一點成就就飄飄然了。另外，在愛情方面，單身的小夥伴有望遇到自己的理想型，且對方對你們也是好感十足，並會主動追求你們，所以這個年底，一定要好好注意自己的形象，可能轉角就能遇到命中註定的真愛！

生肖雞

屬雞的人在2020年年底，工作運勢險中有吉，儘管工作上的一些麻煩事比較多，給你們十分焦頭爛額的感覺，但最後都會柳暗花明，成功解決掉所有問題，但是要注意一下與同事或上司的溝通問題，說任何話之前都要三思而後行，否則容易引起口舌之爭，對你們的工作也會造成不小的影響！另外在感情方面，已婚的小夥伴和另一半會非常甜蜜溫馨，不會發生甚麼矛盾，大可好好享受生活的小確幸！

生肖狗

屬狗的人在2020年年底，工作運勢偏凶，一向喜歡安穩生活的你們，可能會遇到一些動盪，比如上司打算把你們轉崗，讓你們做一些不擅長的工作，心裏十分苦惱，所以提高適應能力和學習能力，是這個年底最為重要的。另外，在感情方面也可能會遇到一些動盪，兩個人的人生方向不同，或是雙方家長的不同意等等，所以遇到分歧的時候，一定要好好溝通商量，不可抱有破罐子破摔的想法。

生肖豬

屬豬的人在2020年年底，工作運勢小吉，因為個性不怕吃苦的你們，一旦堅定了自己的人生方向，就會十分努力的，堅持的走下去，再加上好運的幫助下，你們付出的汗水，都會在這個年底有所收穫，而這份成果也是如你們所想的那樣，心底會感到甚是欣慰，對未來更充滿希望和自信了。另外，在愛情方面，單身的小夥伴桃花運十分旺盛，會出現較多的追求者，所以，選擇變得尤為重要，可要好好斟酌。

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