不屑窮忙人生只想有天出頭？　沒這6個當老闆的覺悟很難改變現實…

撰文： 半宅職薯 最後更新日期： 2021-01-21 07:30

無論你是因為在工作中看不到前景，抑或是要追尋夢想，你都可能會想到一條出路－自己當老闆。 我們常常聽人說：有些人適合打工，有些人適合做老闆。那麼究竟大家又怎麼知道自己是否適合做老闆呢？今天半宅職薯就提出幾條問題，在開創自己的生意之前，先了解一下自己。

評估自己是否適合做老闆：

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問題一：究竟自己是專才抑或是通才？

專才和通才都具有其價值，分別主要在於發揮能力的場景。

舉會計師為例，一個超級聰明，執行力極高的人可以受僱成為會計師，處理最複雜的會計問題，我們叫它做專才。

也有一些同時持有會計師牌的人，會計專業知識中上，但他同時擁有找生意的技巧、設計盈利模式的能力、管理下屬和凝聚猛將的能力……等等。我們會稱他為通才。

受薪的專家往往就是專才，需要在適合的配套和環境之下方能夠發揮所長；而做老闆的通才呢？則未必是在某一專業中的頂尖人物，卻在專業範疇以外每件事都懂一點，具有設計環境的能力和敏銳的時代觸覺，讓他旗下的專才有所發揮。

問題二：你的強項是經驗還是前瞻能力？

承接上一條問題。對於很多的專業行業，能力會隨著經驗累積而增加。換句話說，越老練越是輕鬆（先進科技專業除外）。雖然每一個行業都要與時並進，但跟隨時代進步和預測社會演進，也是不同的技能。

但做老闆呢？經驗可能有幫助，但更有可能是羈絆。因為在商業戰場，「好橋」通常只能夠用一次，而且更加要是第一個使用。因為當一條「好橋」被證實是成功的話，對手便會立即模仿以分一杯羹，最後攤薄利潤。所以前瞻能力、計劃和變陣能力，便是當老闆的必須條件。

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+ 9 + 9 + 9

問題三：你是熱衷探究專門領域，還是探究不熟悉的事情呢？

作為一個專才，你很可能對自己的專業領域有無比的熱誠，甚至在私人時間作出深入鑽研，成為某一個領域的表表者。

而作為老闆呢？你的責任並不是鑽研自己感興趣的範疇，而是貼近社會脈絡，探究不熟悉的範疇：最新的社會政策如何影響你的事業？生意模式是否已經過時？最新的網絡議題對生意有沒有影響……等等。即使你對這些範疇毫無興趣，你都必須要了解，目的就只有一個－存活下去。

問題四：你能夠7x24保持作戰狀態嗎？

打工仔和老闆其中一個最大的分別，就是打工仔通常都有放工和放假時間，而老闆則需要每星期7日，每天24小時保持作戰狀態。

看到這裏大家可能會問：我見到我的老闆早上10時才回到辦公室，午飯吃足兩小時，下午未夠四時半便回家。工作十分輕鬆啊！

讓我在這裏舉一個例子，打工就好像在辦公時間內不斷舉一個五磅啞鈴，過程雖然艱苦，但放工後便可以將啞鈴放低，輕輕鬆鬆回家去。

而做老闆呢？則好像是舉著一個一磅的啞鈴，但卻永遠不能夠放低，不論你是在辦公室，在家，還是在睡房中。肉身雖似輕鬆，但精神永不能放鬆。

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問題五：你有深入了解大量鎖碎事的能力嗎？

打工仔有一個好處，就是如果事情出了亂子，但罪魁禍首不是自己，責任便會變得很輕，不大會影響自己的升職加薪。

但做老闆呢？每一件鎖碎事都有機會出錯，而每一個亂子的結果都是「入肉」的。即使找到罪魁禍首，但惡果最後都必會由自己去承擔，因為這是你的公司，每一件瑣碎事都是「入你數」的。

問題六：你期望穩打穩紮，還是收入無上限的搏一鋪呢？

能夠成為打工皇帝的，社會中沒有幾個。大多數都是透過經驗累積和勤奮努力，由基層升至中產（有父幹人脈的人生勝利組例外）。即使遇上失業潮丟了飯碗或者要減人工，最差的狀況就是零收入。

但做老闆呢？你的生意收入是沒有上限的，生意好的話可以不斷擴充，甚至以上市作為終極目標。但如果生意欠佳呢？又或者遇上社會狀況改變呢（例如今次疫情）？卻有機會把之前賺下來的錢也蝕回去，好的話一無所有結業收場，不好的話便負債累累。所以如果想做生意，便要有遇上最好和最差結果的心理準備。

結語

說到這裏，我想提出一項觀察。我們自小學、中學乃至於大學的教育，大致上都是訓練我們掌握某些技能，成為一個受薪階層。這或許也解釋了為什麼大多數人都覺得成為老闆甚艱難。

老闆階層有老闆的思維方式，這是從書本上難以學到的。所以如果想成為老闆的一份子，最重要的是找到一個成功的老闆，從他身上取經，吸取所需的思維方式和實務技巧。

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