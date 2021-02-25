愛買六合彩？錢愛放在銀行戶口？　10條問題測試你的有錢人體質！

撰文： 經理人 最後更新日期： 2021-02-25 07:25

你八成聽過「有錢人想的和你不一樣」這句話或這本書，如果言之成理，似乎也不難理解：因為理財致富的人，他們真真切切地思考過該怎麼處理自己的錢或資產。而你，很可能只是想要變有錢，卻從來沒有付諸行動。用以下10個問題，測試你的金錢觀，如果你想的，真的都和有錢人不一樣，或許只能一直停留在「想變有錢的人」，無法「變成有錢人」。

先讀完問題，直覺地選出自己的答案。接着，閱讀題目底下的思考提示，看看有錢人都是怎麼想的？

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Q1. 猜猜看，股神巴菲特認爲，一個人所能擁有「報酬率最高的資產」是甚麼？

思考提示

巴菲特曾說，人應該盡可能投資「某項東西」，因為它的報酬率最高，而且是任何人接觸得到。答案是：你自己。

身為世界上最有錢人的之一，巴菲特熱愛閱讀，永不停止學習。巴菲特的同事、波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway ）副總裁查理‧蒙格（Charlie Munger）曾說，假如我跟巴菲特的知識停留在過去任一時刻，我們的投資紀錄都會比現在差得多。（有錢人傾向於選「自己」。）

Q2. 不管真心或假意，你是不是常把「錢不是最重要的事」挂嘴邊？

思考提示

《有錢人想的和你不一樣》書裏有個這樣的比喻：如果你常說你的先生或太太、男友或女友、合夥人或朋友不重要，他們會長久陪在你身邊嗎？錢也是一樣。作者哈福‧艾克（T. Harv Eker）直言，任何一個說錢不重要的人，都是沒有錢的人！（有錢人傾向於選「否」。）

Q3. 把錢領出來一定會花掉、投資也會賠錢，錢放銀行就好，以備不時之需？

思考提示

錢放銀行的風險很低（也不是完全沒有，金融風暴的殷鑑不遠），但是想理財，就不可能不承擔風險。

《我用死薪水，讓錢替我賺錢》指出，「不承擔一點衡量過的風險，你永遠不會變有錢。」美國投資作家威廉‧伯恩斯坦（William Bernstein）認為，最致命的風險是通貨膨脹，這會侵蝕掉財富的真正價值。因此，就算把錢放在銀行裏，也不能逃過通貨膨脹的效果。（有錢人傾向於選「錯」。）

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Q4. 晚餐的材料需要3根青瓜，你到超市看到「3根50元」和「10根100元」兩種促銷包裝，你會選擇哪一種？

思考提示

換算每一根青瓜的價錢，前者一根約17元，後者一根10元，直覺後者單價比較便宜。不過，你也很有可能只用了3根，其餘的就被遺忘在冰箱的深處，最後壞了扔掉，等於用100元，買了3根青瓜。

京瓷創辦人稻盛和夫主張「當下採購」原則，簡單來說就是，「只要一升，只買一升」。稻盛認為，企業預算要精實，就是要把不確定性降到最低，以免多買的材料變成無法消化的庫存。用在個人生活上，多買的東西也很容易造成多的花費和使用上的浪費。（有錢人傾向於選「3根50元」。）

Q5. 你剛升上公司主管，同業以破格的高報酬想你招手，你該跳槽嗎？

思考提示

思考工作時，金錢報酬是你唯一的衡量標準嗎？只為了較高的薪水跳槽，你可能沒有考慮過取得人生平衡的其他要素。

《猶太人致富金律》一書提到了富足人生的4個要素：財富、增長知識、他人的尊重和力量。作者丹尼爾‧拉賓（Rabbi Daniel Lapin）說，當你努力平衡人生時，財富也會隨之而來。（有錢人傾向於「拒絕」。）

Q6. 客戶一再砍價，你很不開心，但是爲了拿到訂單，想説利潤少一點沒關係，有業績最重要？

思考提示

你有沒有衡量過自己的「專業」，值多少錢？《練習當有錢人》作者理察‧卡爾森（Richard Carlson）說，許多人都相信自己的成功來自於「合理的定價」，只要把價格抬高就會失去客戶。不過，想想假使你把定價抬高一倍，嚇走了一半的客戶，這其實表示你只要服務一半的客戶，就能賺到一樣的錢。

重點不在於漫天開價，而是你不該為了害怕失去客戶，而低估自己的服務或產品。低價，只會讓你忙個不停，卻無法累積財富。（有錢人傾向於選「錯」。）

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Q7. 新聞報導，某企業獲利再創新高。你的直覺是，那家公司的老闆好厲害，我要跟他學習？還是轉那麽多錢，老闆肯定用了甚麼特殊關係或不正當的手段？

思考提示

一般人普遍地對成功人士和有錢人有「負面觀感」。查爾斯‧狄更斯（Charles Dickens）着名小說之一《小氣財神》，便鮮明地描繪了吝嗇的有錢人如何為了錢財壓迫窮人。

《富裕力》引用一篇論文說明，人們之所以對有錢人印象不太好，是為了平衡自己的羨慕和嫉妒的感受。然而，這種自我防衛機制只會讓自己離有錢愈來愈遠。（有錢人傾向於「向有錢人學習」。）

Q8. 你常和朋友「夢想」中了六合彩頭獎之後，怎麼支配獎金，也常常花錢買六合彩？

思考提示

會花很多錢買彩券的人，通常是窮人，因為他們認為財富有一天會降臨到他們身上。有錢人雖然也會買彩券，不過他們會精算中彩券的機率偏低，所以不會將彩券當成創造財富的主要策略。

《有錢人想的和你不一樣》作者哈福‧艾克（T. Harv Eker）說，要像有錢人一樣思考，你必須相信是你在掌握人生，專注在能夠讓你致富的機會，並勇於挑戰。（有錢人傾向於選「否」。想了解成功者如何專注於致富的機會，參見P.78）

Q9. 工作存錢是爲了買房子，有了自己的房子，才有安穩的生活？

思考提示

你是否想過，買房子除了首期之外，還要負擔多少房貸？《金天鵝效應》作者伊藤邦生提到，有人之所以年薪百萬卻一生貧困，就是因為都把錢花在買房子，以及繳交隨之而來的稅金與保險，過着「只留下最低限度的生活費，其餘都拿去養活公務員、建設公司、銀行員和保險員」的生活。

決定買房子前，先考慮清楚你是不是真的負擔得起，否則就不要輕易把辛苦工作賺來的錢，都用來繳房貸，幫銀行打工。（有錢人傾向於選「錯」。）

Q10. 對你而言，金錢是必需品嗎？如果是，你花過多少時間學習理財呢？

思考提示

絕大多數人都承認錢是必需品，但是有不小比例的人不曾花時間學習金錢和投資。

《勇敢做有錢人》書中舉例，如果你因為腎衰竭，需要每天花一小時洗腎，你絕不會說我擠不出這一小時。如果你覺得「沒有錢萬萬不能」，請開始每天花一小時，做一件能讓你增加財富的事。（有錢人傾向於選「花時間學習」。）

分數說明

與有錢人想法一致9至10題：你已經像有錢人那樣思考，可以展開具體的理財規畫，並付諸實行。 與有錢人想法一致6至8題：你對賺錢已經有初步的概念，只是有時會不小心讓錢跑掉。 與有錢人想法一致3至5題：你雖然想要更有錢，卻完全沒有概念該怎麼做，也常常留不住錢。 與有錢人想法一致1至2題：你幾乎沒有金錢概念，從現在開始，練習打造有錢腦。

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