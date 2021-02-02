轉工｜同事陸續辭職此地不宜久留？　留意公司12個狀況才做決定！

撰文： 經理人 最後更新日期： 2021-02-02 07:30

當公司有愈來愈多人離職或想離職時，你可能也會有所動搖，思考自己為甚麼還要留下。但是，別人選擇離職，不見得你就要跟着走，有時甚至可能讓你更有晉升或接手新專案的機會。

如何判斷自己該離職，還是該留下？以下 12 個情境，供你參考：

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1. 大部分的同儕都離開了

同一個部門裏的大部分人都走了，或是跟你差不多位階的都離開時，勸你也別多留。

遇到這種情況可以多加留意，有可能是上級制定了新的工作權責制度，例如以後專案經理要負擔行政助理的職責，這無疑會增加工作負擔和責任，所以很多人選擇離開。

2. 職務交接不清、溝通受阻

公司有人離職，職務交接不清，又無法妥善處理溝通。→該走

有些人離職可能是和上級有意見分歧或有主管把整個團隊挖到其他公司，當工作運作開始出現混亂，而你卻始終無法從公司了解處理方式時，就得留心了。

3. 公司的變化讓你無法接受

有時，離職不見得都跟公司有關，可能別人都只是剛好選在同一時間離開。然而，若你得知他們離開的原因，與公司的變革有關，你可就要慎思了。

碰到像是因為主管更換、公司制度改變、公司管理文化轉變等，如果你也接受不了，或覺得公司發展跟你的目標有衝突，就可以決定離開。

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4. 公司不打算找人填補空缺

如果你發現公司把那些離職者的工作轉嫁到你身上，而且並非暫時，又將此視為理所當然，也沒打算幫你補貼或晉升你的職位──那你就可以知道，這家公司根本不珍惜人才，你似乎沒有留下的必要。

5. 無晉升空間

一般來說，愈多人離開公司，那些留下者的上位機會就大了，但如果公司絲毫沒有給予員工這個機會，也沒有讓你有可以爭取的空間，那就得認真考慮，換一家能重視你能力的公司了。

6. 資深員工紛紛出走

如果公司裏本來多的是工作好幾年的員工，但他們最近很多人離職，這時你就要特別小心。因為很穩定的老員工突然都要走，很可能是他們已發現甚麼徵兆了。你也不宜久留。

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7. 其他部門的流動率高

碰到有些同事離開，但他們跟你不在同一個團隊，這時你無須走。因為離職是很正常的事，別的部門有人離職與你不一定有關，但可以觀察一下是否會影響到你的工作。

8. 高層重視離職情況

若公司特別重視離職的情況，並妥善跟員工溝通，且主管也願意解決問題的話，你就可以再觀望一陣子，說不定原本造成別人離職的原因在近期就會改善，因此不必急着走。

9. 離職的人只是剛好同一時間離開

有人被挖角，有人婚後要搬到另一城市，這些都是可能離職原因，而只要對你沒影響，就不用想太多。

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10. 公司積極找人替補職缺

如果公司很積極找人接替離職員工的工作，你不會因此長期維持超負荷工作量，而只要你還喜歡當前的工作，就不需要離開。

11. 成長與晉升的空間增加

如果有人離職，而你有機會申請晉升或接下新的項目，公司也有意栽培你，那非常恭喜你，當下還不用急着離開！即使未來一切還很難說，但至少公司重視你這個人才，而不是覺得你就算跟其他人一樣離職也無所謂。

12. 你的專業領域本來替換率就高

如果你所在的領域本來跳槽率就高，那就不用太在意，斟酌自己的情況選擇去留即可。

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