說是為工作實質在自肥？　團隊現擦鞋文化全因上司是最大得益者！

大家有沒有想過一個問題：為甚麼有些公司有一種強烈的擦鞋文化呢？這種文化又是誰人和如何打造出來的呢？今天半宅職薯就和大家窺探上司的內心，了解隱藏的狡猾。

上司為何要營造擦鞋文化？

+ 12 + 12 + 12

上司，其實也是打工仔

和真正擁有整間公司的老闆不一樣，上司其實也是受薪階級的打工仔。老闆擁有整間公司，公司的業績就是他的所得，他當然希望每個下屬都把精力集中於工作之中。

可是，身為打工仔的上司卻不一樣了。他的所得，就是他的薪金。要是他的僱用條件沒有分紅制度，他便會在薪酬以外尋求一些方法把自己的利益最大化。

擦鞋，其實是滿足上司期望的一種工作

對於小薯來說，究竟甚麼是工作呢？工作就是完成上司的指令。這些指令可以是既有的白紙黑字規矩、每天不同的口頭指示、以及其他滿足上司期望的工作。

說到這裏一切已經很明白：擦鞋，對於小薯來說，也是滿足上司期望的方式，在小薯心目中歸類為工作的一種。小薯今早為上司沖了咖啡，得到上司的讚許，也就是任務完成，滿足了上司的期望。至於其他工作，就暫時擱在一旁吧！

+ 10 + 10 + 10

打造擦鞋團隊，就是上司把個人利益最大化的方法

現在大家嘗試代入上司角度：要是自己的薪金固定，也沒有特別大晉升空間的話，上班你會追求甚麼呢？沒錯，就是快樂、舒適和滿足感。要得到這些快感，最狡猾的方法就是打造出一個擦鞋團隊。

大家試從一個狡猾上司的角度想想：要是下屬都把精力花在實質的生產上，最大獲益的是公司和老闆；但若是下屬把受公司薪金的工時都放在討好自己身上呢？自己則能夠獲得100%的好處，令自己滿心歡喜。所以在公司打造出擦鞋文化，就是變相的公器私用。

+ 23 + 23 + 23

擦鞋的不同形式

擦鞋其實可以以不同的形式呈現出來的：說一些阿諛奉承的說話、有車的下屬放工時「順路」載上司回家……等等，都是較為顯著的擦鞋方式，是逗上司高興的直接方法。

那又有沒有一些隱性的擦鞋方式呢？其實是有的：

有些上司指定要某一種難買牌子的原子筆，以突顯自己的品味和個性；

有些上司不接受電子形式遞交的report，而要下屬印出來再釘裝好讓他看得舒服一點；

有一些上司對實際工作絕不沾手，卻不必要地要求下屬花時間準備presentation，減少他的腦汁消耗（但慳了的腦汁卻不是用於更高層次的工作，只是純為個人輕鬆）

…… 等等，都是包裝成工作，實質是擦鞋的方式。

+ 13 + 13 + 13

老闆喜歡擦鞋嗎？喜歡，但方法卻不一樣

討論到這裏，大家可能會問：上司喜歡下屬擦鞋這點我十分明白，但老闆也是人，他也會喜歡別人擦鞋啊！

其實在老闆心中，員工的職能是分了不同類別的：大部分負責實質生產，為公司帶來利潤；而小部分負責帶給他個人方便，例如私人秘書。

老闆請一個秘書回來帶給他個人方便所用的開支是有限的，但上司利用負責生產的員工來討他開心，為公司帶來的損失卻是巨大的。

結語

公司有這樣的氣候，才會造就出訓練下屬擦鞋的狡猾上司。要杜絕擦鞋文化，首先老闆要以身作則，謝絕一切不必要的討好上層舉動。要是一間公司的擦鞋文化大行其道，那麼這間公司的上層必然沉醉於阿諛奉承的擦鞋說話之中。既然高層視野受到蒙蔽，公司自然也必命不久矣。