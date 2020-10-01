職場毒瘤｜Yes Man上位因老細夠昏庸　5大禍害隨時累足全公司上下

大家有沒有想過一個問題：為甚麼1很多的工業行動都會以「按章工作」方式來進行？「按章工作」不是完全服從公司的規矩嗎？照道理高層應該很喜歡才對，但為甚麼反而會對公司構成壓力呢？今天半宅職薯就和大家討論「Yes Man（甚麼都答「是」的人）」如何害死一間公司。

Yes Man對公司帶來的5大禍害：

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老細越昏庸無能 越喜歡Yes Man

昏庸無能的老細特別喜愛Yes Man。因為Yes Man凡事只會支持老細的意思，對於缺乏安全感，內心深處懷疑自己能力的老細來說，Yes Man的絕對服從的而且確可以增加老細做事的信心（但不代表所做的事是正確的），也能慰藉他脆弱的心靈。

但試問一個昏庸無能又缺乏安全感的老細又怎能成就大業呢？老細喜愛Yes Man，最終只會害死自己。以下就是Yes Man帶來的隱性害處：

1. Yes Man令老細過勞，結果顧此失彼

伴隨着絕對服從的，通常就是凡事請示。對於那些控制狂老細來說，下屬凡事請示雖然能夠滿足他的控制慾，但同時也會令老細他們過勞，無法兼顧大局，結果做事顧此失彼。

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2. Yes Man令老細自我感覺良好，做出脫離現實決定

沒有一個人是超人，打工仔如是，老細亦如是。Yes Man的不加思索支持，令老細沉醉於自我幻想出來的美好之中，誤以為自己真的運籌帷幄，英明果斷。

老細在沒有下屬反饋的情況之下，最終定下脫離現實的決策，帶公司走進掘頭巷。

3. Yes Man照足指示，同時亦不會自動做事

若要一個下屬照足指示，那麼也必須接受他不會自動做事。Yes Man的特色是依照規矩做事，凡是規矩以外的，都不會主動冒風險去做。

這些下屬結果變成一個木頭人一樣，叫一叫便郁一郁。最後老細掛萬漏一，損害的也是公司的運作。

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4. Yes Man缺乏創意，令公司在不知不覺中衰敗

商場如戰場，每間公司都各出奇招以勝過對手。Yes Man的特色是只顧討好老細而不願冒風險，故此不會提出甚麼新鮮的創建，幫助老細以奇招取勝。即使是獻計，也只會獻出一些迎合老細口味的計策，始終也不能跳出既有框框。

結果令公司在舒適的環境之中，不知不覺的衰敗。

5. Yes Man實質只顧自保，不會靈活改善公司運作

最後在這裏回應當初的問題：為甚麼「按章工作」會對公司構成壓力呢？答案就是公司的規矩不可能包括每一項細節。在實際的運作之中，必須依靠員工的自發性和靈活處事態度，去達成公司的大方向和目標。

Yes Man表面上是服從，但說穿了，大多是膽小之人，不會按情況需要而自己作出決定以使運作暢順，達到公司目的。結果令公司「卡死」在硬繃繃的指示之中。

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結語

組織中的Yes Man有如糖衣毒藥，讓老細在昏醉的環境之中不知不覺帶領公司走向衰敗。無奈地，很多心胸不夠廣闊，或骨子裏「自卑底」的老細都會特別寵愛那些Yes Man。

忠言逆耳，勇於冒得罪老細的風險，指出公司流弊的忠臣，卻往往成為老細的眼中釘。

在這裏我想給身為上司老細的讀者一些建議：世界上有兩類人最清楚你公司的弱點，第一類人是你的忠臣，第二類人就是你的對手。

忠臣會以逆耳的忠言對你勸諫，及早作出補救；而對手卻會以實質行動攻擊你公司的弱點，要補救通常為時已晚。至於以哪種方式知道自己公司的弱點，就取決於老細的心胸！

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